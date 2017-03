Cảnh sát kể chuyện côn đồ bắn giữa Hồ Gươm

Vụ nổ súng kinh hoàng



Chuyện xảy ra từ rạng sáng ngày 9/5, nhưng đến giờ, Đại úy Nguyễn Văn Quảng, cán bộ Đội CSGT-TT-PƯN, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội khi kể lại vẫn thấy mình thật may mắn khi đã thoát chết trong gang tấc.



Cũng như những ngày làm việc khác, anh Quảng phải đảm nhiệm hai ca trực. Ca trực thứ hai của anh bắt đầu từ 22 giờ hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau.

Viên đạn xuyên thủng chiếc xe cảnh sát

Nhận nhiệm vụ, khoảng 0h15 ngày 9-5, anh Quảng cùng 2 đội viên an ninh trật tự Hồ Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ tại khu vực ngã 5 Hàng Đào (Đài phun nước) thì thấy 1 tốp thanh niên khoảng 10 người ở ngã 3 Đinh Liệt – Cầu Gỗ đang đuổi đánh nhau.

Anh Quảng ngồi ở ghế lái đã điểu khiển chiếc xe ô tô tải chuyên dụng BKS: 31A-2380 đi về phía nhóm ẩu đả, dùng loa yêu cầu số thanh niên trên không được đánh nhau.

Khi xe ô tô đến gần vỉa hè trước cửa nhà số 100 Cầu Gỗ, Hoàn Kiếm, bất ngờ anh Quảng phát hiện 2 thanh niên dùng súng bắn về hướng ngã 5 Hàng Đào.

“Tôi thấy đầu súng tóe lửa, viên đạn bắn xuống đường”, lời anh Quảng.



Sau khi có tiếng súng nổ, đoạn đường khá đông người, trong tích tắc đã vắng lạnh, không con một bóng, chỉ có chiếc xe cảnh sát đứng chắn giữa hai nhóm “xã hội đen”.

“Nghe tiếng súng nổ, mọi người đều tìm chỗ ẩn nấp, tránh đường đạn”, anh Quảng cho hay.



Trước tình huống nguy kịch đó, anh Quảng chỉ kịp bảo 2 đội viên an ninh cùng đi tìm chỗ nấp, còn anh không hề nao núng, đã bình tĩnh dùng loa yêu cầu 2 thanh niên bỏ vũ khí xuống.



Nhưng ngay khi anh vừa dứt lời, gã thanh niên đứng cách anh chừng ba mét dùng súng chĩa thẳng về anh Quảng bắn 1 phát.

“Gã thanh niên chủ định nhằm thẳng vào tôi mà nổ súng, nhưng rất may viên đạn đi chệch vài phân, về phía bên trái của tôi, làm thủng cửa xe, vỡ kính xe. Nếu tên đó bắn trúng thì chắc tôi đã không còn giữ được mạng sống”, anh Quảng kể lại.

Ở vị trí này, anh Quảng đã thoát chết trong gang tấc khi viên đạn đi chệch, làm thủng xe, vỡ gương.



Ngay khi viên đạn đi trượt, anh Quảng vẫn nhẫn nại dùng loa yêu cầu gã thanh niên dừng bắn, hạ súng xuống, nhưng gã này vẫn điên cuồng nổ súng.

Theo lời anh Quảng, ngay khi đó, chiếc ô tô chuyên dụng do anh điều khiển đứng giữa hai làn đạn, một nhóm thanh niên ở phía trước, một nhóm thanh niên ở phía sau liên tục nổ súng.

Nhiều tiếng súng nổ vang lên chát chúa nhưng không hề làm người cảnh sát chùn bước.

Ngay khi phát hiện súng của gã thanh niên đứng cách mình 3 mét hết đạn, anh Quảng hô to: “Hết đạn rồi, bỏ súng xuống” rồi anh hô đồng đội lao vào bắt kẻ nổ súng.



Tuy nhiên, ngay lúc đó, gã thanh niên đã vội leo lên chiếc ô tô Madza màu đỏ, tẩu thoát về phía phố Cầu Gỗ. Rất nhanh, anh Quảng vội ghi lại biển số xe của chiếc Madza và nhanh chóng báo cho công an phường sở tại.



Lộ diện nhóm thanh niên gây ra vụ nổ súng



Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu được 3 vỏ đạn và 4 đầu đạn (do súng K59 và súng col bắn ra).

Ngày 13/5, Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án để làm rõ các hành vi giết người, tàng trữ vũ khí quân dụng, gây rối trật tự công cộng, không tố giác tội phạm và chống người thi hành công vụ của các đối tượng liên quan.



Các đối tượng liên quan

Cơ quan công an cũng xác định được 3 kẻ liên quan đến vụ nổ súng về phía cảnh sát xảy ra vào rạng sáng 9/5 gồm: Trần Thế Dũng (36 tuổi ở quận Hai Bà Trưng), Phạm Anh Tuấn (37 tuổi ở quận Hoàn Kiếm) và Trịnh Minh Quý (28 tuổi ở quận Đống Đa).

Theo tài liệu điều tra ban đầu, hai nhóm thanh niên mâu thuẫn nhau từ việc đòi nợ nên đã nổ súng để “thị uy” nhau. Đúng lúc đó cảnh sát xuất hiện và nhóm thanh niên đã không ngần ngại nổ súng về phía cảnh sát.



Đã 35 năm công tác trong ngành công an, nhưng đây là tình huống nguy hiểm nhất mà anh Quảng gặp phải. Cách đây khoảng 30 năm, khi còn là cảnh sát của công an phường Cửa Đông, trong một lần bắt tên tội phạm ma túy, anh Quảng cũng đã gặp phải tình huống nguy hiểm tương tự.



“Khi đó tên tội phạm dùng lựu đạn ném về phía tôi, rất nhanh tôi cầm lựu đạn ném về khu vực không có người. Rất may lực đạn không nổ, không gây thương vong” - anh Quảng kể lại.



Biết chuyện chồng mình vừa phải đối diện với cái chết trong gang tấc, vợ của anh Quảng đã rất hoảng hốt, chị nói với chồng: “Anh mà chết chắc em cũng chết theo”.

Bỏ lại sự lo lắng của vợ phía sau, mỗi ngày anh Quảng vẫn tiếp tục đến đơn vị, nhận nhiệm vụ đảm bảo sự bình yên của người dân.

Theo T.Nhung (VNN)