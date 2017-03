CSGT đuổi bắt cướp như phim

Chiều 11/7, Công an thị xã An Khê (Gia Lai) cho biết, cơ quan này vừa bàn giao đối tượng Cao Minh Tiến (28 tuổi, trú TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak) cho Công an huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) để tiếp tục điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự về “hành vi cướp tài sản”.



Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 29/6, tổ công tác của đội Tuần tra kiểm soát gia thông 219- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai trong lúc đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 19 (đoạn qua xã Song An, thị xã An Khê) thì phát hiện 3 thanh niên (gồm một nữ) điều khiển 3 xe máy chạy với tốc độ cao đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Nhóm 3 người không những không chấp hành mà còn nhấn ga chạy nhanh về hướng thị xã An Khê. Cùng lúc này, một nhóm người đi xe máy truy hô về một vụ cướp vừa xảy ra. Người dân cho biết, thủ phạm là một nhóm thanh niên đi trên 3 xe máy. Tin rằng các đối tượng vừa chống đối hiệu lệnh của người thi hành công vụ chính là kẻ cướp và bọn chúng chưa thể đi xa, trung tá Võ Đình Tuấn (nguyên là cảnh sát hình sự) quyết định truy đuổi. Xe ô tô công vụ đã chạy với tốc độ cao, đến đoạn đường thuộc địa phận khu phố 1, phường Ngô Mây (thị xã An Khê), cảnh sát giao thông đã cúp đầu xe chặn bắt được Tiến. Hai đồng bọn của Tiến vì chạy trước nên đã tẩu thoát. Tang vật thu giữ là hai túi xách, một máy tính xách tay và nhiều tư trang khác trị giá hơn 10 triệu đồng. Trung tá Võ Đình Tuấn: "Dù là cảnh sát giao thông song máu hình sự luôn thường trực trong người. Đáng tiếc là chúng tôi đã để hai đồng bọn của Tiến tẩu thoát". Tại cơ quan công an, Tiến khai rằng, khoảng 17 giờ ngày, Tiến cùng hai người bạn là Hùng và Mai chạy xe từ từ TP. Quy Nhơn (Bình Định) lên TP. Pleiku. Khi đến huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) thì phát hiện anh Dương Hiển Anh (33 tuổi, quê Quảng Nam) đang đứng vẫy xe đi TP. Pleiku trên vai có đeo một túi đựng máy tính xách tay. Tiến nháy mắt ra hiệu, hai người bạn hiểu ngay nên cả 3 dừng xe để đánh quả. Hiển Anh được Tiến cho quá giang trên xe của mình. Khi đã yên vị, Tiến bảo với anh Anh rằng đưa túi đựng máy tính ra phía trước để cho gọn, anh Anh không nghi ngờ đồng ý ngay. Khi xe lưu thông đến giữa đèo An Khê, Tiến dừng lại, nại rằng hình như xe xẹp lốp, Tiến bảo anh Anh xuống kiểm tra thử. Khi anh Anh vừa xuống xe, tức thì Tiến và đồng bọn rú ga bỏ chạy. Một số người Nghe tiếng tri hô đã đuổi theo song không kịp. Được biết, Tiến là đối tượng đã có 3 tiền án về tội “trộm cắp” và “cướp giật tài sản”. Hiện cơ quan Công an đã trả lại tài sản cho người bị hại đồng thời tầm nã đồng bọn của Tiến để xử lý theo quy định pháp luật. Theo Ánh Ngân ( VTC)