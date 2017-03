Câu chuyện đầu năm với lương y Võ Hoàng Yên

Nói là nghỉ nhưng thật ra tôi vẫn thấy ông làm việc cần mẫn, cật lực trong những ngày Tết để giúp đỡ bệnh nhân và cùng với nhiều Mạnh Thường Quân phát 6 tấn gạo cho bà con nghèo ở Gia An để họ có cái Tết ấm ấp hơn.

Đầy ắp tiếng cười

Nghe tin lương y Võ Hoàng Yên về thăm quê nhà, tôi cũng lặn lội từ TP Hồ Chí Minh về vùng sâu xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Tiết trời ở Gia An nắng nóng như đổ lửa nhưng tôi vẫn cảm nhận được tiếng cười đầy ắp ở Gia An.

Câu chuyện đầu tiên phải nói là hôm phát 6 tấn gạo cho bà con nghèo ở xã này, rất nhiều bà con nghèo đã cảm kích trước tấm lòng của lương y Võ Hoàng Yên và các nhà hảo tâm. Nhiều bà con nghèo đã có tiếng cười trong những ngày tết vì được chia sẻ khó khăn, được cộng đồng quan tâm giúp đỡ. Trong đó, lương y Võ Hoàng Yên là một cầu nối trực tiếp giúp họ.

Nói chuyện hôm phát gạo, Chủ tịch UBND xã Gia An Hồ Xuân Điện đã chúc bà con nghèo có cái Tết vui tươi. Ông Điện mong muốn ngày càng có nhiều nhà hảo tâm, các Mạnh Thường Quân đến với người dân nghèo và trẻ em nghèo của xã. Thay mặt lãnh đạo xã, ông Điện đã cảm ơn tấm lòng cao cả của các nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân đã “nhường cơm sẻ áo” với người dân nghèo trong xã.



Lương y Võ Hoàng Yên phát gạo cho người nghèo xã Gia An, Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

Còn lương y Võ Hoàng Yên nghẹn ngào: “Cứ mỗi dịp tết đến xuân về, hàng triệu tấm lòng lại chia sẻ với cộng đồng, của ít lòng nhiều ủng hộ và giúp đỡ những hộ nghèo có cái tết đầm ấm. Đây là việc làm thể hiện đạo lý tốt đẹp, đầy tính nhân văn của dân tộc. Thay mặt những người dân nghèo, tôi xin gửi lời cảm tạ sâu sắc nhất đến với các Mạnh Thường Quân”.

Chị Nguyễn Thị Oanh nghẹn ngào: “Cái tâm từ thiện mỗi người ai cũng có nhưng qua chuyến đi này, tôi đã học được ở lương y Võ Hoàng Yên cái tâm nhân hậu và cách làm thực tế để giúp đời, giúp người, giúp đỡ những người xung quanh mình một cách không vụ lợi. Thấy lương y làm việc cật lực từ sáng sớm đến tận 7h tối mỗi ngày nhưng lúc nào cũng vui cười đã làm cho tôi khâm phục tính nhẫn nại của ông.

Hôm phát gạo trước và trong tết, thôn 3 thuộc xã Gia An đã có tiếng cười đầy ắp, nhất là người nghèo đã có Tết, những bệnh nhân nghèo lại có dịp được lương y giúp đỡ day ấn huyệt đạo. Cái được ở chuyến nghỉ dài ngày của tôi là nhìn thấy lương y Võ Hoàng Yên vận động cả gia đình làm từ thiện, truyền đạt được cái “đạo lý làm người” nhân văn, nhân ái đến với nhiều người.

Hôm đi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Oanh (ngụ đường Nguyễn Văn Lượng, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) đã thật sự cảm động trước tấm lòng của lương y Võ Hoàng Yên. Chị chia sẻ: “Mấy ngày Tết, hai vợ chồng đã dành hết thời gian về Gia An. Trước hết là để trị bệnh, sau đó là cùng làm việc thiện với lương y. Phải nói là lần đầu tiên tôi đi với lương y mới thấy hết được những việc làm cao cả của ông Yên. Ông đã đem tiếng cười về với gia đình, xóm làng tại thôn 3, xã Gia An bằng cái tâm cao cả của một lương y” - chị Oanh nói.

