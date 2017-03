Chuyện ly kỳ về nhóm trộm “nghe chim hót định được giá tiền"

Sau này khi bị bắt, khi nghe lời khai Tuấn B, cảnh sát mới hiểu ra muốn trộm chim, đạo chích trước tiên phải có biệt tài nghe chim hót là định giá ngay được con chim đó giá bao nhiêu tiền. Điều này cũng đồng nghĩa “sát thủ” chim cảnh phải là những người có thời gian dài làm quen, am hiểu rất rõ về chim, yêu chim và quan trọng hơn cả là… yêu tiền hơn yêu chim.

Những hình ảnh tên trộm được cắt ra từ video clip...

Cùng sinh ra ở miền biển, song hai thanh niên này lại có những thú vui thiên về rừng núi như nuôi chim, săn cây cảnh. Tuy nhiên, những kẻ “vô công rỗi nghề” như Tuấn B và Quýt không coi hai thú chơi đó là tao nhã, mà rắp tâm biến khả năng am hiểu chim cảnh của mình thành công cụ “hái ra tiền”. Chính vì vậy mà nhiều năm qua, khu vực nơi Tuấn B, Quýt sinh sống, ai cũng ngán “tài” trộm chim của chúng.

Ngoài “biệt tài” thiên phú trên, cách thức hoạt động của nhóm trộm cũng tuân theo quy tắc nhất định của giới “điểu tặc” là không bao giờ cạy cửa phá khóa, không gây thương tích cho khổ chủ và chuyên trộm giữa ban ngày. Sau bảy năm hoành hành, trong lần sa lưới đầu tiên này, các đối tượng bị phát hiện do đã quên tính đến phương án đối phó với những gia đình có gắn camera theo dõi trong vườn.

Vụ trộm được cho là xui xẻo nhất trong 7 năm hành nghề của nhóm “điểu tặc” xảy ra vào ngày 17/9. Hôm đó, anh Phạm Đình Tiến (SN 1975, ngụ tổ 37, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) đến trụ sở công an phường trình cáo việc nhà mình bị mất trộm 3 lồng chim chào mào, trị giá cả chim và lồng là khoảng 36 triệu đồng.

Theo nạn nhân trình bày, ngày hôm đó, anh ở nhà đến gần 10h sáng thì có chút việc phải ra ngoài. Chủ quan nghĩ có vợ đang nấu ăn dưới bếp nên khi ra khỏi nhà, anh không đóng cửa chính và cửa sổ. Đến lúc quay về, anh Tiến mới tá hỏa phát hiện những lồng chim chào mào quý để ở phòng khách đã “rủ nhau biến mất”.

Vò đầu bứt tai cả buổi để đoán xem những lồng chim của mình đã đi đâu, anh sực nhớ đến chiếc camera gắn ở sân vườn. Gia chủ cũng không quên thành thật, rằng gia đình trang bị hệ thống ghi hình chỉ để… hợp thời thượng chứ không nghĩ là dùng bắt trộm. Tuy nhiên lần này, nhờ những đoạn video clip ghi được mà anh đã cung cấp cho cơ quan công an hình ảnh quý giá.

Xem đoạn video, cảnh sát thấy vào khoảng 10h sáng hôm đó có hai người đàn ông đi trên chiếc xe Wave màu đỏ BKS 43S9 - 0055 dừng xe trước nhà anh Tiến. Người đàn ông ngồi sau mặc áo sơ mi ca-rô, đầu đội nón bảo hiểm trắng, chân mang dép lê, tay đeo đồng hồ Casio bước xuống xe. Khi đã ngó trước, dòm sau, người này đi vào nhà, tiếp tục đứng ở cửa sổ nhìn vào trong, rồi vòng lên cửa chính, vào phòng khách xách trộm 3 lồng chim, sau đó ra ngoài, leo lên xe của người chờ sẵn phóng đi.

Do không hề biết hình ảnh mình bị ghi lại, sau khi lấy trộm, cả hai chở nhau đem xuống “mối quen” là Lê Anh Tuấn (SN 1983, ngụ đường Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu) để bán với giá 3,8 triệu đồng. Khi tiếp tục thực hiện phi vụ khác tại đường Tô Hiệu (phường Hòa Minh), hai tên trộm bị người dân phát hiện truy đuổi và chúng chạy mất dạng.

Công an phường sau khi tiếp nhận trình báo và đoạn video nạn nhân cung cấp đã sao chép thành nhiều ảnh, đưa cho người dân, lực lượng dân phòng, tổ dân phố để nhận diện các đối tượng. Dù vậy ngay từ lúc đầu, công an xác định, dù hình ảnh có sẵn, song để đối chiếu rồi truy tìm đối tượng không phải là dễ. Tuy nhiên, qua phân tích, các điều tra viên chú ý đến các chi tiết: Chiếc nón bảo hiểm, đồng hồ, đôi dép mà đối tượng mang trên người có thể là vật sẽ theo đối tượng một thời gian dài, và tập trung vào những manh mối này để phá án.

Ba ngày sau, một người dân được công an cho nhận diện ảnh đối tượng trộm từ trước tình cờ phát hiện hai người đàn ông đi xe Wave màu đỏ, có những đặc điểm khả nghi, đang lảng vảng trước một ngôi nhà nuôi chim cảnh ở phường Hòa Minh liền theo dõi. Song do không có kỹ năng theo dõi nên anh nhanh chóng bị hai đối tượng khả nghi trên phát hiện rồi bỏ chạy.

Ngay lập tức, người dân này đuổi theo, khi đến tổ 3, phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) thì anh tiếp cận được xe của đối tượng và tri hô “cướp, cướp”, nhờ chi viện của đi đường. Thấy vậy, đối tượng điều khiển xe máy vội bỏ xe cùng bạn chạy trốn. Đối tượng còn lại ngồi sau leo lên mái nhà dân hòng tẩu thoát nhưng bị bắt và đưa về Công an phường Hòa An. Đối tượng khai tên Nguyễn Anh Tuấn B và cho rằng mình “vô cớ bị truy đuổi” nên trong lúc không bình tĩnh đã chống cự, tìm cách bỏ trốn chứ không phải là tội phạm.

Nhận tin báo, Công an phường Hòa Minh lập tức có mặt để di lý đối tượng về phường làm việc. Ban đầu, đối tượng vẫn một mực cho rằng mình bị oan. Tuy nhiên, sau khi điều tra viên cho xem những hình ảnh camera ghi lại đoạn một người đàn ông xách trộm 3 lồng chim quý của anh Tiến, đối tượng bỗng hốt hoảng. “Đen đủi” cho tên trộm là thói quen ở dơ, đã trôi qua 3 ngày kể từ ngày vô tình bị ghi hình nhưng y vẫn không chịu thay quần áo, trang phục đi kèm. Vì thế mà khi thấy hình mình mấy ngày trước không khác gì hôm nay, Tuấn B chỉ còn biết “khóc thét” và cúi đầu nhận tội.

Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, công an phường Hòa Minh đã bàn giao đối tượng Tuấn B cho Công an quận Liên Chiểu thụ lý theo thẩm quyền, riêng đối tượng Quý đã trốn khỏi địa phương. Công an quận cũng đã tiến hành định giá tài sản là tang vật vụ trộm để khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong thời gian sớm nhất.

Theo Vân Anh (Pháp luật Việt Nam)