Dẫn rừng ra biển

Cà Mau đang triển khai ba công trình kè ly tâm chắn sóng tại U Minh, Ngọc Hiển và Đầm Dơi. Tuy nhiên, do không có nguồn vốn nên chỉ triển khai được tại những điểm nóng sạt lở bằng nguồn vốn dự phòng thiên tai. Ông Trần Quốc Nam, Chi cục phó Chi cục Thủy lợi tỉnh Cà Mau, phân tích: “Đầu tư kè ly tâm chắn sóng tốn khoảng 40 triệu đồng/ m tới, gấp đôi so với kè rọ đá. Nhưng kè ly tâm có thể sử dụng nhiều lần. Theo tính toán, mỗi lần di dời kè ra xa hơn, tỉ lệ hư hỏng và chi phí dời chỉ bằng 30% so với đầu tư mới”. Phương pháp chống sạt lở dùng “kè ly tâm chắn sóng, tạo bãi, gây rừng” sử dụng cọc cừ bê tông ly tâm dự ứng lực (cắm sâu xuống lòng đất từ 5 đến 7 m thành hai hàng song song. Đầu cọc được kết lại bằng bê tông để giữ chặt thành một khối liên hoàn. Giữa hai hàng cọc thả đầy đá tảng. Với phương pháp này, hàng cừ có tác dụng chắn được sóng biển nhưng không làm ảnh hưởng đến thủy triều, dòng chảy, phù sa vẫn trôi được vào bờ tạo bãi. Theo tài liệu về cọc cừ bê tông ly tâm thì đây là loại cừ tròn có sức chịu lực, chống thấm rất cao, thích hợp với vùng ven biển, nước mặn, tuổi thọ cao hơn nhiều so với các loại cọc bê tông thông thường.