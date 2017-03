Đứng dậy sau vấp ngã

Bùi Xuân Cừ năm nay 38 tuổi. Do hoàn cảnh khó khăn nên anh chỉ được học hết trung học cơ sở rồi ở nhà đi làm thuê kiếm sống phụ giúp gia đình. Một biến cố xảy ra đối với anh, đó là vào đầu tháng 5/1997, trong một lần đi đóng gạch thuê bên xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ (Hà Nội), chỉ vì một xích mích nhỏ với nhóm thanh niên khác cùng làm thuê tại đó mà Bùi Xuân Cừ đã nóng nảy gây thương tích dẫn đến chết người và phải chịu mức án 5 năm tù giam.

Khi bước vào cánh cửa trại giam, Bùi Xuân Cừ chán nản, tự ti, có lúc còn nghĩ tiêu cực. Nhưng được sự giúp đỡ, động viên của cán bộ, Giám thị Trại giam Chăm Mát (Hòa Bình), Bùi Xuân Cừ đã quyết tâm phấn đấu cải tạo thật tốt mong được giảm án, trở về địa phương để có cơ hội làm lại cuộc đời. Vì vậy, quá trình cải tạo tại trại giam, Xuân Cừ luôn cố gắng lao động, chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy chế của trại, hằng năm đều được bầu là trại viên xuất sắc. Với sự nỗ lực của bản thân trong quá trình cải tạo, Bùi Xuân Cừ được đã được đặc xá đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/2000).

Trở về địa phương, bản thân Bùi Xuân Cừ vẫn chưa nguôi mặc cảm, ngại tiếp xúc với mọi người xung quanh vì nghĩ mọi người sẽ xa lánh, ghét bỏ. Nhưng thực tế không như vậy, từ gia đình, bà con xóm giềng đến chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể, cán bộ Công an trong thôn, xã đã đến thăm hỏi, ân cần động viên, giúp đỡ anh rất tận tình. Họ đã làm tất cả những gì có thể, chỉ để giúp anh làm lại cuộc đời, trở thành một công dân tốt. Anh được tạo điều kiện cho vay vốn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, tạo việc làm. Chỉ với 6 triệu đồng vốn vay ban đầu, anh đã mua giống, làm chuồng trại, đầu tư vào chăn nuôi lợn, đến nay nhờ nỗ lực của bản thân, mô hình kinh tế của anh đã phát huy hiệu quả, giúp gia đình anh thoát nghèo. Thu nhập bình quân của gia đình Bùi Xuân Cừ hiện đạt 100 triệu đồng/năm và trở thành hộ gia đình có kinh tế khá giàu trong thôn.

Bùi Xuân Cừ báo cáo tham luận tại Hội nghị sơ kết 3 năm mô hình phối hợp quản lý, giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng tỉnh Hòa Bình.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Cừ còn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tín nhiệm giao nhiệm vụ Công an viên xã Nhuận Trạch, anh rất vui mừng và xúc động vì giờ đây có thể góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công tác đảm bảo giữ gìn ANTT xóm làng. Điều quan trọng hơn cả là mọi người không còn xa lánh, kỳ thị mà đã tin tưởng giao nhiệm vụ.

Không phụ lòng tin của nhân dân, anh luôn nỗ lực hết mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, thường xuyên tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT giữ gìn bình yên thôn xóm. Thời gian gần đây, anh đã phát hiện, phối hợp bắt giữ được 3 đối tượng có lệnh truy nã. Vụ đối tượng Nguyễn Văn Thao, trú tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn tàng trữ trái phép ma túy; Nguyễn Chí Thương và Bùi Chí Cường, trú tại Đội 7, xã Nhuận Trạch đang có hành vi trộm cắp tài sản… bị bắt giữ đều ghi nhiều dấu ấn của Công an viên Bùi Xuân Cừ.

Trưởng Công an xã Lê Văn Cát nhận xét: “Anh Bùi Xuân Cừ là một Công an viên rất năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc. Anh thực sự là tấm gương vượt qua mặc cảm và biết đứng dậy sau lần vấp ngã”. Ghi nhận những thành tích xuất sắc của Bùi Xuân Cừ, vừa qua tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện mô hình “Phối hợp quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng” của tỉnh Hòa Bình, anh đã vinh dự báo cáo điển hình và được Công an tỉnh Hòa Bình tặng Giấy khen.



Theo Văn Luận (CAND)