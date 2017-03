Chim, thú trò chuyện - Bài 1: Những "bà mụ" ở Sở thú

Thảo Cầm Viên (TCV - tên thường gọi là Sở thú)TP.HCM vừa có thêm một thành viên mới. Sáng 5-12, một cô nai cà tông thuộc loài quý hiếm hạ sinh một chú nai con tự nhiên và an toàn.

Thật ra chuyện chim, thú sinh đẻ trong TCV không phải hiếm, có điều khách tham quan ít có dịp chứng kiến. Chỉ trong chín tháng đầu năm 2011 đã có 95 thành viên mới chào đời như voọc bạc, nhím, linh dương sừng kiếm, ngựa vằn… đặc biệt là một chú hươu cao cổ.

Hươu cao cổ “đẻ rớt”

Ai cũng biết hươu cao cổ chân rất cao, cổ rất dài. Vậy nó sinh đẻ thế nào, hươu con sẽ chào đời ra sao? Nhân viên TCV đã quan sát được hươu cao cổ mẹ khụy hai chân sau xuống thấp, dù thế nhưng vẫn còn cao lắm. Khi hươu mẹ đẩy chú hươu con từ trong bụng ra ngoài thì chú bé rớt oạch một phát từ trên cao xuống đất.

Bác sĩ thú y Huỳnh Thị Tuyết Mai, Giám đốc Xí nghiệp Động vật, cho biết loài thú cũng có bản năng của chúng. Vì vậy, dù rơi từ trên cao xuống nhưng hươu con lại không “chấn thương sọ não” như ta lo ngại. Khi mới sinh, chú hươu con đã cao gần 2 m. Chú lật tới lật lui, lắc lư cái cổ dài, cố gượng đứng dậy, chỉ trong chừng 30 phút là có thể tự đứng khá vững. Bà Mai nói, với hươu, nai… nếu quá 30 phút mà con non không đứng nổi thì rất có thể nó bị yếu và cần con người hỗ trợ chăm sóc kịp thời.

Bà Mai giải thích trong môi trường tự nhiên, vì lý do sinh tồn, động vật hoang dã thường mang thai khá gọn nhẹ để còn dễ bề chạy trốn, chống đỡ kẻ thù. Cho nên nhìn bên ngoài ta khó biết con nào đang mang thai, đến khi thấy cái bụng nó “lúp ló” là ta biết vài ba ngày nữa nó đẻ!

Hà mã đột ngột nổi lên mặt nước, tiến về hàng rào và há miệng... khoe răng sún. ẢNH: Q.NHƯ

Vì vậy nhân viên TCV phải theo dõi thường xuyên các con thú cái, ghi nhận “chu kỳ” của nó, thấy nó mất “chu kỳ” thì biết là nó đã có thai. Tùy loài mà TCV tính ra ngày dự sinh của nó để đến khoảng thời gian đó sẽ theo dõi sát hơn nhằm can thiệp, giúp đỡ khi cần thiết. Bà Mai kể, thường thì các con vật sẽ tìm chỗ vắng vẻ, khuất người nhất để sinh con. Đây cũng là bản năng nhằm tìm sự an toàn cho bản thân nó và cho con non. Do đó nhân viên TCV cũng tìm chỗ thích hợp để đứng quan sát, tránh làm con vật hoảng sợ mà sẩy thai hoặc có sự cố. Ưu tiên hàng đầu là phải để các con vật sinh đẻ một cách tự nhiên.

Tuy nhiên, cũng có trường hợp phải đỡ đẻ. Với một số con nai, hươu, khi thấy chúng có vẻ không ổn thì nhân viên TCV sẽ đỡ đẻ cho chúng bằng cách người thì cột con mẹ lại, nắm giữ nó, người thì khéo léo kéo con non ra…

Với các con vật hiền lành thì như vậy, còn với một số con vật khác thì phải gây mê con mẹ để mổ lấy con non. Bà Mai ví von con thú cũng giống như người vậy thôi, có người thể hiện khả năng làm mẹ rất tốt, có người thì rất khó khăn.

Bà mẹ vụng về

Trong TCV có thể kể đến trường hợp một con sư tử cái… không khoái làm mẹ. Nhiều lần sinh đẻ của nó đều khó khăn, phải hỗ trợ mổ lấy con mới được. Một vài lần khác nó tự đẻ ra con khỏe nhưng không thèm cho con bú, không liếm láp chăm nom con. Thế là nhân viên TCV phải nuôi bộ sư tử con, tức phải cho chúng bú bình.

Bà Mai kể lần đó con sư tử “xà quần” mãi mà nó có vẻ không tự đẻ được. Thế là nhân viên phải gây mê để phẫu thuật lấy con ra. “Đó là một lần phẫu thuật đáng nhớ. Từ ban giám đốc đến công nhân chăm động vật, cán bộ kỹ thuật đều có mặt, kể cả nhân viên văn phòng cũng… háo hức đến xem. Mọi người say mê xem đến độ không ai nhớ đến chuyện ghi hình lại. Mãi đến khi xong xuôi mọi việc rồi thì mới chụp được một tấm vừa làm tư liệu vừa để kỷ niệm ngày sư tử con chào đời”.

