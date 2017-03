Chị bước ra sân. Hơi nước mát từ mặt sông đầy theo ngọn gió chướng lao rao phả lên làm chị thấy dễ chịu. Mới đó mà sắp tết rồi. Chị xoa tay lên bụng. Và ngất ngây với niềm hạnh phúc tưởng không bao giờ có được.

Ngày má mất, chị tròn 10 tuổi. Em gái vừa lẫm chẫm biết đi. Chị 12 tuổi, ba theo người đàn bà khác. Chị nách em bên hông đứng nhìn theo, nước mắt tuôn đằm đìa ướt mặt em, nó thấy vậy khóc theo thắt thẻo. Nước mắt nước mũi hai chị em trộn vào nhau cùng tiếng gọi thống thiết: “Ba ơi, ba ơi…” cũng không làm ba ngó lại.

Trời sáng rõ, những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá nhảy múa rộn ràng trên mặt đất. Chị xách giỏ ra chợ định bụng sẽ mua thịt, dồn một nồi khổ qua hầm đãi vợ chồng em gái. Từ ngày chị mang bầu, mỗi cuối tuần chúng nó đều từ thành phố về thăm chị.

Từ khi ba bỏ đi, chị gom tất thảy mọi thứ tình cảm có trên cuộc đời này dồn hết cho em. Nghe tin em đậu đại học, chị đang vác lúa trên kinh, một mình giựt máy đuôi tôm xé nước băng ngang vàm Thới Lộc cuồn cuộn sóng, chạy về ôm em khóc ngất. Rồi tiền trường, tiền sách vở, tiền ăn, tiền nhà trọ… chị chất hết lên đôi vai mình cùng với những bao lúa nặng. Đến nỗi có lúc chị nghe cả tiếng mấy khớp xương vai kêu răng rắc.

Chị thong thả men dọc bờ sông. Chợ quê, đơn sơ mấy cái sạp tre bày bán mớ rau con cá nhưng nó đã gắn bó với chị cả một thời tuổi thơ nghèo khó. Bao nhiêu năm qua rồi, chị vẫn thích sáng sáng xách giỏ ra chợ, kể cả khi còn lại có một mình, ăn uống không bao nhiêu. Bởi lẽ ở đó, chị được đắm mình trong những âm thanh quen thuộc: tiếng mời chào chèo kéo dai như đỉa của mấy bà hàng tôm hàng cá, tiếng rao hàng dần lân nghe mắc cười không chịu nổi của anh bán đồ lạc xoong hay chú bán thuốc sơn đông mãi võ. Lại ngửi thấy không biết bao nhiêu là mùi: mùi hành phi của gánh cháo lòng, mùi lá mơ của bánh cục, mùi lá dứa của bánh da lợn, mùi tanh tưởi của thịt cá… Và hơn hết là được gặp gỡ mọi người, nghe một câu chào, một tiếng hỏi thăm, được mặc cả kì kèo, được thêm cọng hành trái ớt mà thấy hả dạ. Vừa thấy mặt chị, bà Chín hàng bông xởi lởi:

- Chừng nào sanh vậy bây?

- Dạ, ra Giêng cô Chín.

Trả lời bà Chín chưa hết câu, chị đã nghe chú Chệt “thịt heo” giọng lơ lớ:

- Cô Hai, cô Hai... Bữa nay có lấy thịt của ngộ hôn? Ngộ lựa miếng ngon cho.

Chị cười nói vói qua:

- Dạ có. Mà em mua thịt heo chớ hổng lấy thịt anh.

