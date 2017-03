Bức tranh giang hồ đất cảng - Bài cuối: “Thương hiệu” và giá trị ảo

Giá trị ảo chi phối giới trẻ HP vốn là vùng đất phên dậu của xứ Đông. Xứ Đông thời xưa lấy trung tâm là Hải Dương, còn HP là ngoại vi. Đây là vùng đất cửa sông, ven biển, hội tụ nhiều dòng người từ các địa phương khác đến lập nghiệp. Từ thời Ngô Quyền đánh giặc ngoại xâm đã có nhiều quân lính là người xứ khác đến đóng quân, đánh giặc, sau đó lấy vợ lập nghiệp ở vùng này. Sau này, HP tiếp nhận nhiều đợt người hội cư khác đến làm ăn sinh sống, trong đó đa phần là người lao động nghèo… Những điều kiện về địa lý, lịch sử như trên đã góp phần hình thành nên tính cách người HP là ăn sóng nói gió, bạo liệt, như cụ Nguyễn Trãi từng nhận xét trong dư địa chí là người HP có tính cách hung tợn. Đến thời người Pháp xây dựng cảng HP, những đợt hội cư lại tiếp tục. HP trở thành đô thị sầm uất trên bến dưới thuyền và bắt đầu xuất hiện nhiều băng nhóm. Hiện tượng này được mô tả khá đầy đủ trong tác phẩm Bỉ Vỏ của Nguyên Hồng. Đến thời mở cửa, HP trở thành mảnh đất màu mỡ cho hoạt động buôn lậu và tội phạm. Mặt khác, cũng do tính cách nói trên của người HP nên các băng nhóm, “dân anh chị” HP cũng nổi bật hơn so với các địa phương khác về tính dữ dằn, hung tợn, manh động… Đặc biệt, với sự xuất hiện của các băng nhóm, “tay anh chị” như Dung “hà”, Cu Nên, Lâm “già”… đã khiến người ta nói đến HP là nói đến “giang hồ đất cảng”. Tính tích cực trong tính cách người HP là dám làm, dám đương đầu. Cái này từng thể hiện rõ ở thời kỳ bao cấp, HP là một trong những địa phương đầu tiên làm “khoán chui”, mở đường cho khoán 10 sau này. Tuy nhiên, tính cách mạnh mẽ, bạo liệt của người HP cũng có hạn chế vì rất dễ làm chuyện sốc nổi, mang tính nhất thời mà không nghĩ đến hiệu quả bền vững. Nếu gặp môi trường tốt, mặt tích cực sẽ dễ được phát huy, bằng ngược lại, tính cách trên dễ khiến con người ta làm liều, hay sĩ diện hão như người ta hay nói về người HP là “thà làm cướp chứ không làm ăn mày”. Theo tôi, hiện tượng giang hồ, băng nhóm tại HP một phần do ảnh hưởng từ tính cách trên. Sau Dung “hà”, Cu Nên, Lâm “già”…, HP không xuất hiện những băng nhóm lớn nữa do các điều kiện xã hội đã thay đổi. Tuy nhiên, cái tiếng giang hồ đất Cảng vẫn đeo theo và ảnh hưởng đến lớp trẻ HP hiện nay. Mặt khác, nhiều băng nhóm gây án, hoạt động tội phạm ở các địa phương khác cũng bị gán cho cái nhãn là giang hồ đất cảng dù trong băng nhóm ấy chỉ có một, hai người HP. Truyền thông đưa tin sai lệch như thế cũng khiến nhiều thanh niên HP tôn nó thành một giá trị sống để đeo đuổi. Giống như muốn “nảy số” thì nhất định phải đâm chém, nhìn không hợp mắt là phải xử. Cái tính sĩ diện hão, chạy theo giá trị ảo rằng dân HP thì phải là “anh chị”… đã khiến HP nhiều năm qua luôn xuất hiện những băng nhóm nhỏ, gây tác động tiêu cực đến xã hội. Vì vậy theo tôi, gia đình, nhà trường và các tổ chức, trong đó có truyền thông, phải đặc biệt coi trọng việc giáo dục, định hướng cho giới trẻ. Các biện pháp về trị an, trật tự xã hội cũng phải siết chặt, tỏ rõ tính răn đe, ngăn ngừa hành vi phạm tội… Ông NGUYỄN NGỌC THAO, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp

khoa học kỹ thuật HP TRỌNG PHÚ ghi