Sư tử sinh mổ thành công, "mẹ tròn con vuông". Ảnh do Thảo Cầm Viên cung cấp

Xem ảnh, chúng ta sẽ thấy vết mổ nằm một bên hông khá lạ chứ không nằm ở bụng. Không lẽ sư tử đẻ… ngang? “Vì sư tử đứng bốn chân, khi nằm lại thòng bụng áp đất nên phần bụng của nó chịu sức đè rất lớn. Nếu ta mổ ở dưới bụng thì thuận lợi cho việc lấy sư tử con ra nhưng vết thương con mẹ rất khó lành, thậm chí chỉ khâu vết mổ có thể bị bung, bục ra vì sức đè. Do đó phải mổ bên hông để an toàn cho con mẹ hơn” - bà Mai nói.

Một hình ảnh thú vị mà du khách khó được chứng kiến, đó là “sản phụ” sư tử “choàng khăn” quanh cổ bằng một vành nhựa trắng xòe ra. “Các con thú có thói quen tự liếm láp, nhất là liếm vết thương, dễ khiến chỉ khâu ở vết mổ bung ra. Quàng cái vành nhựa như vậy để nó có quay đầu lại liếm láp thì cũng không thể liếm trúng vết mổ. Khi nào vết thương lành mới cắt vành nhựa đi” - bà Mai giải thích.

Mẹ “nhân tạo”

Nhiều trường hợp nhân viên nuôi bộ sư tử con và các con vật khác. Làm “mẹ” của động vật hoang dã là một trải nghiệm thú vị, ly kỳ, vui nhiều mà vất vả cũng nhiều. Với heo, chó, mèo, gà thì đã quen thuộc từ rất lâu, ta hiểu nó thích ăn gì, thích ở ra sao, hay gặp bệnh gì, chữa trị thế nào… Nhưng với động vật hoang dã thì lại khác. Trong những lần nhân viên chăm động vật hoang dã, lần ấn tượng và vất vả nhất, theo bà Mai, có lẽ là lần hai cô nhân viên chăm voọc chà vá chân nâu.

Bà Mai kể cuối năm 2009, người dân ở Đà Nẵng bắt được một con voọc chà vá chân nâu chuyển cho kiểm lâm Đà Nẵng, đơn vị này gửi chú voọc cho TCV cứu hộ. Đây là con vật quý hiếm, lần đầu tiên hiện diện ở TCV. Bà Mai và một cô nhân viên nhận trách nhiệm đi rước voọc về. Lúc đó chú ta chỉ nặng 700 g, khoảng một tháng tuổi, nhỏ xíu, sức khỏe rất kém. Chú voọc cứ ôm riết lấy người không chịu rời. Lần đầu tiên có voọc loại này nên cũng chưa biết “sở thích” của chú. TCV phải lên mạng tìm thông tin, viết thư hỏi kinh nghiệm các vườn thú. May sao, vườn Cúc Phương chỉ cách là loại voọc này có thể thích uống sữa tươi không đường! Kinh nghiệm đó áp dụng được, chú voọc chịu bú sữa, thế nhưng nó rất hay bị trướng bụng, rối loạn tiêu hóa. Vì vậy mà nhân viên cứ phải… mát-xa cho chú để chú dễ tiêu hóa.

Vì khó nuôi nên TCV đặt tên là Cu Đen (kiểu các bà mẹ quê hay đặt tên xấu để dễ nuôi con), sau đổi thành Ken Đu cho người ngoài khỏi ngại khi gọi tên! Ken Đu đang chơi giỡn phởn phơ, thế mà 15 phút sau thấy chú ngồi ủ rũ là biết lại bệnh rồi. Mỗi ngày đều phải khám sức khỏe, đo chiều cao, cân nặng để theo dõi chú suốt cả năm trời.

Chú voọc trông rất lạ, từ chỗ đầu gối xuống chân lông có màu nâu sáng, trông như đang mang ủng. Bà Mai kể Ken Đu như một đứa trẻ, cứ gặp người quen là nó bám lấy đòi bế. Nhắc từ nằm hay mát-xa hay vỗ vỗ xuống bàn là chú lập tức nằm xuống, dạng tay dạng chân ra đòi… mát-xa! Xoa bóp vừa ngưng tay là chú ngồi bật dậy, bấu lấy tay người, ý như đòi mát-xa tiếp. Bà Mai cung cấp một đoạn phim tư liệu về chú voọc thích mát-xa này, bạn đọc có thể xem tại http://phapluattp.vn.

Bệnh thì qua BV Bình Dân chụp X-quang thôi! Chuyện khám bệnh cho động vậy hoang dã cũng ly kỳ không kém. Số là trước đây TCV chưa có nhiều thiết bị. Thời điểm đó chỉ có khỉ, vượn thì có thể ẵm sang BV Bình Dân chụp X-quang. Con thú khác thì khó vận chuyển. Hoặc có con vận chuyển được như đà điểu chẳng hạn thì chụp X-quang lại không thấy gì vì da và cơ bắp nó dày quá, tần số chụp không phù hợp. Do đó, đà điểu không dùng ké máy với người được.

QUỲNH NHƯ