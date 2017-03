Đoàn tụ sau 45 năm chia cách - Bài 1: Những cuộc kiếm tìm

Người trẻ thổn thức Nhiều lần chứng kiến má mình lặn lội đi tìm con cho đồng đội, vậy mà khi tìm ra manh mối rồi thì bà và những đồng đội xưa lại không biết phải làm sao, chị Lê Thị Hờ Rin, con của bà Huỳnh Thị Dung, bèn viết một lá thư gửi đến người có tên là bé Đông. Lá thư dài năm trang khiến ai đọc cũng phải thổn thức: Chào anh. Em không nghĩ có một ngày em lại ngồi viết thư cho một người hoàn toàn không quen biết. Nếu không viết thì em thấy mình sống không trọn vẹn với thế hệ đi trước… … Để đảm bảo an toàn cho đứa bé, tổ chức đã phao tin rằng đứa bé đã được chuyển ra hướng Phú Yên và ai cũng tin như vậy. Theo em nghĩ, nếu ngày xưa cô Thu không hết lòng yêu thương giọt máu của mình, không đủ can đảm để đối diện với thực tế, cô có quyền từ bỏ giọt máu ấy để đỡ bị tai tiếng. Và khi đứa bé chào đời trong hoàn cảnh ấy, chắc chắn cô luôn lo lắng tìm mọi cách để bảo vệ con… Và chắc chắn cô đã trải qua nhiều đêm không ngủ khi phải xa con, nhất là những ngày đầu, khi bầu sữa mẹ căng mà không có con để cho bú. … Em là người may mắn khi lớn lên có đủ cha mẹ. Em không phán xét người lớn vì rõ ràng thời đó cách hành xử ấy là không thể khác được. Với những người yêu nước, Tổ quốc phải được đặt lên hàng đầu…