Gặp người “quăng lưới bắt xe”

Ngày 11-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Đức Quyền, đã đồng ý, phê duyệt dự án khoa học công nghệ ống phóng bùi nhùi để trang bị cho cảnh sát làm nhiệm vụ chống đua xe, bắt cướp. Theo dự án này, việc sử dụng ống phóng bùi nhùi sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực, hiện đại, chính quy, khoa học hơn trong việc chặn đứng tình trạng đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng.

Trước đó, vào cuối năm 2011, Công an TP Thanh Hóa đã nghiên cứu, đề xuất sử dụng bùi nhùi để bắt quái xế đã gây nên nhiều tranh cãi xung quanh dự án này. Tiếp đó vào cuối năm 2012, Công an tỉnh Thanh Hóa đã giao cho Công an TP Thanh Hóa phối hợp với Cơ quan nghiên cứu khoa học - Bộ Quốc phòng (Z111) của Bộ Quốc phòng nghiên cứu, hoàn thiện ống phóng bùi nhùi.