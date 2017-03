Chuyện bắt, vận động đầu thú đối tượng truy nã ngày Tết

Đầu tháng 2 năm 2013, trong một chuyến công tác tại tỉnh Tuyên Quang bắt đối tượng truy nã phạm tội "tổ chức người khác trốn đi nước ngoài", Trung úy Hà Việt Đoàn và Thượng sỹ Phạm Văn Trường, cán bộ Phòng 5 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Cục C52) đã phát hiện đối tượng Đỗ Văn Ba thỉnh thoảng xuất hiện tại địa bàn. Qua phối hợp trao đổi thông tin với Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Sơn Dương và đồng chí Nguyễn Văn Luận, Trưởng Công an xã Chi Thiết, các trinh sát đã nắm được thông tin, đối tượng Ba đã có 2 tiền án, côn đồ, thường mang hung khí như dao, kiếm bên mình.

Đối tượng Ba hiện đang bị CQĐT Công an huyện Sơn Dương ra Quyết định truy nã số 04 ngày 1/2/2013 về tội trộm cắp tài sản. Khi đó, Ba đã lẩn trốn vào rừng. Trưa ngày mùng 6 Tết, trong khi người dân đang đi chúc Tết thì tại gần nhà Ba có vụ xô xát. Người dân thông tin, họ có nhìn thấy Ba tại hiện trường. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Đỗ Trung Thắng, Phó trưởng Công an huyện Sơn Dương, các trinh sát thuộc Phòng 5 Cục C52 và Công an huyện Sơn Dương phối hợp với lực lượng Công an xã đã có mặt tại địa bàn.

Đối tượng truy nã Đỗ Văn Ba (X) đang khai báo hành vi phạm tội sau khi bị bắt giữ tại huyện Sơn Dương, Tuyên Quang.

Khi đến nơi, phát hiện có lực lượng Công an, đối tượng Ba đã lao vào nhà, khóa cửa. Hắn lăm lăm con dao trong tay, cố thủ trong nhà, đe dọa ai vào sẽ chém chết. Mặc dù đã được lực lượng Công an kêu gọi bỏ vũ khí nhưng Ba vẫn ngoan cố không chấp hành. Để đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh và cho tổ công tác, phương án đã được tiến hành. Tổ công tác đồng loạt tấn công vào nhà, kịp thời tước dao và bắt giữ đối tượng Ba an toàn. Ngay trong chiều 15/2, Công an huyện Sơn Dương đã tiếp nhận hồ sơ cùng đối tượng để tiếp tục điều tra, thụ lý vụ án theo thẩm quyền.

Còn theo Thượng tá Đặng Quốc Quân, Phó trưởng Phòng PC52 Công an tỉnh Khánh Hòa, trong 10 ngày cao điểm, từ 7 đến 17/2, toàn tỉnh Khánh Hòa đã bắt, vận động đầu thú được 6 đối tượng. Điển hình là việc bắt đối tượng truy nã Trần Văn Nam vào ngày mùng 2 Tết.

Trước đó, Công an huyện Tân Uyên, Bình Dương phối hợp với Phòng PC52 Công an tỉnh Bình Dương, PC52 Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp truy bắt đối tượng truy nã liên quan đến vụ án Trần Văn Nam và đồng bọn phạm tội cố ý gây thương tích gây hậu quả nghiêm trọng. Theo tài liệu của CQĐT Công an huyện Tân Uyên, tháng 5 năm 2010, tại xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, nhóm đối tượng gồm 5 tên đã đánh, gây thương tích cho anh Trương Hoàng Ghim. Quá trình điều tra, CQĐT đã bắt 1 đối tượng, ra quyết định truy nã 4 đối tượng, trong đó có Trần Văn Nam.

Sau nhiều lần truy bắt không thành, đầu năm 2013, qua rà soát, phát hiện Nam xuất hiện tại thôn Hội Khánh, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tổ công tác Phòng PC52 Công an tỉnh Khánh Hòa đã lên kế hoạch bắt giữ Nam khi hắn trên đường đi chúc Tết.

Chiều 28 Tết, tức ngày 7/2, thêm một chiến công xuất sắc của lực lượng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Cao Bằng chính là bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hoàng Tiến Văn, 26 tuổi, trú tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Cuối năm 2012, Văn cùng đồng bọn đã dùng súng để uy hiếp cướp tài sản của nhiều người dân trên địa bàn huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông và bị CQĐT ra lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm. Sau khi trốn truy nã, Văn về địa bàn tỉnh Cao Bằng là quê vợ để lẩn trốn.

Với bản tính côn đồ, Văn tham gia vào đội quân "quặng tặc", khai thác quặng trái phép tại các điểm trong rừng sâu thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng, Văn liên tục thay đổi chỗ ở và thường mang súng bên mình. Phòng PC52 Công an tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với Công an huyện Nguyên Bình bắt giữ đối tượng an toàn lúc hắn xuất hiện tại thị trấn Nguyên Bình khi trên mình vẫn mang theo vũ khí nóng.

Một trong những việc làm đầy nhân văn của lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm chính là việc gửi thư kêu gọi đầu thú, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú. Trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều đối tượng trốn truy nã lẩn trốn đã không quên được nguồn cội, lén lút về quê ăn Tết cùng gia đình hoặc thăm thân nhân.

Đón trước được tâm lý đó, Phòng PC52 Công an TP Hải Phòng đã tích cực vận động những gia đình có đối tượng trốn truy nã đưa đối tượng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước. Công an TP đã gửi 350 thư kêu gọi đầu thú; phối hợp với Công an các địa phương thông báo danh sách các đối tượng truy nã tại bảng tin 171 xã, phường, các điểm công cộng tại địa bàn có đối tượng truy nã để người dân phát hiện, báo tin cho lực lượng Công an bắt giữ đối tượng truy nã.

Trong vận động đầu thú, hồi 19h30' ngày 11/2, tại khối 15, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), do mâu thuẫn cá nhân, Đặng Hồng Lĩnh (33 tuổi) ở khối 15, Bắc Hà đã dùng súng Colt bắn anh Trần Văn Mạnh (28 tuổi) ở cùng phường bị thương, phải cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án Lĩnh bỏ trốn, đến 16h ngày 12/2, được sự vận động của lực lượng Công an và người thân, Lĩnh đã ra đầu thú.

Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm cho biết, thực hiện nghiêm túc Điện số 35 của Bộ trưởng Bộ Công an; chỉ đạo của Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, trong 10 ngày ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Tỵ (từ ngày 7/2 đến 17/2), lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú 137 đối tượng truy nã, trong đó có 12 đối tượng truy nã nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm (bắt tăng 37% so với cùng kỳ năm 2012).

Điển hình là Công an các đơn vị PC52 Công an các tỉnh: Thái Bình, Bình Định, Bạc Liêu, TP Hải Phòng, TP Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Nam…

Theo Anh Hiếu (CAND)