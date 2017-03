Chứng cứ yếu khó lòng thắng kiện

(PL)- Theo sổ mục kê thì bà T. đứng tên 200 m2 đất mà ông C. đang sử dụng. Trước đây, thấy ông C. không có nhà ở nên gia đình bà T. đã cho ông C. sử dụng phần đất trên để cất nhà ở. Song ông C. đã không cất nhà kiên cố và nay thì ông C. cũng đã có chỗ ở ổn định nên bà T. yêu cầu ông trả lại đất.

Ông C. không đồng ý trả đất với lý do chồng bà T. đã cho đất cho ông vào năm 1989 và ông đã được UBND huyện cho phép xây cất nhà. Như vậy, số đất đó giờ thuộc quyền sử dụng của ông, chứ không phải của bà T. Bản án dân sự sơ thẩm năm 2007 của TAND huyện Đức Hòa đã xử cho bà T. thua kiện. Ông C. được quyền sử dụng số đất tranh chấp và được phép liên hệ với các cơ quan thẩm quyền để làm thủ tục cấp "giấy đỏ". Bản án dân sự phúc thẩm năm 2007 của TAND tỉnh Long An lại xử cho bà T. thắng kiện. Theo hội đồng xét xử phúc thẩm, phía bà T. xuất trình được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (màu trắng) và được UBND thị trấn xác nhận bà T. là người đứng trên trong sổ mục kê. Ngoài ra, con bà T. lại là người đứng tên trên "giấy đỏ". Ngược lại, phía ông C. không cung cấp được giấy tờ chứng minh đã được cha bà T. cho đất. Cuối cùng, hội đồng xét xử quyết định ông C. có nghĩa vụ tháo dỡ căn nhà tạm để giao trả 200 m2 đất cho bà T. Kinh nghiệm pháp lý Điều 58 Bộ luật Tố tụng dân sự quy định: "Các đương sự có các quyền, nghĩa vụ ngang nhau khi tham gia tố tụng... Khi tham gia tố tụng, đương sự có các quyền, nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, chứng minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình...". Nếu không cung cấp được các giấy tờ thể hiện đã được cho đất, bị đơn khó lòng thắng kiện. THU TÂM (Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM)