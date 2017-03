Bức tranh giang hồ đất cảng - Bài 5: Quỷ kế tàn khốc của giang hồ

Đêm cuối năm 2011, trên quốc lộ 5, một chiếc Camry đen bóng phóng vụt từ phía Hải Phòng về hướng Quán Toan. Trong xe, ngoài tài xế còn có bốn kẻ mặt mũi lạnh lùng đang căng mắt về mé đường tìm kiếm ai đó. Hai kẻ tay lăm lăm súng ngắn trong thế sẵn sàng nhả đạn. Đó là băng nhóm giang hồ do Thịnh “quỷ” ở khu Hạ Lý cầm đầu. Cả bọn đang đi tìm “xử” nhóm Đại “còi” ở khu Quán Toan. Trước đó, trong một cuộc nhậu tối, Đại “còi” cậy có đông “ong ve” đi cùng đã xúc phạm Thịnh “quỷ”. Xích mích lên đến đỉnh điểm, hai bên hẹn nhau tới ngã tư Quán Toan quyết một trận sống mái. Bị hạ nhục, Thịnh “quỷ” lập tức về triệu tập các chiến hữu, đàn em gồm Hà “ba ba”, Nam “cứ” và Thăng mang theo hai khẩu súng ngắn tới điểm hẹn.

Giăng bẫy rồi… báo công an

Tới điểm hẹn khu vực Quán Toan, chiếc xe đi chầm chậm cho cả nhóm quan sát tìm kiếm đối thủ. Dưới ánh đèn đường, con phố vắng hoe, nhóm Đại “còi” vẫn bặt tăm. Khi xe của nhóm Thịnh “quỷ” chạy tiếp về hướng trạm soát vé quốc lộ 5, chợt có một chiếc xe ô tô bám sát phía sau. Tới trạm soát vé, xe Thịnh “quỷ” vừa dừng chợt có tiếng súng chỉ thiên nổ vang, những bóng người loang loáng nhao tới tạo thành thế bao vây. “Mẹ kiếp, bọn nó báo “sự” rồi” - Thịnh “quỷ” nghiến răng kèn kẹt cất tiếng chửi thề khi biết bị bọn Đại “còi” chơi bẩn đưa vào “trận” của công an. Cả nhóm bị bắt với hai khẩu súng ngắn đạn đã lên nòng.

Cống hồ bơi nơi nhóm giang hồ Tú “tiêu” bắn chết Tư “càng” trong cuộc hỗn chiến giải quyết mâu thuẫn.

Long “sầu” cho biết “độc chiêu” hẹn huyết chiến, báo công an hốt đối thủ là “văn bẩn” mà giang hồ đất cảng trước đây rất ít khi dùng. Tuy nhiên, gần đây mỗi khi có xích mích, không ít giang hồ lại sử dụng “chiêu” này để triệt hạ đối thủ. Tỉ như tháng 8-2010, một khách hàng vào tiệm tẩm quất ôm của Đức “đen” ở khu Metro (phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng) bị nữ tiếp viên móc trộm tiền nên đã hẹn Đức “đen” huyết chiến. Đức “đen” tập trung hơn 40 đàn em mang theo dao kiếm, giáo nhọn đón lõng sẵn ở điểm hẹn nhưng đối thủ không tới. Thay vào đó, lực lượng cảnh sát hình sự đã ập tới bắt giữ hàng chục gã đàn em phe Đức “đen”. Hay như một đêm tháng 5-2011, do một đàn em bị nhóm Bình “ngố” chém, nhóm Nguyễn Duy Tân đã hẹn đối thủ huyết chiến ở khu Đồng Bún. Nhưng khi nhóm Duy Tân tới nơi thì chẳng thấy đối thủ đâu, thay vào đó họ bị công an ập tới bắt gọn cùng tang vật là hai súng hoa cải, hơn chục dao kiếm.

