Công an nhặt đinh trên quốc lộ 1

Do chưa bắt được đối tượng rải đinh nên công an xã và người dân phải thường xuyên nhặt đinh trên đường.

Công an viên Trần Duy Thịnh, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành (Tiền Giang) nhặt đinh trên quốc lộ 1 ngày 20/2.

Theo trung tá Nguyễn Văn Bảy (đội trưởng đội quản lý hành chính công an huyện Châu Thành), để chống nạn “ đinh tặc”, công an huyện đã rà soát tất cả 73 điểm sửa, vá xe máy trên quốc lộ 1 , đoạn từ xã Tân Hương (giáp ranh tỉnh Long An) đến xã Long An (gần ngã ba Trung Lương). Công an đã buộc các hộ này cam kết không rải đinh , không “chặt chém” khách khi vá, sửa xe.

Trong số các điểm sửa xe nói trên có 11 điểm vá xe của người ngoài tỉnh, chủ yếu là dân ở Thanh Hóa đến. Có sáu điểm kinh doanh tự phát đã bị xử phạt vi phạm hành chính. Hiện công an đang theo dõi sát mọi hoạt động của những người này vì người dân đã nhìn thấy một số đối tượng đi rải đinh trên quốc lộ 1 . Công an huyện Châu Thành cũng đã công bố số điện thoại “nóng” 0733.831.289 để người dân báo tin khi bị các điểm vá xe này “chặt chém” hoặc thấy đối tượng rải đinh .

