Chính sách còn xa thực tiễn

Bộ trưởng PHẠM THỊ HẢI CHUYỀN: Căn cứ vào nhà xây là sai Phát biểu tại phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội ngày 30-5, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền khẳng định sẽ soát xét lại các chính sách hộ nghèo để sắp xếp lại cho hợp lý. Đồng thời, bà Chuyền nói sẽ giảm dần chính sách hỗ trợ trực tiếp mà thay bằng chính sách cho vay để người dân làm ăn, thoát nghèo một cách căn cơ. Trao đổi thêm với PV Pháp Luật TP.HCM, Bộ trưởng thừa nhận các tiêu chí xác định hộ nghèo hiện nay còn nhiều bất cập. “Tuy nhiên, việc các địa phương căn cứ “có nhà xây nên không xếp họ vào diện nghèo, cận nghèo” là sai. Chúng ta phải căn cứ vào công ăn việc làm, thu nhập của người dân để xác định hộ đó là nghèo hay cận nghèo chứ không phải căn cứ vào nhà xây. Các địa phương làm như thế là không đúng, cần phải xem xét lại” - Bộ trưởng nói. Đối với việc nâng chuẩn hộ nghèo lên mức cao hơn, Bộ trưởng cho biết tới đây sẽ tổng kết, nghe ý kiến đóng góp xem xét cho hợp lý, kể cả những trường hợp nghèo do con cái ăn học. Nghèo không chỉ về thu nhập Dù Việt Nam được thế giới khen ngợi về thành tích giảm nghèo nhưng chính chúng ta cũng còn nhiều băn khoăn. Đầu tiên là việc xác định chuẩn nghèo trong giai đoạn 2011-2015. Theo đó, chuẩn nghèo ở nông thôn là dưới 400.000 đồng/người/tháng và ở đô thị là 500.000 đồng/người/tháng. Rõ ràng việc xác định ngưỡng nghèo tại Việt Nam thấp hơn so với chuẩn nghèo do Ngân hàng Thế giới ấn định (60 USD/người/tháng, tương đương 1,2 triệu đồng/người/tháng). Với chuẩn nghèo quá thấp như vậy nên những người được xác định là vượt nghèo (chẳng hạn như có thu nhập 1 triệu đồng/người/tháng) thì thật ra họ vẫn còn thuộc diện nghèo theo chuẩn thế giới. Hơn nữa, với tình hình lạm phát như hiện nay thì việc xác định chuẩn nghèo cho cả giai đoạn (2011-2015) là chưa hợp lý. Lẽ ra chúng ta phải điều chỉnh theo mức trượt giá hằng năm mới đúng. Mặt khác, việc xác định chuẩn nghèo chỉ dựa duy nhất vào tiêu chí thu nhập cũng không phản ánh được toàn diện bức tranh về sự nghèo khổ trong xã hội. Bởi nghèo đói không chỉ thể hiện qua thu nhập mà còn qua khả năng tiếp cận các dịch vụ căn bản (poverty of acces) trong xã hội. Việc xác định nghèo một cách toàn diện, tức dựa vào khả năng tiếp cận các dịch vụ căn bản như nhà ở, y tế, giáo dục… thì câu chuyện sẽ hoàn toàn khác. Nếu hộ dân ở đô thị không nhà, không hộ khẩu, phải ở nhà thuê thì việc họ có thu nhập gấp đôi chuẩn nghèo hiện nay, xét cho cùng họ vẫn là những người nghèo. Bởi vì họ không được tiếp cận các dịch vụ điện, nước, y tế, giáo dục… với giá chính thức của Nhà nước (luôn rẻ hơn giá thực tế họ phải chi trả)… Cuối cùng, hầu như không nhà nước nào có thể “phủ sóng” 100% việc đảm bảo an sinh xã hội và lo cho người nghèo. Nhà nước chỉ đóng vai trò chính trong việc giảm nghèo, phần còn lại sẽ do cộng đồng, các tổ chức xã hội và mạnh thường quân chung tay giúp sức. Vấn đề còn lại là làm sao để huy động sự tham gia của họ, làm sao để người nghèo tiếp cận được các nguồn lực xã hội này kịp thời, hiệu quả. Thiết nghĩ cán bộ cơ sở, nhất là ngành thương binh - xã hội cần tích cực hơn nữa trong việc làm cầu nối trung gian để kết nối người nghèo với các nguồn lực xã hội. Có như thế mới không còn xảy ra những chuyện đau lòng như trường hợp chị Mỹ Nhân “chết để con được học”. ThS LÊ MINH TIẾN (giảng viên xã hội học ĐH Mở TP.HCM)