Mấy chị bạn hàng ngồi gần đó cười rần. Bây giờ thì đã không còn ai dòm ngó hay xì xầm gì về chuyện chị không chồng mà chửa nữa. Trong vụ này nói cho cùng, người chịu đựng không phải là chị mà chính là mấy bà tám kia, thắc mắc chịu hổng nổi. Là nói vậy, chứ ai cũng biết rõ hoàn cảnh của chị, biết rõ chị là đứa con gái nết na, nên thắc mắc tò mò cùng lắm là để cám cảnh cho chị chớ không ai chê cười rẻ rúng gì. Thành thử mọi chuyện rồi cũng trôi qua nhẹ nhàng như mấy giề lục bình trôi theo con nước ngoài sông cái. Chuyện qua rồi nói lại nghe dễ ợt vậy chớ mới đầu chị cũng bị áp lực dữ lắm. Mỗi sáng xách giỏ ra chợ, thấy ánh mắt mọi người nhìn mình, nghe tiếng thậm thà thậm thụt sau lưng, lòng dạ chị cũng tơi bời khói lửa.

Đang lui cui dưới bếp, nghe tiếng xe dừng ngoài ngõ, chị hơ hải chạy ra mừng em:

- Ủa em về một mình hả?

- Dạ, vợ em đi công tác đột xuất. Nó nói cho chị hay sớm sợ chị buồn sớm.

Chị cười:

- Con nhỏ, thiệt tình…

Cơm chiều xong, em rể lăng xăng chuẩn bị nước nóng, xà bông mang sẵn vào nhà tắm, đưa cho chị cái đầm bầu mới. Chị giãy nảy:

- Thôi, chị không quen bận thứ này đâu.

- Vợ em nói em bé bây giờ lớn rồi. Chị mặc cái này cho em bé thoải mái.

Chị chiều em gái. Em rể nhìn chị cười:

- Bà bầu đẹp gái dữ hen.

Bất giác, chị nghe hai bên gò má nóng ran, chị quay mặt chỗ khác, bối rối cố thoát ra khỏi cái cảm giác thật lạ, lần đầu tiên chị cảm nhận được:

- Em về chơi chừng nào đi?

- Thì lần nào em không ở đến chiều Chủ nhật. Bộ chị tính đi đâu hả?

- Ờ! Đâu có.

* * *

Đã cuối tháng Mười. Ngày tháng Mười chưa cười đã tối. Ngôi nhà chị nằm lọt thỏm trong vườn cây khiến nó càng mau chìm vào bóng đêm. Chị ngồi trên chiếc ghế đá kê ở một góc sân. Gió chướng lao xao. Trời se lạnh. Không gian tạnh ráo sau những cơn mưa tiếc mùa vật vã. Chị nhìn ra sông, nghe như có tiếng cá linh đang lách cách chen nhau đổ về thành luồng. Chị nghĩ đến một tô canh chua với những con cá linh óng ả, những bông so đũa trắng muốt, những cọng rau om xanh dờn, những lát ớt đỏ tươi. Nước canh sóng sánh màu nâu của me chín. Vị cay của ớt, vị chua của me, vị ngọt của cá, đăng đắng của bông so đũa, hăng hăng của rau om… Nước miếng ứa ra cứng hai bên quay hàm. Chị nuốt ực một cái lẩm bẩm: “Đúng là đàn bà chửa!”. Hồi nhỏ, mỗi mùa gió chướng về, hầu như ngày nào má cũng nấu món này. Ăn riết đâm ghiền, đâm nhớ, nhớ luôn cả con gió chướng nôn nao. Sau này trong nỗi nhớ gió, nhớ canh chua cá linh bông so đũa, chị còn có cả nỗi nhớ má thiết tha.

Em rể từ trong nhà bước ra, đưa cái áo khoác về phía chị:

- Chị mặc đi, không thì cảm lạnh, không tốt cho em bé.

Chị rướn người xỏ tay vào áo, làm một bên hông bị tức. Chị nhăn mặt. Em rể giựt mình, đưa tay đặt lên chỗ bàn tay chị đang ôm bụng:

- Chị sao vậy? Con có sao không?

Chị lắc đầu. Chạm phải ánh mắt lạ lẫm của em rể, chị thoáng rùng mình.

