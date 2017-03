Cảnh sát dẫn đoàn - Bài 1: Những tình huống bất ngờ

Tại thủ đô Hà Nội, việc dẫn đoàn cho các nguyên thủ quốc gia, đoàn khách quốc tế sang tham quan, quan hệ ngoại giao với Chính phủ ta do cán bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đảm trách. Tại TP.HCM, trách nhiệm ấy thuộc về Đội CSGT Tuần tra-Dẫn đoàn (TT-DĐ) Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM với khoảng 100 chiến sĩ.

Các phương án dẫn đoàn

Đội trưởng-Trung tá Nguyễn Văn Hải cho biết ngoài nhiệm vụ giống như các đội CSGT khác là bảo đảm an toàn trật tự giao thông: tuần tra, xử lý vi phạm, chống đua xe, đội còn có thêm nhiệm vụ dẫn đoàn. Đối tượng được dẫn bao gồm nguyên thủ quốc gia, cán bộ cấp cao các nước, đoàn khách quốc tế, nguyên thủ Việt Nam… và những đối tượng khác.

Nguyên thủ, cán bộ cấp cao các nước, khách quốc tế… thì tùy vào chức vụ, cấp ngoại giao, tính chất đi thăm của khách (chính thức hay không chính thức)… mà Sở Ngoại vụ sẽ quyết định áp dụng phương án dẫn đoàn. Phương án A áp dụng cho cấp nguyên thủ (tổng thống, toàn quyền, thủ tướng các nước), phương án B áp dụng cho thủ tướng (không có vai trò là nguyên thủ), ngoại trưởng …

Tiêu chuẩn theo phương án A thì đoàn dẫn bao gồm 18-20 xe môtô, 1-2 xe ôtô chỉ huy dẫn đường, phương án B bao gồm 6-8 môtô và một ôtô chỉ huy. Kế hoạch dẫn đoàn qua các tuyến đường nào thì đội phải vạch ra, thường có nhiều phương án để dự phòng có bất trắc, thay đổi đột ngột.

Các chiến sĩ dẫn đoàn hộ tống xe của tổng thống Brazil tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: GIẢN THANH SƠN

Ngày 12-5-2011, bà toàn quyền Úc Quentin Bryce cùng phu quân thăm TP.HCM. Phương án dẫn đường cho đoàn của bà là phương án A. Đội hình được bố trí đi đầu là môtô mở đường, đến môtô hộ tống, môtô hành lang, môtô khóa đuôi.

Tổ mở đường gồm ba môtô được lái bởi chiến sĩ có thể hình tốt, nắm rõ các kế hoạch dẫn đoàn, có kinh nghiệm mở đường và xử lý tình huống. Đầu tiên là môtô 1.500 phân khối chạy rất nhanh để dẹp đường. Tiếp theo là hai xe mở đường hai và ba. Những chiến sĩ được lái xe ở vị trí trên được tuyển chọn, sát hạch rất kỹ. “Người mở đường phải nhanh trí nhưng cũng phải bình tĩnh trong xử lý tình huống” - Đại úy Nguyễn Văn Thúy, Đội phó TT-DĐ, cho biết. Ví dụ trong lúc chạy đầu mở đường, chiến sĩ ra hiệu lệnh cho các xe trên đường tấp sát vô lề nhưng người lái các xe ôtô trên đường không nghe thấy. Nếu chiến sĩ mở đường mải mê với việc buộc ôtô đó tấp vào lề mà chạy lố tuyến đường theo kế hoạch thì sẽ bị kỷ luật nặng vì sẽ kéo theo cả đoàn chạy sai theo.

Môtô hộ tống có tám xe chạy kẹp bên hông, giữ khoảng cách không quá 0,5 m so với xe của toàn quyền. Môtô hộ tống bảo vệ bên hông xe nguyên thủ, khi có sự cố hoặc bị tấn công khẩn cấp thì có thể quên thân mình để bảo vệ. Môtô hành lang gồm bốn xe chạy theo đoàn ôtô của cán bộ, tùy tùng đi theo nguyên thủ. Cuối cùng là xe khóa đuôi, có nhiệm vụ xử lý các xe của người lưu thông không nhường đường, gây cản trở cho sự lưu thông của đoàn, đồng thời sẽ lấp chỗ trống cho vị trí xe khác nếu có sự cố.

“Các phương án dẫn đoàn đã được lập rất tỉ mỉ, vậy mà lắm lúc phải thay đổi vì những tình huống bất ngờ” - Trung tá Hải cho biết.

Đổi phương án vì ông Bill Clinton thích phở

Ông Bill Clinton đã sang thăm Việt Nam ba lần. Lần đầu vào tháng 12-2000 cùng phu nhân và con gái trên cương vị tổng thống Mỹ. Bill Clinton là tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm đất nước Việt Nam kể từ lúc chấm dứt cuộc chiến tranh 25 năm về trước. Hai lần sau vào tháng 12-2006 và 11-2010 với vai trò là chủ tịch Quỹ Bill Clinton giúp chữa trị HIV/AIDS và ứng phó biến đổi khí hậu.

