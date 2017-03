Cuộc thu binh khỏi Iraq - Bài 1: Mỹ “thua lỗ” toàn diện?

“Thua me gỡ bài cào” Trong cuộc gặp Thủ tướng Iraq Nouri Maliki bàn về kế hoạch rút quân, Tổng thống Obama nói: “Đây là một thời khắc lịch sử. Một cuộc chiến tranh đã kết thúc”. Cuối cùng, với dân Mỹ, rõ ràng ông Obama đã hoàn thành lời hứa kết thúc cuộc chiến tại Iraq như từng nói trong chiến dịch tranh cử trước đây. (Khi còn là nghị sĩ bang Illinois, ông Obama cũng đã phản đối cuộc chiến “ngớ ngẩn” này.) Dù vậy, chính quyền Obama và chính phủ Maliki vẫn đặt kế hoạch hợp tác cho tương lai, trong đó có nội dung quân đội Mỹ huấn luyện các lực lượng an ninh Iraq sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất. “Mối quan hệ giữa hai nước không kết thúc cùng với sự ra đi của người lính Mỹ cuối cùng” - ông Obama nói. Và ngay sau đó chính quyền Obama đã thông báo cho Quốc hội Mỹ kế hoạch bán một loạt máy bay chiến đấu 18 F-16 cho Iraq! “Thua me gỡ bài cào”, rõ ràng phát biểu trước đó của ông Obama đã được hiện thực hóa ngay tắp lự.