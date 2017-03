Cặp đồng tính được làm cha, mẹ

Tính đến nay, hôn nhân đồng tính được hợp pháp hóa tại tám bang của Mỹ theo thứ tự thời gian như sau: Massachusetts (17-5-2004), bang Connecticut (12-1-2008), bang Vermont (1-9-2009), bang Owa (27-4-2009), bang New Hampshire (1-1-2010), bang New York (24-7-2011), bang Washington (8-2-2012) và bang Maryland (29-2-2012). Những người ủng hộ hôn nhân đồng tính đưa ra một số lập luận để củng cố lập trường của họ. Có người so sánh việc cấm hôn nhân đồng tính giống việc cấm hôn nhân giữa các chủng tộc ở Mỹ trong quá khứ. Lại có người cho rằng nên cho phép hôn nhân đồng tính bởi vì điều đó mở rộng quyền dân sự cho một số người. Theo nhà sử học Nancy Cott, “Thực sự không thể so sánh vì không có gì giống hôn nhân ngoại trừ hôn nhân”. Chặt chẽ hơn, có người khẳng định: “Chúng tôi ủng hộ sự bình đẳng về hôn nhân phù hợp với việc bảo vệ sự bình đẳng theo Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ”.