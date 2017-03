Điểm nóng biển Đông

Hội nghị Shangri-La lần thứ 12 sẽ diễn ra trong vòng ba ngày, từ 31-5 đến 2-6-2013. Năm nay, điều được đặc biệt chú ý chính là việc tham gia và đọc diễn văn chính thức của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Nâng cao vị thế Việt Nam

Theo GS Carl Thayer, việc đọc diễn văn mở màn là một trách nhiệm vô cùng nặng nề khi phải trình bày rõ ràng về các chính sách đối ngoại, an ninh và phòng thủ của Việt Nam, vốn chưa từng được bất cứ nguyên thủ Việt Nam nào phát biểu cụ thể trong một diễn đàn tương tự từ trước đến nay. Tuy nhiên, điều này cũng mở ra cơ hội hiếm có để Thủ tướng Việt Nam có thể đóng vai trò then chốt trong việc định hình các cuộc thảo luận sau đó nếu ông đưa ra được một bài diễn văn mở màn thật hay vào buổi tối khai mạc hội nghị. Từ đó gia tăng uy tín và vị thế của Việt Nam như một quốc gia nỗ lực đóng góp vào an ninh chung của khu vực.

Sự tham gia của Thủ tướng Việt Nam, thay vì bộ trưởng hoặc thứ trưởng như hằng năm, được TS John Chipman, Tổng Giám đốc và CEO của IISS (đơn vị tổ chức Đối thoại Shangri-La), nhìn nhận như một nhân tố quan trọng, có thể tạo ra sức nặng đáng kể trong các buổi thảo luận cốt lõi về các vấn đề an ninh khu vực. Hơn nữa, điều này cũng được xem là chỉ dấu để các nước lớn trong khu vực cử các đại diện cấp cao của mình tham dự đối thoại (Mỹ đã xác nhận sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel). Năm ngoái, Trung Quốc chỉ cử đại diện là quan chức cấp vụ tham dự hội nghị. Năm nay, với sự tham gia của Thủ tướng Việt Nam và ưu thế của việc phát biểu diễn văn đề dẫn, có thể tin rằng Trung Quốc sẽ cử đại diện cấp cao của mình như phó thủ tướng hoặc bộ trưởng Quốc phòng tới tham dự, từ đó gia tăng khả năng bảo vệ các lợi ích mà nước này tuyên bố tại biển Đông.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham dự và là diễn giả chính khai mạc Hội nghị cấp cao An ninh châu Á, còn gọi là Đối thoại Shangri-La. Ảnh: TTXVN

Vẫn nóng vấn đề biển Đông

Các đề tài được thảo luận chung trong Đối thoại Shangri-La lần này gồm năm chủ đề chính: (1) Tiếp cận của Mỹ đối với an ninh khu vực; (2) Bảo vệ lợi ích quốc gia, ngăn chặn xung đột; (3) Hiện đại hóa quân đội và minh bạch chiến lược; (4) Các xu hướng mới trong an ninh châu Á-Thái Bình Dương; (5) Thúc đẩy hợp tác phòng thủ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bên cạnh đó sẽ có sáu chủ đề đặc biệt được chia thành hai phiên nhỏ, mỗi phiên kéo dài 1 giờ 30 phút, gồm ba chủ đề diễn ra cùng lúc.

Trong năm chủ đề chính và sáu chủ đề đặc biệt thì tranh chấp biển Đông không nằm trong chương trình đối thoại chính thức nhưng chắc chắn vấn đề biển Đông cũng sẽ được nhắc đến và trở thành vấn đề nóng trong đối thoại, dựa trên một số lý do.

Thứ nhất chính là sự liên quan của vấn đề này đối với các vấn đề khác. Như vào năm 2012, dù vấn đề biển Đông không nằm trong ba buổi thảo luận riêng biệt về sự mất ổn định do việc tăng số lượng tàu ngầm, bảo vệ tự do hàng hải hay chống hải tặc nhưng tất cả diễn giả đều nhấn mạnh tranh chấp biển Đông khi đề cập tới các vấn đề khác như là điều kiện tiên quyết để đảm bảo tự do và an ninh hàng hải tại biển Đông, mặc cho sự phản đối “quốc tế hóa” tranh chấp biển Đông từ phía Trung Quốc.

Thứ hai, khoảng thời gian từ Đối thoại Shangri-La 2012 đến Đối thoại Shangri La 2013 đã diễn ra hàng loạt sự kiện mang tính bước ngoặt, ảnh hưởng rất lớn đến an ninh châu Á-Thái Bình Dương. Đầu tiên là sự gây hấn liên tục từ phía Trung Quốc như thành lập cái gọi là thành phố cấp địa khu Tam Sa, cấm tàu đánh bắt cá trên biển Đông, gia tăng nhanh chóng sức mạnh quân sự của hạm đội Nam Hải với tàu chiến và tàu sân bay. Sau đó là khoảng lặng khi diễn ra Đại hội Đảng Trung Quốc và bầu cử tổng thống Mỹ, rồi căng thẳng lại leo thang khi Trung Quốc đưa đường lưỡi bò vào hộ chiếu, rồi Philippines kiện Trung Quốc và sự kiện đặc biệt bất ngờ nhất chính là việc Trung Quốc đề nghị ASEAN đàm phán về COC vào giữa tháng 4 vừa qua,… Ngoài ra còn có căng thẳng Nhật-Trung ở biển Hoa Đông về vấn đề Senkaku/Điếu Ngư và việc Nhật tuyên bố sửa Hiến pháp về quốc phòng. Tất cả sự kiện quan trọng đó chắc chắn sẽ khiến vấn đề biển Đông trở thành điểm nóng được chú ý và thảo luận tại đối thoại.

