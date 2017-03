Bức tranh giang hồ đất cảng - Bài 6: Bùa hộ mệnh “bằng điên”

Sát hại cả công an Tại Hải Phòng, chuyện giang hồ tấn công cảnh sát không phải là hiếm, thậm chí chúng còn sát hại cả người thi hành pháp luật. Trước đây, khi ngăn chặn một vụ thanh toán giữa hai nhóm giang hồ tại khu vực bến đò Lở, Thiếu tá Bùi Tiến Tường - Phó Trưởng Công an phường Hùng Vương (quận Hồng Bàng) đã hy sinh vì bị hàng chục tên côn đồ thẳng tay đâm chém. Hoặc cách đây chưa lâu, rạng sáng 2-1-2012, trên đường tuần tra, chiến sĩ CSCĐ Đỗ Đăng Long phát hiện hai người đi xe máy có dấu hiệu khả nghi nên cùng đồng đội đuổi theo. Tới khu vực Cầu Bính, tên cầm lái hô to: “Bắn chết chúng nó đi!”. Lập tức tên ngồi sau chĩa súng hoa cải về phía hai CSCĐ. Tiếng súng chát chúa vang lên, chiến sĩ Đỗ Đăng Long gục xuống, tắt thở sau đó ít phút. Khi bị bắt, hai tên sát nhân Đỗ Văn Sơn và Hoàng Văn Nam khai đêm đó chúng mang theo “đồ nghề” đi cướp, bất ngờ bị công an truy đuổi. Vốn đang bị truy nã nên cả hai phải ra tay hạ sát công an để tháo chạy.