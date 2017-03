“Đường Tam tạng ” Việt Nam

Đôi nét về thiền sư Minh Tịnh Thiền sư Minh Tịnh tên thật là Nguyễn Tấn Tạo, sinh năm 1888, tại thôn An Thạnh (Thủ Dầu Một), vốn là một công chức ngành y tế thời Pháp, rất am hiểu về văn hóa Đông và Tây học. Năm 16 tuổi, ông nghiên cứu về Phật giáo. Sau đó xuất gia với hòa thượng Ấn Thành - Từ Thiện và lấy pháp danh là Chơn Phổ - Nhẫn Tế thuộc dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời thứ 40. Theo cuốn Lịch sử Bình Dương, thiền sư Minh Tịnh là người yêu nước và có nhiều cống hiến cho cách mạng. Năm 1945, ông được cử làm chủ tịch Hội Phật giáo Cứu quốc Thủ Dầu Một. Tháng 6-1946, ông là thành viên Mặt trận Việt Minh tỉnh Thủ Dầu Một tại khu Thuận An Hòa. Chùa Tây Tạng Chùa Tây Tạng có lối kiến trúc đặc biệt, chịu nhiều ảnh hưởng của Phật giáo Mật tông, tọa lạc trên một ngọn đồi tại đường Thích Quảng Đức (thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương). Chùa trước đây có tên là Bửu Hương tự, được xây dựng vào khoảng năm 1930, do ông Cao Minh và ông huyện Trương vận động nhân dân dựng nên. Chùa ban đầu thuộc phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Vào năm 1940, thiền sư Minh Tịnh đã đổi tên thành Tây Tạng tự để ghi nhớ kỷ niệm chuyến du hành qua đất Phật. Đồng thời, thiền sư cũng quyết định trùng tu lại chùa theo lối kiến trúc kết tâm. Năm 1992, ngôi chùa lại được trùng tu lần nữa theo lối kiến trúc chịu ảnh hưởng của Phật giáo Mật tông.