Ý chừng đêm đã sâu lắm. Chị vẫn không ngủ được. Chỉ cần một người đàn ông nữa thì nhà chị sẽ đủ một gia đình. Người đàn ông có mái tóc bồng bềnh của một lữ khách sương hồ nhưng bao giờ cũng chìm lẫn trong một làn khói mỏng chỉ để chị nhìn thấy mà không bao giờ chạm tay vào được. Chị thử làm một trò chơi. Chị gắn khuôn mặt người đàn ông ấy vào em rể. Người ấy vuốt ve cái bụng căng tròn của chị. Người ấy áp tai vào bụng chị, mỉm cười nghe tiếng con quẫy đạp… Chị thảng thốt bật ra một thứ âm thanh không rõ lời. Chị ngồi dậy. Mồ hôi rịn ra đầy trán.

Hôm ấy, không phải ngày cuối tuần, em gái về một mình. Nó ôm chị khóc. Thì nó vẫn hay làm như vậy mỗi khi nó buồn quá, vui quá hay có khi không buồn không vui, chỉ muốn nhõng nhẽo với chị vậy thôi. Chị vuốt tóc nó:

- Cái gì nữa đây?

Nó làm thinh.

Hay hai đứa cãi lộn?

Nó lắc đầu. Chị bắt đầu lo lắng. Em gái không cầm được nữa, khóc òa lên. Em tức tưởi tiếng được tiếng mất rằng em không thể mang thai trong khi trứng của em và tinh trùng của chồng đều khỏe mạnh.

Hình như chị không hiểu lắm:

- Vậy có nghĩa là làm sao?

Em gái vẫn giọt vắn giọt dài:

- Là em và chồng em vẫn có thể có con với nhau nhưng phải có người mang thai giùm. Em đọc báo thấy nhiều người nhận mang thai hộ, sau đó họ trốn đi không chịu trả con cho mình. Em sợ lắm…

Chị chết lặng. Đêm đó là một đêm thật dài, dài nhất trong cuộc đời của chị. Em gái tội nghiệp ơi. Chị đã nuôi nấng em từ khi em còn nhỏ xíu. Bàn tay chị cầm dao làm cỏ đã chai cứng. Bàn chân chị lội mương bắt cá, mò cua, bị hà ăn ruỗng như cái ổ mối. Vai chị lệch sang một bên vì đã vác không biết bao nhiêu bao lúa nặng. Chị có sá gì đâu. Nhưng còn việc này…

Trước mắt chị là ánh mắt vô vọng của má trước phút lâm chung, là tiếng gọi: “Ba ơi” thống thiết của hai chị em khi nhìn theo bóng ba khuất sau rặng trâm bầu, là hình ảnh đứa em gái nhỏ bơ vơ quấn quýt theo chân chị suốt thời thơ ấu… Tất cả đang từ ký ức hiện về đánh thức trong chị sự hy sinh vốn từ lâu đã trở thành bản năng. Chị vỗ về em:

- Thôi nín đi cưng. Chị làm được mà.

Tiếng gà hiệp nhứt đã gáy râm ran chuẩn bị bắt đầu một ngày mới. Bất giác chị tuột xuống giường, quơ vội mấy bộ quần áo, gói ghém tiền bạc tư trang, viết mấy chữ để lại cho em gái.

* * *

Tình cờ tôi gặp lại chị sau 20 năm, trong lần đi vãn cảnh chùa nhân một chuyến du lịch. Nhìn chị thật an lạc, thanh thoát trong chiếc áo cà sa đã nhuốm bạc. Gặp tôi, chị mừng lắm. Chị hỏi thăm từng người. Chị nhắc nhiều tới cái chợ quê, chị than nhớ mùa gió chướng. Chị khoe thằng con trai học hành đỗ đạt vẫn hay cùng ba mẹ nó lên cúng dường và thăm chị. Chị nói chị muốn một lần trở lại thăm quê nhưng “công chuyện lu bu quá”. Giọng chị cứ từ từ, chậm rãi nhẹ nhàng, không thấy chị buồn, không thấy chị vui. Chị bảo từ lâu chị đã an nhiên trong cõi Phật. Có một điều chị không kể ra và tôi cũng không dám hỏi. Nên tôi đành nợ độc giả câu trả lời. Ấy là vì sao đêm đó chị đường đột bỏ ra đi.

Truyện ngắn của NGÔ THỊ THU VÂN