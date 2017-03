Cánh đồng mẫu lớn - Bài 1: Công ty cổ phần... nông dân

LTS: Trước giờ, cứ vào mùa gặt rộ, giá lúa ở ĐBSCL lại trồi sụt cùng nhịp than vắn thở dài của nông dân. Giờ đây, mô hình cánh đồng mẫu lớn, mà cơ bản là sự liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân miền Tây, đã hình thành nên chuỗi giá trị mới cho nền nông nghiệp nước nhà. Nông dân sẽ nhẹ gánh đầu vào và không còn lo đầu ra. Doanh nghiệp cũng đảm bảo được nguồn nguyên liệu tốt để xây dựng thương hiệu riêng.

Gần như năm nào, mùa vụ nào Nhà nước cũng hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp (DN) mua lúa tạm trữ để giữ giá lúa cho nông dân có lãi. Hỗ trợ cứ vô tư hỗ trợ, dân than vẫn cứ than: “Tiền đó hổng tới tay dân được, mà giá lúa cũng trồi sụt như thường hà!”.

Nhưng một vài mùa vụ gần đây, ở miền Tây đã xuất hiện mô hình mới, trong đó nhà nông, nhà DN gắn kết, khép kín được đầu ra lẫn đầu vào - chuyện bấy lâu nay tưởng chừng bế tắc.

“Chừng nào DN buồn đuổi, tui mới ra”

Lúc đầu Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Bình (thuộc Công ty BVTV An Giang) phát động mô hình liên kết, nhiều nông dân kháo nhau: “Coi chừng mấy ổng lừa mình đó!”. Ông Lê Minh Phương, Phó Giám đốc công ty, nói lần đầu vận động liên kết “đụng” nông dân dữ. “Sợ mấy ông Nhà nước hứa cho đã rồi bỏ đi, hổng biết bán đâu” - nhiều nông dân nói thẳng đuột. Nông dân lo lắng cũng có cái lý của họ. Bởi cả chục năm qua, thực hiện hợp đồng bao tiêu theo Quyết định 80 của Thủ tướng, khi giá cả trồi sụt, chuyện “bẻ chỉa” hợp đồng như cơm bữa. Giờ bà con nghe vận động liên kết là… “ớn da gà”.

“Tui tham gia chương trình “Cùng nông dân ra đồng” quản lý dịch hại theo hướng bền vững của công ty từ năm 2006 lận. Nhưng thiệt lòng mà nói lúc đầu tui cứ ngờ ngợ, lo lo khi mấy ông công ty phát động tham gia liên kết” - anh Tư He ở ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh (Châu Thành, An Giang) chưa quên cảm giác “ban đầu ơn ớn” ấy. Thế rồi cảm giác đó trôi mất tự lúc nào sau vụ đông xuân năm trước. Anh thu được trên 200 triệu đồng từ 4,2 ha lúa, sau khi trừ chi phí anh còn lãi 150 triệu đồng. Anh bảo nhờ mấy cán bộ kỹ thuật của công ty hướng dẫn chi ly cách chăm sóc, bón phân nên giảm chi phí rất nhiều. Giá thành lúa chỉ 3.000 đồng/kg mà bán cho công ty đến 6.900 đồng/kg thì còn gì bằng!

Ghe nối đuôi nhau chờ được công ty nhận lúa chi tiền. Ảnh: NGUYÊN VẸN

Tư He nhớ lại chuyện hồi chưa liên kết với công ty. Lúc ấy làm lúa rất gian nan, có khi phơi cả tháng trời, mệt muốn đứt hơi. Lúc mưa nhiều, chỉ lo phơi chạy mộng (lúa ướt sẽ nảy mầm), đôi khi phơi không kịp, lúa lên mốc đen hết. Giờ máy gặt xong, công ty cho ghe, nhân công đến ruộng chở về mà không tính công bốc vác, vận chuyển gì hết. Bán hết lúa tươi cho công ty, khỏe re. “Giờ hết gạo, chạy vô nhà máy của công ty mua một bao về ăn. Có con đường nào sướng như con đường này không” - Tư He cười mãn nguyện.

Sau mấy mùa vụ, nông dân thấy hiệu quả thật sự, họ bắt đầu tự nguyện xin vô “liên kết” ào ào. Ông Lê Minh Phương cho biết vụ đông xuân đầu tiên (2010) vận động trầy trật chỉ được 1.073 ha đất lúa nông dân tham gia. Sang hè thu, diện tích tăng lên 1.600 ha, đến vụ hè thu này là 3.500 ha…

Đến nhà máy của công ty tại xã Vĩnh Bình (Châu Thành, An Giang) lúc nông dân đang thu hoạch rộ lúa đông xuân, hàng hàng ghe tải đầy ắp lúa nối đuôi nhau trên kênh chờ đến lượt mình đưa lúa tươi lên lò sấy, rồi ký tên lấy tiền mang về. Ngồi trên bờ kênh chờ đến lượt, nông dân Lê Duy Liên (ấp Vĩnh Phước, Vĩnh Bình) than: “Chờ lâu quá trời!”. Nhưng gặp tôi, anh lại cười: “Vẫn sướng hơn cả tháng trời dang đầu ra phơi lúa!”. Còn Tư He cười tươi, tuyên bố dõng dạc: “Khi nào mấy ông nhà máy đuổi, tui mới ra”.

Hàng trăm kỹ sư sát cánh với nông dân

Ông Lê Minh Phương thật lòng: “Lúc đầu đội ngũ kỹ sư của công ty chỉ cùng nông dân ra đồng, giúp họ từ chăm sóc lúa đến bón phân, xịt thuốc sao cho đúng lúc, đúng cách, vừa tiết kiệm chi phí vừa tạo cân bằng sinh thái, hạn chế dịch bệnh trên đồng ruộng. Nhưng khi lúa trúng rồi, nông dân hỏi “bán đâu chỉ giùm tui” thì công ty ậm ừ, hổng biết trả lời sao”.

