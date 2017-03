Đi tìm vẻ đẹp đằng sau gỗ lũa

Gỗ lũa thường có 2 loại chính là gốc, thân cây nằm sâu dưới đáy ao, hồ, sông, suối; hay gốc của các cây cổ thụ đã chết ở những cánh rừng già. Phần lõi còn sót lại sau những tác động hàng trăm năm của tự nhiên được gọi là gỗ lũa. Hiện phổ biến hơn hết vẫn là loại thứ hai. Tùy từng loại gỗ, vị trí của cây khi còn sống mà gỗ lũa khi tìm thấy có hình dáng, màu sắc khác nhau. Ông Bé cho biết: “Gỗ lũa trên đỉnh núi có màu sáng hơn so với ở chân núi. Vì ở trên đỉnh có nguồn nước sạch, ít chịu tác động của môi trường”. Giá trị của gỗ lũa còn ở chỗ nó rất cứng, chắc, không bao giờ bị mối mọt ăn, không bị cong vênh do ảnh hưởng của mưa nắng. Gỗ lũa có thể dùng chế tác bàn ghế, làm đồ mỹ nghệ. Đặc biệt, gỗ lũa còn được dùng để trang trí trong bể cá do nét đẹp tự nhiên và vì nó không bị thay đổi hình dạng trong môi trường nước.