Long “sầu” nói bản thân “quẫy” anh ta cũng từng bị nhóm Dùng “bảo” lùa vào trận. Một đàn anh bị hội Dùng “bảo” rượt chém ở cầu vượt Lạch Tray nên về kéo cả “quẫy” hơn 20 “số” đi lùng Dùng “bảo”. Sau khi phi xe đuổi vòng vèo qua vài con phố, nhóm Long “sầu” rơi vào ổ phục kích của công an. Những tiếng súng chỉ thiên vang lên, lập tức hai chiến hữu trong nhóm bị bắt giữ. “Đây là một “chiêu độc” rất hiệu quả để triệt hạ đối thủ vì khi tham gia những trận huyết chiến giải quyết ân oán, có rất nhiều anh em đang bị truy nã nên rơi vào tay công an là phải đối diện với án tù dài dằng dặc” - Long “sầu” nói.

Dân giang hồ đang trốn truy nã còn có thể rơi vào bẫy rập của kẻ khác. Chẳng hạn, một tay giang hồ dính vụ nào đó đang trốn truy nã, một ngày nào đó anh ta nhận được cuộc điện thoại của tay giang hồ khác nhờ… đi đòi nợ thuê. Kẻ trốn nã trở về để thực hiện “hợp đồng” liền rơi vào chiếc bẫy được giăng sẵn, chỉ còn nước đưa tay vào còng.

Độc chiêu hạ huyệt đối thủ

Phương “ninh hột”, một giang hồ gốc Hải Phòng, sau khi ra lập nghiệp, chinh chiến tại vùng biên Móng Cái (Quảng Ninh) đã trở thành ông trùm vùng biên mậu, cai quản đa số các bến cảng xuất hàng sang Trung Quốc. Tuy nhiên, ông trùm Phương “ninh hột” cùng đàn em thân tín dưới trướng đã bị loại khỏi cuộc chơi, kẻ bị án tử hình, người lĩnh án tù “thiên thu” bởi đã ra tay thảm sát hai gã giang hồ của băng nhóm khác. Giang hồ cho rằng trùm Phương “ninh hột” đã bị “hạ huyệt” bởi quỷ kế của một trùm giang hồ khác ở vùng này. Do mâu thuẫn trong việc tranh giành lãnh địa, ông trùm Vinh “trắng” đã “lập trận” tinh vi để gài Phương “ninh hột” sập bẫy. Vinh “trắng” gọi điện thoại vờ đánh tiếng “mượn đường” xuất hàng sang Trung Quốc, Phương “ninh hột” không đồng ý nên hai bên hẹn nhau… huyết chiến.

Vũ khí nóng của giang hồ đất cảng. Ảnh trong bài: KL

Trưa 30-5-2009, Vinh “trắng” dẫn theo nhóm đàn em vào bến Lục Lầm, sau đó Vinh “trắng” nói ba đàn em là Điệp “hạt”, Trí “sĩ” và Chiến ở lại chờ xuất hàng, còn ông trùm này rời khỏi điểm hẹn, gọi điện thoại cho nhóm Phương “ninh hột” thách đấu. Biết tin nhóm Vinh “trắng” đang ở điểm hẹn, Phương “ninh hột” liền đích thân kéo đại quân mang theo súng hoa cải ập tới. Chấn “điên”, một chiến tướng của Phương “ninh hột”, rút súng bắn nát đùi Trí “sĩ”. Một nhóm khác đánh Điệp “hạt” ngã gục rồi lấy gạch đá đập be bét. Gã chiến hữu còn lại khiếp sợ chạy mất tăm. Chỉ trong vài phút, đàn em Vinh “trắng” đã bị hạ gục hoàn toàn. Nhóm Phương “ninh hột” mang hai kẻ trọng thương lên đò đưa qua Trung Quốc. Một nhóm đàn em người Trung Quốc “nhận hàng” liền đưa Điệp, Trí vào vùng Thập Vạn Đại Sơn (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc). Ngay trong đêm, đàn em Phương “ninh hột” ra tay hạ sát Trí bằng một nhát dao trí mạng, còn Điệp thì bị dán băng keo cho đến khi tắt thở.

