Chuột, rắn quậy tưng phố xá - bài 1: Ám ảnh chuột Sài Gòn

Quân số chuột gấp 10 lần dân thành phố Bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, cho biết theo các tài liệu nghiên cứu về chuột trên thế giới, bất cứ TP nào cũng có chuột. Chúng nhiều đến nỗi, số lượng chuột ở thành phố nào cũng gấp 10 lần dân số ở TP đó, TP.HCM cũng không ngoại lệ. “Sở dĩ chúng ta thấy chuột ở TP.HCM nhiều hơn các TP hiện đại trên thế giới là vì hệ thống cống thoát nước của TP là hệ thống hở còn các nước là hệ thống kín. Do hệ thống cống hở nên chuột dưới cống chui lên nhiều, làm cho người dân có cảm giác ở đâu cũng có chuột” - bác sĩ Thọ giải thích. Những ổ bệnh trên đường phố Người dân TP.HCM ghét bọn chuột đến nỗi khi bẫy được chúng, thay vì đập chết bỏ thùng rác, họ lại quăng xác ra đường để xe cộ qua lại “phanh thây” chúng thêm một lần nữa. Điều này lý giải vì sao đường phố Sài Gòn đâu cũng đầy xác chuột. Một chị công nhân vệ sinh nói do bản tính phụ nữ vốn sợ chuột, khi thấy cảnh xác chuột bị xe cán qua máu me tùm lum nên càng ghê, không dám quét dọn, thu gom xác chuột. Vì thế xác chuột trên đường cứ trơ ra đó, chỉ đến khi nát be nát bấy… Bác sĩ Lê Văn Nhân, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, nói chuột là loài gặm nhấm, mang rất nhiều vi trùng, ký sinh trùng gây bệnh, nhất là bọ chét. Do đó, những xác chuột trên đường phố dễ có nguy cơ lây lan dịch bệnh.