Tận dụng cơ hội

Thứ ba chính là ưu thế dẫn dắt của Việt Nam đến từ diễn văn khai mạc. Theo các nhà phân tích, nếu bài phát biểu có thể khéo léo lồng ghép sự đe dọa của “đường lưỡi bò”, cũng như các hành động gây hấn của Trung Quốc đối với an ninh châu Á-Thái Bình Dương thì sẽ tác động không nhỏ tới những chủ đề được bàn luận. Bởi vì ba chủ đề chính đầu tiên và ba chủ đề đặc biệt đều có liên quan đến sự tiếp cận của Mỹ, vấn đề phát triển quân sự và né tránh xung đột. Khi nhắc đến các lĩnh vực này thì những sự kiện nổi trội có ảnh hưởng lớn nhất và mang tính đặc thù nhất hiện nay đều dẫn tới Trung Quốc khi quá trình hiện đại hóa quân sự đầy lo ngại của Trung Quốc, hay tranh chấp của nước này với các nước trong khu vực biển Đông, đều được coi là thách thức ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Thứ tư, các hành động gây hấn của Trung Quốc đã khiến rất nhiều quốc gia phải lo ngại, đặc biệt là Mỹ đã liên tục đưa ra các tuyên bố ngoại giao như cảnh báo về “Những nỗ lực gây chia rẽ và chế ngự, kết thúc bằng tranh chấp giữa các bên, sẽ không đi đến kết quả nào” sau những hành động lợi dụng quan hệ song phương của Trung Quốc, hay bày tỏ quan ngại về tình hình biển Đông sau khi Trung Quốc thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” và gần đây là “phản đối bất kỳ hành động vũ lực hay đe dọa ở biển Đông” sau sự kiện Trung Quốc bắn cháy cabin tàu cá Việt Nam…

Chính sự quan tâm của Mỹ vào khu vực này chắc chắn sẽ khiến cho vấn đề biển Đông trở nên nóng hơn bao giờ hết. Nhưng quan trọng hơn chính là quan điểm của những nhà nghiên cứu và các học giả trên toàn thế giới đang nhìn nhận về sự trỗi dậy của Trung Quốc như tham vọng bành trướng đáng lo ngại khi Trung Quốc không chỉ “phong tỏa” bãi cạn của Philippines mà còn nhanh chóng gia tăng gây hấn với các bên ở biển Đông, xâm phạm vùng biển của các quốc gia khác, thậm chí còn có các hành động phô trương quân sự và ngăn cản tự do hàng hải. Chưa kể đến tranh chấp leo thang từ phía Trung Quốc đối với Nhật về vấn đề Senkaku/Điếu Ngư. Tất cả động thái này đều đe dọa đến hòa bình và ổn định của toàn khu vực trong bối cảnh quốc tế cần sự hợp tác và những nỗ lực để duy trì an ninh và sự phát triển chung cho tất cả quốc gia.

Cuối cùng, COC mà Trung Quốc và ASEAN đang đàm phán được xem là phương án tốt nhất không chỉ để giải quyết tranh chấp biển Đông một cách hòa bình, mà còn giúp xây dựng một bộ quy tắc đồng thuận, tạo nền tảng cho việc thúc đẩy “thể chế hóa” trên biển Đông, cũng như trên toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây được xem là phương án sẽ mang lại hiệu quả và đóng vai trò rất quan trọng trong bảo đảm an ninh tập thể và phòng tránh xung đột trên biển.

Như vậy, với tầm quan trọng đối với an ninh khu vực, có thể tin rằng dù không nằm trong năm phiên đối thoại chính hay sáu phiên đặc biệt thì biển Đông cũng vẫn sẽ là vấn đề cốt lõi được thảo luận nhiều nhất và thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Hải Hậu cho rằng việc nước chủ nhà Singapore và Ban tổ chức Đối thoại Shangri-La mời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Đối thoại Shangri-La với tư cách là khách mời đặc biệt và là diễn giả chính khai mạc đối thoại thể hiện sự coi trọng và đánh giá cao vai trò của Việt Nam đối với an ninh khu vực. Sự tham gia của Thủ tướng Việt Nam vào Đối thoại Shangri-La còn có ý nghĩa đối với nỗ lực chung của ASEAN nhằm duy trì hòa bình và an ninh ở biển Đông, nhất là trong bối cảnh tất cả các nước thành viên ASEAN đều thống nhất sớm khởi động đàm phán Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) với Trung Quốc. Đối thoại Shangri-La lần thứ 12 dự kiến quy tụ sự tham dự của các bộ trưởng Quốc phòng, quan chức quốc phòng cấp cao cùng các nhà phân tích quốc phòng hàng đầu của 27 nước tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Bắc Mỹ và châu Âu (gồm các nước ASEAN, Trung Quốc, Mỹ, Nga, Nhật, Hàn Quốc, Úc, New Zealand, Pháp, Đức, Anh, Canada…). (TTXVN ngày 27-5)

VŨ THÀNH CÔNG (Irys)