Anh Nguyễn Văn Đức, chồng chị Oanh bộc bạch: “Qua chuyến đi về Gia An ăn tết, cùng ở, cùng trò chuyện với lương y, tôi cảm nhận ở ông có nhiều cách làm cao đẹp. Ông sẵn sàng dành hết thời gian của mình cho người nghèo, bệnh nhân không may mắn tìm gặp ông ngày Tết, thật là cao quý!”.

Lương y Võ Hoàng Yên là người giàu lòng nhân ái, lấy tâm phục lòng người. Cả những thời gian nghỉ của mình, ông cũng đã dành hết để giúp đỡ mọi người, nhất là người nghèo. Là một nhà báo, tôi xin khẳng định: “Ông Yên là một trong những nhóm người giàu nhất” mà tôi được biết. Ông không phí một quãng thời gian nào, không rượu, không bia, không cà phê, thuốc lá, không bánh chưng bánh tét, không quần áo xa hoa… Ông dành tất cả tấm lòng của mình giúp đỡ bà con, bệnh nhân nghèo trong những ngày tết kèm theo những phần quà, những lời chúc đầu năm mới. Ông đã dành chính bàn tay vàng của mình để giúp cho nhiều gia đình có nụ cười đầu năm. Nụ cười của bệnh nhân cũng chính là nụ cười của ông, niềm vui của người nghèo cũng chính là niềm vui của ông. Đó là điều tuyệt đẹp nhất mà tôi nhìn thấy được ở trong tâm hồn của lương y Võ Hoàng Yên.

Niềm vui đầu năm của nhiều bệnh nhân

Điều mà tôi cảm nhận được là về quê lương y Võ Hoàng Yên ở Gia An thật xa và khó. Từ Gia An, chúng tôi đã vượt qua biển Hồ Gia An bằng ghe, sau đó đi xe gắn máy vượt qua những hàng cây cao su thẳng tắp thuộc Dốc Sỏi để đến vườn thuốc Nam nằm giữa rừng cao su bạt ngàn nơi ông ở. Buổi tối, nơi đây không có điện mà chỉ đếm sao trời nhưng niềm vui của những bệnh nhân đầu năm là không thể tả.

Sau một đêm ngon giấc, sáng 15/2 (tức mùng 6 Tết âm lịch), gần 30 bệnh nhân đã tìm đến vườn thuộc Nam của lương y Võ Hoàng Yên. Sau khi cúng tổ đầu năm, ông và nhóm cộng sự đã day ấn huyệt cho bệnh nhân.

Chị Nguyễn Thị Oanh (ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) và cháu Nguyễn Thị Kim Ngọc (ngụ KP1, phường Bình Tân, thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận) là hai người may mắn trong số đó. Sau những động tác day ấn huyệt bằng tay nhanh nhạy, cháu Kim Ngọc đã nói được từ 3 đến 4 âm từ.



Lương y Võ Hoàng Yên day ấn huyệt cho cháu Kim Ngọc bị câm điếc.

Chị Nguyễn Thị Dung, mẹ của cháu Kim Ngọc và nhiều người khác chứng kiến đã vui mừng và rưng rưng nước mắt. Sau 10 phút được lương y giúp đỡ, cháu Kim Ngọc đã cầm điện thoại di động gọi về nhà gọi hai tiếng “Ba ơi!” chuẩn như người bình thường. Tiếng đầu dây bên kia vang vọng “Kim Ngọc con ơi! Kim Ngọc con ơi” như rơi lệ của người cha càng làm cho nhiều người xúc động không cầm được nước mắt.

Hôm day ấn huyệt cho những người đầu tiên của năm 2013, nhiều người đã thật sự xúc động vì được lương y Võ Hoàng Yên tận tình giúp đỡ. Có người ở xa cũng có người ở gần ngay tại xã Gia An nhưng cái chính là họ đã may mắn gặp được lương y Võ Hoàng Yên và được tận tình giúp đỡ.

Lương y Võ Hoàng Yên trò chuyện: “Ngay trong ngày mùng 6 Tết, tôi đã giúp đỡ cho hơn 50 bệnh nhân đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Trong đó có nhiều bệnh nhân sau khi được giúp đỡ đã vơi giảm bệnh rõ rệt. Đây là kết quả tốt đầu năm của tôi, khích lệ tôi làm việc cật lực cả năm. Năm nay, tôi cũng sẽ ra Hà Tĩnh điều trị bệnh như kế hoạch là từ ngày 20 đến 27 hàng tháng. Riêng tháng 2 sau Tết, tôi sẽ ra Hà Tĩnh muộn hơn và dự kiến bắt đầu từ ngày 25/2”.

