Gây “sốc” bênh ngành dược

Tháng 6-2011, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đưa ra hai phán quyết liên quan đến ngành dược gây “sốc” dư luận. Theo đó, người tiêu dùng thuốc tân dược chẳng may bị biến chứng, ngộ độc hay tổn hại đến sức khỏe xem như hết đường khiếu nại, yêu cầu ngành dược bồi thường.

Chỉ sao chép nên không cần cảnh báo?

Mỹ hiện tồn tại hai dòng sản phẩm thuốc tân dược. Một là các sản phẩm có nhãn hiệu, trên bao bì có ghi đầy đủ các cảnh báo hay khuyến cáo cho người sử dụng. Loại này do các hãng dược sản xuất dựa trên giấy chứng nhận sáng chế (giấy phép độc quyền nhãn hiệu) do cơ quan chức năng cấp. Loại thứ hai là thuốc không có nhãn hiệu, được sản xuất dựa trên dòng sản phẩm có nhãn hiệu đã nói sau khi giấy phép độc quyền nhãn hiệu đã hết hiệu lực (thường khoảng 20 năm). Hiểu nôm na đây là loại thuốc sao chép. Loại này nhà sản xuất không ghi những khuyến cáo trên bao bì. Tất nhiên, loại không có nhãn hiệu giá rẻ hơn. Vì vậy, khoảng 75% toa thuốc ở Mỹ được bác sĩ kê đơn từ các loại thuốc không có nhãn hiệu.

Hai bệnh nhân Gladys Mensing và Julie Demahy bị chứng rối loạn hệ thống thần kinh mạn tính ngày càng trầm trọng sau khi uống thuốc metoclopramide - loại không nhãn hiệu của thuốc REGLAN dành cho người bị bệnh về đường tiêu hóa, trong đó có chứng ợ chua do acid. Họ đệ đơn kiện nhà sản xuất thuốc vì đã không cảnh báo cho người dùng về sự nguy hiểm khi uống loại thuốc này trong thời gian trên 12 tuần. Cơ sở pháp lý để họ kiện: Luật pháp liên bang yêu cầu các nhà sản xuất thuốc ghi nhãn hiệu trên sản phẩm của mình cùng với thông tin cảnh báo được Cục Quản lý thực phẩm và dược (FDA, thuộc Bộ Y tế Mỹ) phê duyệt và cập nhật các cảnh báo khi có vấn đề mới phát sinh.

Trước đó, các nhà nghiên cứu cũng đã đề nghị các cơ quan chức năng thừa nhận sự nguy hiểm ngày càng tăng do việc không ghi cảnh báo lên bao bì thuốc. Nhà sản xuất REGLAN cũng đã có động tác sửa sai là dán “hộp đen” cảnh báo lên thuốc.

Thế nhưng hai bệnh nhân nói trên đã thua kiện.

Trong phán quyết, Tòa án Tối cao khẳng định nhiệm vụ cảnh báo cho bệnh nhân biết những mối nguy hiểm mới theo luật mà nguyên đơn viện dẫn không áp dụng đối với nhà sản xuất các loại thuốc không có nhãn hiệu mang tính sao chép. Thẩm phán Clarence Thomas lập luận rằng việc ghi nhãn cảnh báo là trách nhiệm của các nhà sản xuất thuốc có nhãn hiệu và FDA. Ông nói rằng do các loại thuốc không có nhãn hiệu chỉ mang tính sao chép nên các nhà sản xuất không thể bị kiện vì hành vi không ghi chú lời cảnh báo khi mà những cảnh báo trên không hề có ở thuốc gốc. Thẩm phán Thomas cũng nói các văn bản dưới luật của liên bang không quy trách nhiệm pháp lý về mặt nhà nước. “Chúng tôi nhận thức cái phương thức không phù hợp do các bệnh nhân khiếu kiện đưa ra đã bị bác bỏ”- ông Thomas viết trong hồ sơ.

Tóm lại, theo Thẩm phán Thomas, các nhà sản xuất thuốc không có nhãn hiệu không thể bị kiện vì: Chúng là loại thuốc đặc biệt, cá biệt theo quy định; được sản xuất trên cơ sở sao chép thuốc gốc; không có trách nhiệm cung cấp cho bệnh nhân những lời cảnh báo mới và khác khi thuốc gây phát sinh triệu chứng nào đó.

Thượng nghị sĩ, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ Leahy (giữa). Ảnh: senate.gov

Tuy nhiên, nhóm bất đồng với phán quyết - đứng đầu là Thẩm phán Sonia Sotomayor, cho rằng nhà sản xuất thuốc không có nhãn hiệu phải báo cho FDA biết về những mối nguy hiểm và sau đó phải cập nhật nội dung cảnh báo trên nhãn thuốc. Theo bà Sotomayor, nếu làm được như thế, hậu quả sẽ không lớn đến mức lo ngại. Các thẩm phán Ruth Bader Ginsburg, Stephen G. Breyervà Elena Kagan đã đồng ý với lập luận trên của Thẩm phán Sonia Sotomayor. Một luật sư chuyên hành nghề trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho rằng phán quyết của Tòa án Tối cao đã tước đi một quyền lợi hợp pháp quan trọng của nhiều người Mỹ. “Bệnh nhân bị mất ngay quyền khiếu kiện nếu họ sử dụng một loại thuốc không có nhãn hiệu và bị biến chứng mà họ không hề được cảnh báo. “Những bệnh nhân này bị bỏ rơi, không hề nhận được một sự khắc phục hợp pháp nào” - Louis Bograd, luật sư cộng tác với Trung tâm Nghiên cứu những vấn đề tranh luận có liên quan đến Luật Hiến pháp, nói.

