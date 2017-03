Đấu tranh vì biển, đảo Việt Nam

Tình đồng chí

Dưới đây là trích bức thư Jean-Pierre Debris - Hồ Tất Thắng gửi cho tác giả vào đầu tháng 2-1976, kèm quyển sách Thoát khỏi ngục tù Sài Gòn, chúng tôi vạch tội! của hai đồng tác giả Jean-Pierre Debris và André Marcel Menras (Nhà xuất bản Văn nghệ Giải phóng, 1974). Thư viết:

Hà Nội, ngày mùng 9 tháng 2 năm 1976.

Tặng cho Nuôi, người bạn tù của tôi, để làm kỷ niệm những ngày sống chung một hoàn cảnh tại Chí Hòa và vai sát vai đoàn kết, chiến đấu. (…) Sau khi được tự do, André Menras và tôi đã phải viết cuốn sách này rất gấp rút để kịp thời đáp ứng nhu cầu của tình hình lúc đó rất gay go (mới ký kết Hiệp định Paris, sự trao trả các tù binh và tù chính trị giữa hai bên). Chúng tôi viết cuốn sách này trong một tuần lễ; cuốn sách được in trong một thời gian kỷ lục là ba tuần và sau đó được dịch ra tiếng Mỹ, Nhật, Ý, Đức, Hà Lan, Ba Lan, Hung Gia Lợi (Hungary) và Tiệp Khắc…

Nay tôi được về một nước Việt Nam… độc lập và đang đẩy mạnh việc xây dựng lại đất nước, hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Xuân nào vui hơn, đối với 45 triệu người Việt Nam…

Nhờ đồng chí, tôi cũng xin gửi những lời thăm hỏi của tôi đến các đồng chí Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyễn Thanh Công, Nguyễn Tấn Tài, Huỳnh Kim Báu, Cao Lập, Nguyễn Duy Thông, Đoàn Khắc Xuyên, chị Quế Hương, chị Trần Thị Lan, v.v…

Đoàn kết chiến đấu. Thân ái.

Jean-Pierre Debris - Hồ Tất Thắng.