Cơ quan bảo hiến: Đòi hỏi của thực tiễn

Tại phiên họp toàn thể thảo luận về sửa đổi Hiến pháp 1992 mới đây, nhiều ý kiến của các đại biểu Quốc hội đề nghị nên thành lập cơ quan bảo hiến để bảo vệ Hiến pháp. Nghị quyết Trung ương V khóa 11 cũng đã nêu rõ: Cần nghiên cứu xây dựng mô hình cơ quan bảo hiến “phù hợp với thể chế chính trị và điều kiện cụ thể của nước ta”.

Tiếp sau bài viết của bà Ngô Minh Hồng, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM (trên số báo Chủ nhật, ngày 18-11), báo Pháp Luật TP.HCM xin giới thiệu ý kiến của PGS-TS luật học Nguyễn Cửu Việt về vấn đề này.

. Thưa tiến sĩ, Hiến pháp hiện hành đã quy định mọi cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và công dân đều có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp. Vậy tại sao còn phải thành lập thêm cơ quan bảo hiến?

: Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật hiện hành thì dường như mọi cơ quan nhà nước đều có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp. Điều đó có nghĩa là Hiến pháp chưa có cơ chế cụ thể để bảo vệ và trên thực tế chưa được bảo vệ thật sự. Trong khi đó, xuất phát từ yêu cầu của nhà nước pháp quyền và nguyên tắc chủ quyền nhân dân, đất nước ta phải có một thiết chế bảo hiến. Còn hoạt động theo mô hình nào thì tùy vào điều kiện chính trị-pháp lý cụ thể của Việt Nam mà lựa chọn cho phù hợp.

“Vương miện” của nhà nước pháp quyền

. Theo ông, hiện nay đã đến lúc Việt Nam phải hình thành một thiết chế bảo hiến độc lập chưa?

+ Trong Hiến pháp 1992 được sửa đổi, bổ sung năm 2001, đời sống chính trị-pháp lý Việt Nam có dấu mốc đặc biệt. Đó là việc ghi vào Điều 2 nhà nước ta là “nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” và tuyên bố nguyên tắc ở nhà nước ta, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đại hội Đảng lần thứ XI năm 2011 bổ sung vào nguyên tắc này một chữ rất quan trọng là “kiểm soát” sau chữ “phân công và phối hợp”.

Sự kiện Đà Nẵng hạn chế nhập cư vừa rồi nếu có một cơ quan bảo hiến như Hội đồng Hiến pháp thì tính chuyên môn và giá trị của những phản ứng đã khác đi. Ảnh: HTD

Như vậy, các trụ cột của nhà nước pháp quyền đã có đủ: chủ quyền nhân dân cùng với việc hoàn thiện các quy định về quyền con người, quyền công dân, sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực… thì việc hình thành một thiết chế bảo hiến chỉ là sự thực hiện yêu cầu kiểm soát quyền lực. Đó không chỉ là việc giải quyết vấn đề về nguyên tắc mà là đòi hỏi thực tiễn hiện nay. Không một ai, không một cơ quan nào trong hoạt động của mình không tiềm ẩn khả năng phạm sai lầm, kể cả cơ quan lập pháp. Khi có địa chỉ cụ thể chịu trách nhiệm chính thực hiện chức năng bảo hiến sẽ giúp hạn chế tối đa những quyết định, hành vi vi hiến, tăng cường bảo vệ quyền con người. “Cửa kiểm duyệt” hay “bộ lọc” này sẽ là công cụ chủ yếu bảo đảm tính thống nhất cao của các văn bản pháp luật và hành vi của các cơ quan nhà nước, nhất là không trái với Hiến pháp.

. Nghĩa là hiện nay chúng ta không nên ngại ngần việc hình thành cơ quan bảo hiến và đó sẽ là vấn đề tất yếu chúng ta phải làm?

+ Đúng thế. Tôi còn nhớ trước năm 1992, trong đời sống chính trị-pháp lý của Việt Nam, những chữ “nhân quyền, quyền con người”, “nhà nước pháp quyền”,... còn rất lạ lẫm. Nhiều nhà quản lý chưa hiểu rõ nên đã phản đối kịch liệt khi nói đến việc áp dụng chúng. Nhưng thời gian sau đó không lâu, chính những người này đã trở thành những nhà vận động tích cực cho việc ghi nhận và xây dựng nhà nước pháp quyền tại Việt Nam. Vấn đề quyền con người, nhân quyền cũng như vậy. Nghĩa là đối với những quy luật xã hội mang tính tất yếu thì sớm hay muộn gì chúng ta cũng phải tiếp nhận. Tiếp nhận sớm, kịp thời thì đất nước sẽ phát triển nhanh hơn, tiếp nhận chậm nhiều khi là lỡ vận hội.

Vấn đề ở đây là chúng ta lựa chọn mô hình nào phù hợp với điều kiện của Việt Nam chứ không nên quá dè dặt, lo ngại trước cái mới.