Trong những ngày Tổng thống Bill Clinton ở TP.HCM vào tháng 11-2000, Trung tá Phạm Văn Tho giữ vị trí mở đường (anh Tho vừa luân chuyển về Đội CSGT An Sương cuối năm 2010) cùng tổ dẫn đoàn luôn theo sát vị tổng thống khi vị này di chuyển. Ông Clinton có tình yêu kỳ lạ với món phở của Việt Nam. Ông Clinton ở tại khách sạn New World. Trừ những ngày phải đi với các đoàn của Chính phủ, UBND TP, các cơ quan hữu quan thì vào chiều tối ông thường thả bộ dọc theo đường Lê Lai đến một tiệm phở gần chợ Bến Thành. Tình yêu với món phở của ông Clinton còn thể hiện ngay trước lúc ra sân bay rời Việt Nam ông vẫn không quên “tranh thủ” ăn thêm bát phở.

Trung tá Tho cho biết lúc ấy lộ trình dẫn đoàn được vạch ra để đưa ông Clinton ra sân bay: Lê Lợi-Pasteur-Võ Thị Sáu-Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Nguyễn Văn Trỗi-Trường Sơn-sân bay. Tuy nhiên, khi đoàn đang đi đến giao lộ Pasteur-Lê Duẩn thì ông Clinton bất ngờ nói mình muốn ăn phở. Đoàn tháp tùng phải chuyển kế hoạch, tổ dẫn đoàn phải báo cáo chỉ huy rồi chuyển hướng từ Pasteur qua đường Điện Biên Phủ cho ông Clinton ăn phở tại nhà hàng Phố Xưa (211 Điện Biên Phủ). Sau đó, cả đoàn đưa ông Clinton ra sân bay về nước.

Trung tá Phạm Văn Tho bên xe môtô mở đường 1 (1.500 cm3) tại sân bay Tân Sơn Nhất năm 1997. (ảnh do anh Tho cung cấp, lúc ấy anh mới là thiếu úy)

Thay lộ trình vì thủ tướng Úc mời cơm tổng thống Mỹ

Sau khi tham dự APEC (tháng 12-2006) cả Tổng thống Bush và Thủ tướng John Howard đều bay vào thăm TP.HCM.

Theo lịch trình, chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Bush đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 19 giờ 25 ngày 19-11-2006. Sau nghi thức ngoại giao, đoàn xe chở tổng thống và đệ nhất phu nhân Laura Bush, Ngoại trưởng C. Rice và phái đoàn lao vút đi trên đường Trường Sơn-Nam Kỳ Khởi Nghĩa về khách sạn New World theo lộ trình đã vạch sẵn. Trước đó khoảng 45 phút, chuyên cơ chở Thủ tướng Úc John Howard cũng đến sân bay Tân Sơn Nhất. Phái đoàn ngoại giao Việt Nam và chiến sĩ TT-DĐ phải chia lực lượng ra để đón tiếp cả hai vị nguyên thủ. Phương án dẫn đoàn và bảo đảm an ninh liên tục, liền kề nhau khiến cán bộ, chiến sĩ dẫn đoàn căng thẳng, mệt nhoài.

Đại úy Nguyễn Văn Cường (mới nghỉ hưu từ đầu năm 2011) hôm ấy đi hộ tống bên chiếc Cadillac One của vợ chồng Tổng thống Bush vẫn nhớ rõ tình huống gây bất ngờ cho đoàn. Lúc ấy, khi dẫn đoàn Tổng thống Bush đi trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì ông Bush nhận được cuộc gọi của thủ tướng Úc mời dùng cơm chung. Ông Bush nhận lời mời và thông báo lại cho phái đoàn Việt Nam để chọn địa điểm. Ngay lập tức, chỉ huy dẫn đoàn đã thay đổi lộ trình, cho cả hai đoàn đi đến nhà hàng Tib (187 Hai Bà Trưng, quận 1). Tại đây, hai vị tổng thống và thủ tướng dùng cơm trong khoảng 1 giờ rồi cả đoàn đưa về nơi nghỉ ngơi.

Buổi sáng 20-11, đội dẫn đoàn tiếp tục dẫn đường cho Tổng thống Bush tham quan Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP.HCM, rồi thăm Viện Pasteur để tìm hiểu chương trình phòng chống AIDS và cúm gia cầm. Bảo tàng Lịch sử trong Thảo Cầm Viên là chặng dừng chân cuối cùng của Tổng thống Bush trước khi rời Việt Nam. Cũng trong ngày này, một tổ dẫn đoàn khác đã đưa thủ tướng Úc đi Bà Rịa-Vũng Tàu để thăm nghĩa trang Gò Cát (nơi có nhiều binh sĩ Úc tử trận) rồi về thăm khu Thập tự giá Long Tân (huyện Đất Đỏ, Bà Rịa-Vũng Tàu). Ông John Howard về nước vào sáng 21-11.

Suốt ba ngày vừa kể, máy bộ đàm của Trung tá Trương Văn Thuyết, Đội trưởng đội TT-DĐ, luôn reo lên suốt ngày đêm do cán bộ báo cáo tình hình dẫn đoàn về cho chỉ huy. Cũng ngần ấy ngày Trung tá Thuyết ăn, ngủ, trực 24/24 giờ tại trụ sở đội.

ÁI NHÂN

Bài 2: Áp lực và vinh dự

Chiều 11-10-2004, Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun đang ở tại khách sạn Sheraton (quận 1) gọi điện thoại cho Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Công an TP. Ngài tổng thống đề nghị cho gặp trực tiếp người chỉ huy dẫn đoàn vào sáng hôm sau.

Nhận chỉ đạo của giám đốc, cả buổi tối hôm ấy Trung tá Nguyễn Văn Hải lo lắng không biết liệu anh và các chiến sĩ đã có sơ suất gì.