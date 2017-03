Đạo lý là hành trang khởi nghiệp

“Vườn ươm cho những tài năng trẻ” Đó là nhận xét của GS-TS Võ Tòng Xuân về chương trình Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can. Chương trình này do báo Doanh Nhân Sài Gòn khởi xướng và phối hợp cùng CLB Doanh nhân Sài Gòn triển khai từ tháng 3-2010. Giải thưởng dành cho những SV hiểu đạo lý làm giàu, có ý tưởng kinh doanh xuất sắc và khả năng ngoại ngữ tốt. SV đang đặt câu hỏi giao lưu với các doanh nhân tham gia chương trình Hoạt động chính của Chương trình Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can là tổ chức cuộc thi cho đối tượng là SV các trường ĐH-CĐ, bao gồm cả SV Việt Nam ở nước ngoài. Nội dung thi gồm ba phần chính: sự hiểu biết về tư tưởng kinh doanh - đạo làm giàu của Lương Văn Can, trình độ tiếng Anh và lập đề án kinh doanh. Các thí sinh trải qua ba vòng thi theo hai hình thức là thi trắc nghiệm trực tuyến và thuyết trình trực tiếp trước ban giám khảo gồm các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nhân.