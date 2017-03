CSGT trả lại hơn 14 triệu đồng cho tài xế

Trước đó, ngày 15-5, tổ TTKSGT do Đại úy Trần An Ninh - Đội phó Đội TTKSGT phòng PC67 làm tổ trưởng cùng với Thiếu tá Đinh Mạnh Cường, Thượng úy Đặng Minh Thu, Đại úy Võ Thanh Tịnh đang làm nhiệm vụ tại km 588 QL1A thuộc địa phận xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh. Đến khoảng 8 giờ 15, khi đang xử lý vi phạm tốc độ, lập biên bản trường hợp xe ô tô 7 chỗ ngồi do lái xe Nguyễn Văn L. ở Nghi Phương, Nghi Lộc - Nghệ An điều khiển thì thấy lái xe này có biểu hiện khác thường.

Đại úy Trần An Ninh trao trả lại chiếc ví cùng toàn bộ số tiền cho tào xế Ngô Văn Thành



Với linh cảm nghề nghiệp Đại úy Trần An Ninh ra hiệu cho Thượng úy Đặng Minh Thu bám sát, theo dõi thì phát hiện người này vừa nhặt một vật gì đó bên vệ đường, sau đó đi nhanh về phía xe của mình.

Thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn, Thượng úy Đặng Minh Thu cho mời lái xe L. trở lại địa điểm tổ công tác đang làm nhiệm để vừa đấu tranh, vừa tiếp tục lập biên bản vi phạm tốc độ. Biết không thể chỗi cãi, lái xe L. thừa nhận vừa nhặt được chiếc ví rơi bên đường nhưng không biết của ai nên không có ý định trả lại. Kiểm tra thấy trong ví gồm có số tiền 14.270.000 đồng, 1 thẻ ATM, 2 phiếu kê nhập hàng và một số giấy tờ quan trọng khác, tổ tuần tra liền giải thích và lập biên bản tạm giữ chiếc ví cùng toàn bộ số tiền nói trên để tìm người đánh rơi trả lại.

Tuy nhiên, việc tìm ra chủ nhân của chiếc ví không hề dễ dàng. Bởi vì vào tầm thời gian đó có hàng trăm loại phương tiện trong Nam ra, ngoài Bắc vào và cả người dân địa phương lưu thông qua. Thế nên, Đại úy Trần An Ninh điện báo cáo Thượng tá Phạm Khánh Toàn - Phó trưởng phòng trực chỉ huy nội dung sự việc và xin ý kiến chỉ đạo. Đồng thời điện cho tổ TTKSGT đang làm nhiệm vụ ở phía bắc biết, dừng các phương tiện nắm tình hình để thông báo tìm "chủ nhân" chiếc ví.

Đúng như phán đoán của Đại úy Trần An Ninh và đồng đội, đến 12 giờ 30, tài xế NGô Văn Thành ra đến nơi gặp tổ TTKSGT phía bắc đã xuống xe trình bày nội dung đánh rơi mất ví trong cung đường từ trạm vé ở Đèo Ngang ra đến xăng dầu Voi, thuộc xã Kỳ Phong, Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Tổ TTKSGT phía Bắc đã cho số điện thoại của tổ trưởng TTKSGT phía Nam để liên lạc và mời tài xế về Phòng PC 67 Công an Hà Tĩnh để xác định có đúng chiếc ví của mình không.

Sau khi được nhận lại chiếc ví cùng toàn bộ số tiền của mình, tài xế Ngô Văn Thành xúc động cho biết: "Đây là toàn bộ số tiền hợp đồng chở dưa từ Quảng Nam ra Thanh Hóa, khi đến Thị trấn Voi vào bơm dầu xong lấy ví trả tiền thì biết mình đã đánh rơi mất ví, đành phải tháo lốp dự phòng ra "thế chấp". Dọc đường đi em cứ nghĩ không bao giờ tìm lại được chiếc ví nữa, không ngờ các anh CSGTCông an Hà Tĩnh đã tìm lại chiếc ví cho em, em biết ơn các anh nhiều lắm!".

Theo Hồng Phú (Hà Tĩnh Online)