Trong nhiều hội thảo khoa học gần đây, góp ý cho việc sửa đổi và bổ sung Hiến pháp 1992, nhiều ý kiến đề xuất cần tiến tới mô hình Tòa án Hiến pháp ở Việt Nam. Điều này không có gì khó hiểu vì Tòa án Hiến pháp được xem là “vương miện” của nhà nước pháp quyền, thiếu “vương miện” là chưa có nhà nước pháp quyền đích thực.

Tuy nhiên, sự phát triển là một quá trình lịch sử. Nhà nước pháp quyền không phải từ trên trời rơi xuống. Cơ chế bảo hiến đúng theo nguyên tắc vận hành của nó cũng như vậy. Nhất là khi thuyết Quốc hội tối cao vẫn ngự trị thì khó mà hình thành ngay mô hình Tòa án Hiến pháp. Có lẽ mô hình Hội đồng Hiến pháp trong lần sửa Hiến pháp này là mô hình phù hợp với đời sống chính trị-pháp lý của Việt Nam hiện nay hơn cả, sau đó sẽ bổ khuyết dần trong quá trình vận hành, phát triển. Hình thành được mô hình này đã là tốt với điều kiện ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên, dự thảo mà Ủy ban sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 rất tiếc đã loại bỏ thiết chế này.

Xem xét cả hành vi vi hiến của cơ quan nhà nước

. Theo tiến sĩ, nếu được hình thành thì Hội đồng Hiến pháp có những tác động tích cực nào?

+ Theo tôi, mô hình Hội đồng Hiến pháp nếu được thiết lập với một cơ chế hoạt động và vị trí pháp lý phù hợp thì sẽ giúp ích rất nhiều. Đó sẽ là cơ quan kiểm tra các dự luật để xem xét tính hợp hiến trước khi Quốc hội thông qua, xem xét và kiến nghị hướng giải quyết các quyết định vi hiến, tiến thêm nữa sẽ xem xét và kiến nghị xử lý cả những hành vi vi hiến của các cơ quan nhà nước.

Hiện nay ta cũng đã có Cục Kiểm tra văn bản của Bộ Tư pháp thực hiện các chức năng này. Nhưng một cơ quan trực thuộc bộ thì làm sao có được địa vị pháp lý tốt hơn một cơ quan mang tính độc lập như Hội đồng Hiến pháp để phản ứng nhanh hơn, có uy tín hơn, mạnh hơn, bao quát hơn đối với các quyết định và hành vi vi hiến. Chẳng hạn sự kiện Đà Nẵng hạn chế nhập cư vừa rồi, nếu có một cơ quan bảo hiến như Hội đồng Hiến pháp thì tính chuyên môn và giá trị của những phản ứng đã khác đi. Hay như chức năng giải thích Hiến pháp (hiện quy định do Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện) dường như từ trước tới giờ chưa thấy điều này được thực hiện bao giờ. Hội đồng Hiến pháp ở các nước thường thực hiện chức năng này. Có như thế mới tạo ra sự thống nhất cao độ trong việc hiểu và thực thi Hiến pháp.

. Cũng có ý kiến lo ngại điều kiện nước ta hiện nay khó mà hình thành cơ quan bảo hiến, nếu hình thành thì dễ mang tính hình thức, ít phát huy tác dụng. Ý kiến của ông ra sao?

+ Theo tôi, có còn hơn không và mọi cái sẽ hoàn chỉnh dần. Tôi nghĩ rằng sự ra đời một thiết chế độc lập như Hội đồng Hiến pháp sẽ không chỉ mang ý nghĩa chính trị mà sẽ có ý nghĩa lớn trong đời sống pháp lý hiện nay. Chúng ta cũng không nên nghi ngại về thiết chế độc lập này. Tất nhiên phải đảm bảo tính độc lập như bản thân nó cần có.

Kinh nghiệm các nước tổ chức theo mô hình này cho thấy bộ máy của Hội đồng Hiến pháp là bộ máy hỗn hợp để đảm bảo tính độc lập và kiềm chế. Chẳng hạn, nếu Hội đồng Hiến pháp có cơ cấu chín thành viên thì ba thành viên do tổng thống bổ nhiệm, ba người do Thượng viện (hoặc chủ tịch Thượng viện) bổ nhiệm, ba người còn lại là của Hạ viện.

Ở Việt Nam, nhân sự của cơ quan bảo hiến có thể một phần do Tổng Bí thư hay Bộ Chính trị, một phần do Chủ tịch nước, phần khác do Quốc hội, Chính phủ và tòa án giới thiệu/bổ nhiệm. Điều quan trọng nhất lúc này là Quốc hội có quyết liệt kiến nghị để đưa vào dự thảo Hiến pháp thiết chế này và đảm bảo cho nó có một vị trí, quyền hạn cụ thể, độc lập hay không? Toàn dân đang trông chờ, kỳ vọng điều ấy! Tôi cũng đang nghe thấy hơi thở ấy trong phát biểu của các đại biểu Quốc hội trong mấy buổi góp ý dự thảo Hiến pháp sửa đổi mấy hôm nay. Hy vọng điều này sẽ thành hiện thực.

. Xin cảm ơn ông.

MINH CƯỜNG thực hiện