Và rồi ý tưởng liên kết cũng bắt đầu từ đó, công ty lập vùng nguyên liệu ngay những cánh đồng bạt ngàn nơi đây. Hiện công ty có trên 600 kỹ sư, trong đó có 137 kỹ sư ở vùng nguyên liệu, luôn sát cánh với nông dân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm. Mỗi nông dân đều có nhật ký đồng ruộng, cái căn cơ chắc chắn cho truy nguyên xuất xứ hàng hóa khi xuất khẩu.

Hợp đồng đâu đó cụ thể. Lúa giống, phân, thuốc công ty cung cấp đến thu hoạch không tính lãi. Nhưng hạt lúa phải theo chuẩn của công ty về độ thuần, độ ẩm, độ xanh non, rạn gãy, tạp chất… Để lúa không xanh non, ít rạn gãy, các kỹ sư sẽ định ngày gặt lúa. Đặc biệt, các kỹ sư sẽ lo cho nông dân mượn bao đựng lúa, điều ghe chở lúa về kho sấy. Tất cả đều miễn phí. Tại vùng nguyên liệu công ty xây hẳn lò sấy 500 tấn/ngày. “Nếu nông dân thấy giá lúa thị trường thấp, không bán thì công ty cho lưu kho ba lần, mỗi lần 10 ngày (tức 30 ngày) không tính tiền. Sau thời gian 30 ngày, nếu tiếp tục lưu kho, nông dân phải chịu phí bốc xếp, vận chuyển trước đó. Nếu tiếp tục gửi tháng thứ hai thì chịu tiền lưu kho 5.000 đồng/tấn/ngày. Đặc biệt, nếu chẳng may bị thiên tai, bão lũ, thiệt hại nặng, công ty sẽ giảm 20% chi phí đầu tư, cho nợ lại vụ sau” - ông Phương cho biết.

Vùng nguyên liệu hoàn toàn sử dụng lúa chất lượng cao theo định hướng của công ty nên hạt lúa đồng đều, tỉ lệ bốc dỡ đạt 80%, xuất khẩu giá cao hơn 20-30 USD so với những nơi vùng nguyên liệu không chuẩn. Hiện công ty có ba nhà máy ở ba huyện Châu Thành, Thoại Sơn (An Giang), Tân Hồng (Đồng Tháp). Công ty chuẩn bị mở rộng sang Long An, Hậu Giang, Bạc Liêu. Và một thương hiệu gạo Vĩnh Bình đang được công ty xây dựng.

Hình thành chuỗi giá trị mới

“Một khi DN muốn có loại gạo có giá trị cao, muốn tạo thương hiệu thì phải xây dựng vùng nguyên liệu, phải ký hợp đồng với nông dân. Sự hình thành mô hình liên kết này cho ra một chuỗi giá trị khác hoàn toàn với chuỗi cung ứng thông thường lâu nay đang làm” - ông Đoàn Ngọc Phả, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh An Giang, nhận định về tính hiệu quả của mô hình này. Ông Phả nói hiện ở An Giang đã có ba công ty thực hiện liên kết với nông dân với diện tích gần 8.500 ha. Vụ hè thu tới này có thêm hai công ty nữa.

Còn ở TP Cần Thơ, Giám đốc Sở NN&PTNT Phạm Văn Huỳnh cho biết diện tích nông dân tham gia cánh đồng mẫu cũng tăng bất ngờ từ 1.830 ha (vụ rồi) lên 4.600 ha. Vụ đông xuân vừa qua có bảy công ty cung cấp đầu vào, sáu công ty liên kết bao tiêu đầu ra.

Có thể nói chuỗi giá trị mới đã hình thành tạo lợi ích hài hòa giữa DN và nông dân. Cảnh nông dân làm lúa bị treo lơ lửng giữa đầu vào và đầu ra đang thu hẹp dần. (Trước đây, đầu vào thì giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng giảm tùy hứng, đầu ra thì giá lúa DN quyết thế nào nông dân hay thế ấy).

Trước triển vọng đó, GS-TS Võ Tòng Xuân nói: “Đây là hướng đi tất yếu để cắt bớt trung gian, nông dân lại có thêm tay nghề, tăng chất xám. Ngược lại, công ty có nguyên liệu thành phẩm tốt làm thương hiệu. Nông dân an tâm vì đảm bảo mua được phân thiệt, thuốc thiệt. Tuy bước đầu chưa nề nếp, còn lỏng lẻo. Nếu làm tốt thì nhiều lắm là năm năm nữa nông dân sẽ mua cổ phần của công ty. Cần có chính sách để mỗi mùa vụ, nông dân mua cổ phần thêm. Bày ra công ty cổ phần rất hay, giống như Nhật Bản đã làm”.

Tiến sĩ Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL, nhận định cánh đồng mẫu là một hướng tốt. Chuỗi giá trị này đang thu hút nông dân nhưng DN lo vì áp lực về kho bãi, về hệ thống phơi sấy do thu hoạch đồng loạt. Ông ví von: “Làm sao vô mùa thu hoạch lúa, nông dân thì cười, còn DN thì đứng trên bờ mẫu, gió thổi nhẹ không bị té xuống ruộng là… ngon lành!”.

NGUYÊN VẸN

Kỳ tới: Chuyện chiếc máy gặt

Cụm từ “cơ giới hóa nông nghiệp” từ lâu ai cũng nghe, cũng biết. Ấy vậy nhưng để hiện thực hóa nó trên những cánh đồng mẫu lớn miền Tây quả thật không dễ dàng…