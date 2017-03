Biểu tượng chủ nghĩa đa phương

Trung Quốc luôn muốn chia nhỏ bó đũa để bẻ

Các quốc gia tham gia Đối thoại Shangri-La rất đa dạng, từ Liên bang Nga ở phía bắc cho tới New Zealand ở phía Nam, từ Ấn Độ ở phía Tây cho đến Nhật Bản ở phía Đông. Ngoài ra, các cường quốc và những nước lớn ngoài khu vực cũng góp mặt như Mỹ, Canada, Pháp, Đức và Anh. Có thể thấy do tính chất đa dạng của các thành viên tham dự cũng như nhiều vấn đề an ninh phức tạp của khu vực, chương trình nghị sự của Đối thoại Shangri-La rất rộng. Thật sự rất khó để xác định chủ đề nào là nổi trội trong từng hội nghị cụ thể. Các nội dung chủ đạo được bàn luận trong suốt năm năm đầu của Shangri-La bao gồm: (1) vai trò của Hoa Kỳ trong an ninh châu Á-Thái Bình Dương; (2) Vấn đề khủng bố và cuộc chiến chống khủng bố; (3) Phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; (4) An ninh và tự do hàng hải; (5) Lập trường về an ninh và phát triển quân sự - quốc phòng các quốc gia trong môi trường khu vực và quốc tế.

Tuy nhiên, cho đến sau năm 2011, khi nước Mỹ tuyên bố chiến lược xoay trục hướng về châu Á, các nội dung nghị sự nổi bật được đề cập là tự do hàng hải ở biển Đông, các tranh chấp lãnh thổ tại khu vực và đặc biệt là cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Quốc. Bộ trưởng quốc phòng Mỹ luôn luôn hiện diện tại Shangri-La suốt từ năm 2004 đến nay, trong khi những người đồng cấp bên phía Trung Quốc không muốn tham gia hội nghị do cơ chế đa phương của nó ảnh hưởng tới một số lợi ích về quốc phòng và an ninh của Bắc Kinh. Các bộ trưởng quốc phòng của Trung Quốc quan tâm nhiều hơn tới Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) hay ARF khi họ có thể đối thoại song phương với từng nước có liên quan.

____________________________________

Hội nghị hòa bình lại được tài trợ bởi biểu tượng chiến tranh!

Các nhà tài trợ chính của Đối thoại Shangri-La qua các năm là những cái tên rất quen thuộc trên… thị trường buôn bán vũ khí thế giới như BAE Systems, Boeing, Lockheed Martin hay Northrop Grumman. Thật khó có thể tưởng tượng rằng một hội nghị nhằm thiết lập và đảm bảo an ninh hòa bình và ổn định của khu vực lại được tài trợ bởi các tập đoàn buôn bán vũ khí hàng đầu!