Biết vở diễn đã khép màn, ông trùm Vinh “trắng” liền đưa một đàn em chứng kiến vụ thanh toán đẫm máu tới công an trình báo. Vụ án được nhanh chóng điều tra, anh em ông trùm Phương “ninh hột”, Chung “ninh hột” cùng một loạt chiến tướng dưới trướng lần lượt bị bắt. Kết cục, Phương “ninh hột” bị án tử hình, Chung “ninh hột” bị án chung thân, các đàn em bị những mức án dài dằng dặc. Ngày tòa xử ông trùm Phương “ninh hột”, nhân chứng Đoàn Quyết Chiến, vốn là đàn em của Vinh “trắng” đắng cay thốt lên rằng: “Chúng tôi bị anh Vinh “trắng” đưa làm vật thế thân, chết thay cho anh ấy”. Toàn bộ thế lực của ông trùm Phương “ninh hột” gần như bị diệt sạch, đàn em tan tác. Lãnh địa Móng Cái trở thành mảnh đất béo bở cho anh em ông trùm Vinh “trắng” thao túng.

Giang hồ nhận định do những đàn em này biết nhiều bí mật làm ăn nên “ông trùm” Vinh “trắng” đã dùng họ làm mồi nhử Phương “ninh hột” sập bẫy, đồng thời mượn tay Phương “ninh hột” diệt đám đàn em trừ hậu họa. Quả nhiên kế “nhất tiễn hạ song điêu” của Vinh “trắng” hiệu nghiệm đến tàn khốc.

Truy sát người đi chơi lễ Mới đây, 26-2, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã bắt nhóm giang hồ truy sát anh Nguyễn Hoàng Kiên khi anh đang chơi ở hội chùa Hang Lương, xã Gia Minh huyện này. Đó là các tên Cù Huy Ngọc, Vũ Đức Bình (Bình “chả”), Lê Văn Tú, Vũ Trọng Tuấn và Vũ Văn Thanh. Hiện trường vụ truy sát ở khu vực lễ hội chùa Hang Lương. Ảnh: NLĐ Trước đó, ngày 21-2, anh Kiên cùng bạn du xuân tại hội chùa Hang Lương đã ghé xem bàn đánh bạc “tôm, cua, cá” của Tú, Kiên và các đối tượng khác tổ chức. Anh Kiên đặt vỏ bánh xuống bàn “tôm, cua, cá” của nhóm Tú, lập tức diễn ra cuộc hỗn chiến “tay bo” giữa hai bên. Vụ việc được công an xã giải tán. Một người trong nhóm Tú, Kiên bị thương nhẹ, được đưa đi băng vết thương tại nhà nghỉ của Cù Huy Ngọc (Ngọc đồng thời còn là chủ tiệm cầm đồ, chuyên cho vay nặng lãi, xiết nợ và “đầu xâu bàn bạc”). Dưới sự điều hành của tên Ngọc, cả nhóm mang theo vũ khí, hung khí đi tìm Kiên để “tính sổ”. Ngọc cùng một “đệ tử” đi ô tô, còn Tuấn giắt khẩu colt xoay vào bụng, cùng số đối tượng còn lại mang theo nhiều tuýp sắt và dao kiếm đến khu vực chùa Hang Lương. Vừa thấy Phạm Hoàng Kiên, Tuấn rút súng bắn hai phát làm Kiên bị thương. Kiên được hai người bạn lấy xe máy chở đi cấp cứu. Ngọc dùng ô tô chở Bình “chả” và một số đối tượng khác tiếp tục đuổi theo chém anh Kiên nhiều nhát. Kết quả giám định Kiên bị thương tích 46%. (Theo NLĐ)

Kỳ tới: Nghĩa khí giang hồ

Giang hồ đất cảng có thể xuống tay tàn khốc nhưng chúng cũng sẵn sàng giúp đỡ kẻ lâm nạn, đôi khi còn dang tay cứu người...