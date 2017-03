Đặc vụ tình báo Mỹ kể chuyện - Bài 2: Sau 11-9: CIA thành "con cưng"

Nhật ký săn lùng Bin Laden Từng là chỉ huy nhóm hoạt động bí mật toàn cầu của CIA chống lại kẻ thù khủng bố nước Mỹ, sau vụ 11-9, CIA giao cho Henry A. Crumpton nhiệm vụ đạo diễn và trực tiếp lãnh đạo chiến dịch Afghanistan, diệt trùm khủng bố Bin Laden. Sau đây là nhật ký hành trình một thập kỷ săn lùng Bin Laden. Năm 2002. Sau vụ tấn công ngày 11-9-2001, CIA và quân đội Mỹ bắt đầu truy tìm và thẩm vấn những nghi phạm trong mạng lưới khủng bố Al Qaeda tại nhà tù Guantanamo và các nhà tù bí mật. Một số tù nhân no đòn đã buộc phải hé lộ thông tin về một người đưa thư trung thành của Bin Laden có biệt danh là Abu Ahmed al-Kuwaiti. Đây là manh mối quan trọng đầu tiên. Năm 2003. Khalid Sheikh Mohammed, kẻ từng tham gia vào vụ tấn công ngày 11-9, bị bắt tại thành phố Karachi của Pakistan. Khalid đã khai ra manh mối về người đưa thư. Tháng 2-2004, nhân vật hàng đầu của Al Qaeda là Hassan Ghul bị bắt. Y khai người đưa thư rất thân cận với Abu Faraj al-Libi, kẻ kế nhiệm Khalid Sheikh Mohammed vừa bị bắt. Tháng 5-2005, Abu Faraj al-Libi bị bắt. Người này tiết lộ kẻ làm nhiệm vụ chuyển thư của Bin Laden ra ngoài hai tháng một lần. Đồng thời, CIA đã tìm ra tên thật của người đưa thư và Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ đã cài thiết bị theo dõi các cuộc gọi và email giữa gia đình của y với bất kỳ ai ở Pakistan. Từ đó, CIA đã tìm được tên họ đầy đủ của y. Năm 2009. CIA xác định được một khu vực tại Pakistan nơi người đưa thư Sheikh Abu Ahmed có mật danh al-Kuwaiti và anh trai của y đang hoạt động. Trong khi đó, cơ quan tình báo của Pakistan có thông tin về một ngôi nhà ở Abbottabad, nơi họ nghi ngờ Bin Laden đang ẩn náu. Tháng 7-2010. Bằng việc theo dõi các cuộc điện thoại qua vệ tinh của người đưa thư, cơ quan an ninh quốc gia Mỹ đã tìm ra mạng lưới của Al Qaeda ở hai thành phố Kohat và Charsada thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan. Các điệp viên CIA ở Pakistan cũng thông báo phát hiện người đưa thư nói trên đang lái xe ở gần thành phố phía bắc Peshawar và tiến hành theo dõi các di chuyển của y. Tháng 8-2010, Al-Kuwaiti không hề biết rằng mình đang dẫn đường cho các cơ quan tình báo đến nơi ẩn náu của Bin Laden ở Abbottabad, cách thủ đô Islamabad 56 km về phía bắc. Khu dinh cơ biệt lập gồm ba tầng khá rộng, được bao quanh bằng bức tường cao. Tháng 2-2011, Mỹ liên tục họp bàn về kế hoạch đột kích để “cất vó” Bin Laden. Ngày 1-5-2011, Tổng thống Mỹ Barack Obama và các quan chức hàng đầu như Ngoại trưởng Hillary Clinton, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates tập trung tại Phòng tình huống trong Nhà Trắng theo dõi thông tin cập nhật về chiến dịch, do giám đốc CIA trực tiếp thực hiện từ trụ sở ở Langley. Đêm đó, ông Obama thông báo Bin Laden đã bị tiêu diệt. (Theo VNE)