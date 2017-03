Chạy hàng trăm cây số vẫn không thoát

Ngay sau khi gây án, CATX An Nhơn đã có mặt tại hiện trường bắt giữ 4 đối tượng, 2 đối tượng còn lại đã nhanh chân trốn thoát. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Bình Định đã xác định chúng đang bỏ trốn trên đường vào TP. Hồ Chí Mính, theo tuyến Quốc lộ 14. Trinh sát đã phối hợp với công an các tỉnh tiến hành chốt chặn, truy bắt.

Đại diện CA tỉnh Bình Định tặng thưởng tập thể Trạm CSGT huyện Đồng Phú, CA tỉnh Bình Phước

Nhận được thông tin, thượng tá Lâm Văn Long, Phó phòng Cảnh sát giao thông CA tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo Trạm Cảnh sát Giao thông Đồng Phú lên phương án chốt chặn. Đến 2 giờ 45 ngày 16 -10-2013, tại Km 943 Quốc lộ 14, tổ công tác do đại úy Nguyễn Tấn Vạn phát hiện xe ôtô khách 52 chỗ ngồi BS: 005.14, xuất phát từ bến xe Đức Long, tỉnh Gia Lai đi bến xe Miền Đông, thành phố Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện hai đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên khống chế bắt giữ. Tại đây, Lê Gia Hậu (SN 1991, ngụ xã Nhân Thọ, huyện An Nhơn) và Nguyễn Huy Thọ (SN 1990, ngụ xã Nhơn Hòa, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) đã khai nhận về hành vi giết người.

Ngày 22-10-2013, tại trụ sở CA tỉnh Bình Phước, đại diện CA tỉnh Bình Định đã trao tặng giấy khen và thưởng triệu đồng của Giám đốc CA tỉnh Bình Định cho tập thể Trạm CSGT huyện Đồng Phú, CA tỉnh Bình Phước. Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã gửi thư cảm ơn Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước và các đơn vị chức năng trong công tác phối hợp, hiệp đồng đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm.



Theo Minh Thành (CATP)