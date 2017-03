Bỏ phố về đồng nuôi cá

Giải pháp tăng lương cho công nhân Sự táo bạo trong kinh doanh của DN xuất khẩu thủy sản đã góp phần đáng kể thay đổi diện mạo đời sống đồng bằng. Một trong những DN ấy là Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Phú (Cà Mau). Với 15.000 công nhân và giá trị xuất khẩu vài trăm triệu đôla, Minh Phú hiện là một trong những DN kinh doanh thủy sản hàng đầu miền Tây. Anh Lê Văn Quang, Tổng Giám đốc công ty, cho biết trận “bão” về lãi suất cao, lạm phát và khủng hoảng về chất lượng nguồn nguyên liệu tôm là trận lớn nhất đối với các nhà kinh doanh thủy sản xuất khẩu Việt Nam, trong đó có Minh Phú. Theo anh Quang, hiện con tôm nguyên liệu trong nước có giá thành cao hơn hầu hết các nước trên thế giới (hơn Thái Lan từ 15.000 đến 20.000 đồng/kg; hơn Ấn Độ từ 1 đến 3 USD/kg…). “Giá tôm nguyên liệu cao dẫn đến giá thành tôm thành phẩm cao hơn khi ra thị trường thế giới nên rất khó cạnh tranh. Nếu guồng máy sản xuất, kinh doanh vẫn cứ chạy một cách bình thường như những năm trước thì khả năng cạnh tranh của chúng ta sẽ rất yếu so với các nước. Minh Phú đã chọn một con đường là tìm mọi cách tiết giảm chi phí sản xuất ở mức tối ưu nhất, mạnh dạn phát triển vào những thị trường khó tính để có được giá bán hàng tốt nhất”. Tuy nhiên, thay vì cắt giảm đơn giá tiền lương công nhân, Minh Phú lại làm ngược lại. “Khi đơn giá tiền lương khâu trực tiếp sản xuất tăng lên, công nhân dốc hết sức mình làm việc, sản phẩm làm ra của Minh Phú, trong một đơn vị thời gian đã tăng lên rất cao so với trước đó. Và những cái lợi kéo theo đó là: rút ngắn thời gian vòng quay của sản phẩm, giảm hàng tồn kho, giảm chi phí điện, nước, nước đá, chi phí quản lý, lãi suất ngân hàng… ” - anh Quang giải thích. Ngoài ra, Minh Phú cũng làm ngược lại trong việc đầu tư công nghệ để hợp lý hóa quy trình sản xuất, làm tăng năng suất sản xuất. Nhờ vậy, chín tháng đầu năm 2011, Minh Phú xuất khẩu được gần 19.000 tấn tôm, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị xuất khẩu của Minh Phú cũng đã đạt kỷ lục với 229 triệu USD, tăng 45,51% so cùng kỳ năm ngoái. “Tăng cường sản xuất mặt hàng chất lượng cao, tăng hàm lượng khoa học cho sản phẩm, mở rộng vùng nuôi tôm, tăng tính chủ động nguồn nguyên liệu sạch… là những cách làm để Minh Phú tự tin vững tay chèo vượt qua cơn bão tố hiện nay” - người đứng đầu DN này nói. TRẦN VŨ