Giá rẻ quan trọng hơn tính mạng!

Ngay khi có phán quyết của Tòa án Tối cao, trang mạng của Hiệp hội Sản xuất, Mua và Bán thuốc không có nhãn hiệu (Hiệp hội) đăng thông cáo báo chí tóm lược kết quả phiên tòa. Họ cũng đăng tải các quy định pháp luật Mỹ có liên quan đến thuốc không có nhãn hiệu.

Hiệp hội nêu quan điểm: Ngành công nghiệp thuốc không có nhãn hiệu được giám sát bởi Quốc hội và các cơ quan pháp luật với mục đích cụ thể là nhằm tạo ra các loại thuốc kê toa có sẵn để nhiều người có thể dùng với chi phí thấp nhất mà không cần giới thiệu những mối nguy hiểm bổ sung. Mặt khác, các công ty sản xuất thuốc không có nhãn hiệu không thể tái tiến hành các các nghiên cứu và thử nghiệm tốn kém - quy định bắt buộc mà FDA áp dụng đối với thuốc thương hiệu và thuốc được xem là cùng loại với thuốc thương hiệu. Vì vậy, thuốc không nhãn hiệu có giá rẻ hơn so với thuốc có nhãn hiệu tương đương. Do đó, nếu phơi bày các nhà sản xuất ra pháp luật để đòi bồi thường vì lý do sai lầm có tính cá nhân sẽ làm tăng chi phí thuốc và rằng đó không phải là việc làm vì công ích.

Theo Luật Cạnh tranh giá thuốc và Phục hồi thời hạn giấy phép độc quyền nhãn hiệu 1984 (còn được gọi là Luật Hatch-Waxman), thuốc không nhãn hiệu có giá trị mọi mặt như thuốc có nhãn hiệu tương đương về dược động học và dược lực học. Đó là nguyên tắc cốt lõi. Mặt khác, theo Mục 21 của Đạo luật Liên bang, việc đặt tên nhãn đối với thuốc không nhãn hiệu giống như việc đặt tên nhãn của thuốc có nhãn hiệu.

Một dược sĩ ở thị trấn Clarence ThomasGlenside, bang Pennsylvania đang lấy thuốc không có nhãn hiệu cho bệnh nhân. Ảnh: latimes.com

Từ đây, có thể đặt vấn đề: Hoặc là thuốc không có nhãn hiệu có vấn đề (giả định FDA không phát hiện), hoặc là chúng được sản xuất tuyệt đối đúng theo công thức thuốc có nhãn hiệu. Nếu xảy ra trường hợp thứ nhất, nhà sản xuất thuốc không có nhãn hiệu phải chịu tránh nhiệm khi chất lượng thuốc được các cơ quan làm rõ. Trường hợp thứ hai, phải xem lại thuốc có nhãn hiệu tương đương (thuốc gốc ban đầu) và nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm pháp lý. Chưa kể, dù trường hợp nào xảy ra thì FDA đều có trách nhiệm trong kiểm soát và quản lý nhà nước. Dễ hiểu vì sao phán quyết này chỉ thu được tỉ lệ đồng ý/phản đối là 5/4 ngay trong hội đồng thẩm phán.

Tuy nhiên, lý do giá rẻ không thể biện hộ cho lý do tính mạng của con người vì sức khỏe và tính mạng của con người mới là công ích tối thượng. Pháp luật phải bảo vệ người bệnh, nhất là khi họ bị thuốc làm cho bệnh nặng thêm hoặc thêm bệnh khác.

Vô tư mua, bán đơn thuốc! Trong phán quyết thứ hai, bị đơn có liên quan là các nhà thuốc, nhà sản xuất thuốc và một số đối tượng khác bị cáo buộc mua, bán hồ sơ đơn thuốc của bệnh nhân mục đích tiếp thị. Với phán quyết này, tòa đã vô hiệu hóa một bộ luật của bang Vermont. Theo tòa án bang Vermont, các bác sĩ ở bang này đã tìm cách lách luật. Chính quyền cho rằng các đơn thuốc do bác sĩ kê nhằm phục vụ cho bệnh nhân sử dụng với tính chất cá nhân và không phải một công cụ tiếp thị. Các bang Maine và New Hampshire đã thông qua những bộ luật tương tự, một phần để ngăn chặn các nhà sản xuất thuốc tác động để các bác sĩ kê đơn các loại thuốc có nhãn hiệu mới hơn và đắt tiền hơn. Thế nhưng một số công ty tin học chuyên sử dụng công cụ dữ liệu để tìm kiếm thông tin về đơn thuốc rồi bán lại các dữ liệu ấy cho các nhà nghiên cứu và sản xuất thuốc, còn các nhà sản xuất thì lại bán giấy tờ này cho các bác sĩ. Thay mặt “phe” đồng ý phán quyết, Thẩm phánAnthony M. Kennedy cho rằng: Thông tin ở đây chính là ngôn luận và theo Bổ sung Hiến pháp Mỹ lần thứ nhất, chính phủ không thể hạn chế tự do ngôn luận. Ngược lại, Thượng nghị sĩ Patrick J. Leahy, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện, chỉ trích phán quyết trên vì đã “làm thất bại một bộ luật có giá trị thực tế của bang Vermont trong việc cố gắng bảo vệ mối quan hệ riêng tư giữa bác sĩ và bệnh nhân”.