Cùng với lương y về thăm quê ông một chuyến, tôi cảm nhận được niềm vui không chỉ đến với bệnh nhân mà còn thể hiện rõ trong từng khuôn mặt của từng thành viên trong gia đình lương y Võ Hoàng Yên. Chuyện vận động được cả nhà ăn chay là chuyện xưa nay hiếm nhưng lương y Võ Hoàng Yên đã vận động được cả nhà ăn chay trường và vận động cả nhà phải thực hiện được tiếng nói từ trái tim từ thiện không vụ lợi. Cả cha mẹ của Võ Hoàng Yên là ông Võ Hoàng Gấm và bà Nguyễn Ngọc Tươi cũng đầy ắp tiếng cười để cùng con tất bật giúp đỡ nhiều bệnh nhân. Ai đến vườn thuốc Nam của gia đình đều phải ăn chay cùng với gia đình. Đó là niềm vui nhất mà gia đình này có được.

Bà Nguyễn Ngọc Tươi - mẹ của lương y Võ Hoàng Yên nói: “Từ khi con tôi là Võ Hoàng Yên phát tâm làm từ thiện, cả nhà đã hướng theo con để cùng phát cái tâm sáng trong mỗi người. Và hiện nay, cả nhà đều ăn chay trường bình thường và làm từ thiện trong khả năng có được như thể hiện cái tâm cùng con trai hướng thiện”.

Tiếng cười ngày đầu xuân ở vườn thuốc Nam của lương y Võ Hoàng Yên còn được sự góp sức của nhiều tấm lòng hảo tâm. Đó là cô Kiều, anh Phong, anh Đức và cả anh Nguyễn Quốc Thái lặn lội từ trời Tây Đan Mạch về bái lương y Võ Hoàng Yên làm sư phụ.

Anh Thái kể: “Trước đây, ở Việt Nam, tôi đã từng thấy một ông thầy giúp đỡ một học sinh chữa lành vết thương bằng phương pháp day ấn huyệt. Sau khi tình cờ xem trên mạng, tôi biết lương y Võ Hoàng Yên có biệt tài và cái tâm trong sáng nên quyết tâm về Việt Nam tìm ông bái sư phụ”.

Trong 10 điều thầy thuốc mà anh học được ở lương y Võ Hoàng Yên truyền dạy, anh tâm đắc nhất là điều 10 “làm việc thiện cái tâm không vụ lợi”. Anh nói: Phải có cái tâm, cộng với cái tài thì mới thật sự giúp đỡ được cho đời cho người. Điều này tôi sẽ ghi nhớ mãi để không hổ thẹn là đệ tử đầu năm Quý Tỵ 2013 của lương y Võ Hoàng Yên.

* Lương y Võ Hoàng Yên và nhóm cộng sự hiện tiếp tục trị bệnh tại số 155 Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Không khí điều trị bệnh diễn ra trong trật tự, vì trung tâm sắp xếp bài bản việc đăng ký và khám chữa bệnh.

Tuy nhiên, hiện nay, số lượng bệnh nhân đăng ký quá đông nên các bệnh nhân phải chờ đợi lâu theo thứ tự. Do vậy, các bệnh nhân ở xa TP. Hà Tĩnh hãy chờ đợi, trước khi đến đây điều trị bệnh cần tìm hiểu kỹ thông tin trên trang web để tránh những trường hợp đáng tiếc là đến nơi vừa không được điều trị bệnh vừa gây mất an ninh trật tự.

Nếu bà con có muốn đăng ký điều trị bệnh xin liên hệ với số của trung tâm: 0393-896 156 hoặc gửi email: info@vohoangyen.com. Hoặc có thể cử người nhà tới đây tìm hiểu và đăng ký trước cho người cần khám và điều trị bệnh. Xin lưu ý, lương y Võ Hoàng Yên không nhận tiền, quà của bất cứ bệnh nhân nào.



Theo Hồ Văn (CAND)