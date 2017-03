Bức tranh giang hồ đất cảng - Bài 1: Tạo lập “số má”

Giang hồ Hải Phòng cướp ô tô để đòi nợ

Đầu tháng 3-2013, Công an TP Hải Phòng đã bàn giao nghi can Nguyễn Ngọc Hà (trú quận Lê Chân, TP Hải Phòng, có hai tiền án), nghi can chính trong vụ cướp xe Mercedes của ông Bùi Đức V. ở Hà Nội cho Công an tỉnh Bắc Ninh xử lý theo thẩm quyền. Theo tài liệu điều tra, ngày 2-1, tại huyện Quế Võ, Bắc Ninh, Nguyễn Ngọc Hà cùng bốn, năm đối tượng đã phục kích, tấn công và cướp xe Mercedes của ông V. Mục đích cướp xe liên quan đến khoản tiền giao dịch hàng tỉ đồng giữa ông V. và một số cá nhân khác. Hà không dính dáng đến việc vay mượn mà chỉ được chủ nợ thuê đi đòi tiền.

Sau khi gây án, Hà về TP Hải Phòng và bị Công an TP Hải Phòng đưa vào tầm ngắm do có những biểu hiện hoạt động trong lĩnh vực đòi nợ thuê. Rạng sáng 26-2, Hà bị Công an TP Hải Phòng bắt giữ khi đang tàng trữ khẩu súng bắn đạn thể thao trong cốp xe máy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà, công an thu giữ thêm ba dao nhọn các loại. (Theo An Ninh Thủ Đô)