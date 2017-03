Được giảm án nhờ trước đó tham gia bắt cướp

Ngày 12-9 vừa qua, Lê Văn Hải (SN 1978, trú ở xã Phương Tứ, Ứng Hòa, Hà Nội) bị TAND quận Long Biên tuyên phạt 20 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”. Ngay sau khi phiên toà sơ thẩm khép lại anh này đã làm đơn kháng cáo. Và hôm qua (16-11), TAND TP Hà Nội đã tiến hành phiên xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với bị cáo này.

Lê Văn Hải (trái) bị dẫn giải trở lại trại tạm giam sau phiên xử

Bản án sơ thẩm của TAND quận Long Biên xác định, chiều 4-7-2012, tổ công tác 141 - CATP Hà Nội làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự xã hội tại ngã ba đường Nguyễn Văn Linh và lối rẽ vào khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên phát hiện xe ô tô BKS: 30V-7744 do Lê Văn Hải điều khiển đi sai làn đường.

Trên chiếc xe ô tô này lúc đó, ngoài lái xe còn có 6 thanh niên nữa ngồi phía sau. Ngay lập tức tổ công tác ra hiệu lệnh cho lái xe dừng lại để kiểm tra. Mặc dù một số cán bộ, chiến sĩ của tổ công tác 141 đã “án ngữ” ở phía đầu phương tiện và yêu cầu đưa xe vào lề đường, thế nhưng Hải vẫn bất ngờ đạp ga đâm thẳng vào người các chiến sĩ công an.

Rất may là những người làm nhiệm vụ đã kịp thời tránh được nên chỉ có một đồng chí bị thương nhẹ ở tay. Sau cú lao xe vào những người thi hành nhiệm vụ, đối tượng tiếp tục tăng tốc phóng xe bỏ chạy khiến lực lượng công an buộc phải truy đuổi. Tại một nút giao thông, đối tượng đã bị lực lượng công an khống chế và đưa về trụ sở giải quyết.

Sau quá trình bị điều tra, Lê Văn Hải bị VKSND quận Long Biên truy tố ra trước cơ quan xét xử cùng cấp về tội “Chống người thi hành công vụ”, theo khoản 1, Điều 257-BLHS. Tại phiên toà sơ thẩm, bị cáo thành khẩn nhận tội và chỉ đề nghị HĐXX xem xét áp dụng hình phạt “nhẹ nhàng”.

Tuy nhiên khi xem xét hành vi tội phạm và nhân thân của bị cáo, toà án nhận thấy Hải phạm tội lần này thuộc trường hợp tái phạm. Bởi năm 2009, đối tượng bị toà án xử phạt 9 tháng tù, cho hưởng án treo về tội đánh bạc. Chưa nộp án phí nên Hải chưa được xoá án tích. Trước đó, năm 2002, đối tượng cũng đã từng chống đối lực lượng công an nên bị toà án xử phạt 20 tháng tù giam.

Tại phiên toà phúc thẩm hôm qua, Lê Văn Hải vẫn giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và thành khẩn khai nhận lại hành vi phạm tội. Tại tòa, anh ta đã trình lên HĐXX tấm giấy khen của CATP Hà Nội vì thành tích từng tham gia bắt giữ các đối tượng phạm tội trong một vụ cướp tài sản gần đây. Xét thấy, đây là tình tiết mới mà cấp toà sơ thẩm chưa áp dụng nên TAND TP Hà Nội quyết định chấp nhận nội dung kháng cáo của Lê Văn Hải, đồng thời sửa một phần bản án sơ thẩm. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo 15 tháng tù giam theo đúng tội danh mà cấp toà sơ thẩm đã xác lập.

