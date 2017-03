Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc

Ngoài việc duy trì kéo giảm TNGT trên cả ba mặt về số vụ, số người chết và số người bị thương suốt từ năm 2011 đến nay, Đội CSGT Rạch Chiếc còn là đơn vị dẫn đầu trong lực lượng CSGT - CATP về thành tích liêm khiết, dũng cảm. Qua phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ban chỉ huy đội thường xuyên quan tâm chỉ đạo sâu sát, xem việc giáo dục chính trị tư tưởng là “kim chỉ nam” cho hoạt động của đơn vị.

Mỗi CBCS đã tự rèn luyện, xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, có được phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Mỗi người đã tự ra sức phấn đấu, khắc phục khó khăn, khuyết điểm, từng bước hình thành tinh thần đoàn kết thống nhất xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. Nhờ vậy, từ đầu năm đến nay, đã có 544 lượt CBCS thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ với tổng số tiền tang vật gần 60 triệu đồng. Điển hình có các đồng chí: trung úy Vương Trung Vương 33 lần không nhận hối lộ, trung úy Ngô Anh Đức 11 lượt từ chối bỏ qua tiền hối lộ của người vi phạm.

Lãnh đạo Cục CSGT trao tặng bằng khen cho tập thể Đội CSGT Rạch Chiếc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Ngoài ra, hàng chục lượt CBCS thuộc đội cũng đã nêu gương dũng cảm truy bắt nhiều đối tượng tội phạm nguy hiểm. Gần đây, khi đang tuần tra trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn gần cầu Đồng Nai, trung úy Ngô Anh Đức và thiếu tá Nguyễn Văn Minh bất ngờ nghe tiếng la thất thanh của một tài xế xe khách mang biển số Cà Mau “Cướp... cướp”. Lập tức, hai anh đã ra hiệu cho tài xế dừng xe lại rồi nhanh chóng bố trí lực lượng khống chế bắt giữ được hai đối tượng trong băng tội phạm cưỡng đoạt tài sản của hành khách cùng với hung khí gây án gồm có dao và bình xịt hơi cay.

Tương tự, vào cuối tháng 3-2012, qua nguồn tin quần chúng cung cấp, hai đồng chí Dương Tuấn Anh và Nguyễn Quốc Bảo đã khẩn trương đuổi theo hướng đi từ Đồng Nai về trung tâm TPHCM để truy tìm dấu vết của đối tượng điều khiển xe máy BS: 62N1-015.30. Đến khu vực ngã ba Bình Thái, hai đồng chí đã khống chế, bắt giữ được đối tượng là Nguyễn Chinh Nhân (SN 1992, ngụ Bến Lức, Long An), giao cho Công an quận Thủ Đức xử lý. Nhân là kẻ đang trốn lệnh truy nã do hành vi trốn khỏi nơi giam giữ trước đó không lâu...

Ngoài ra, Đội CSGT Rạch Chiếc còn làm tốt công tác phối hợp phòng chống dịch cúm gia cầm cùng với các ban ngành đoàn thể trên địa bàn phụ trách đã phát hiện, xử lý hơn 200 trường hợp vận chuyển, kinh doanh hàng hóa gia súc, gia cầm kém chất lượng, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Với những thành tích đạt được trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, năm 2011 vừa qua, Đội CSGT Rạch Chiếc đã được CATP tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, nhiều CBCS được công nhận là “Chiến sĩ thi đua”. Trong sáu tháng đầu năm 2012, tập thể CBCS Đội CSGT Rạch Chiếc còn được nhận nhiều bằng khen, giấy khen do Bộ Công an, UBND thành phố và CATP trao tặng.



Theo NGUYỄN HIẾU (CATP)