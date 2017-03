Ghen mất khôn - Bài 2: “Xử lý vấn đề từ gốc” (!)

Do vị trí công tác, Thượng tá Nguyễn Chánh Trực, Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Cà Mau, tiếp xúc với rất nhiều vụ đánh ghen tại tỉnh này. Từ đó mà anh có một “kho tàng” chuyện kể về đánh ghen. Trong một lần kể chuyện đánh ghen với nhóm bạn, anh hài hước đúc kết: “Nhiều phụ nữ ở Cà Mau nếu cho làm lãnh đạo thì chắc xuất sắc lắm. Họ thích giải quyết vấn đề từ gốc”.

Từ “biện pháp mạnh”…

Tổng kết những vụ ghen tuông tại Cà Mau trong vòng 20 năm qua, Thượng tá Trực nói thêm: “Chị em Cà Mau toàn xài biện pháp mạnh!”. Các biện pháp ghen tuông nhẹ nhàng như “xởn tóc trét vôi”, “lột quần bêu xấu” gần như bị chị em Cà Mau đưa vào “sách đỏ” từ cuối thế kỷ trước. Bây giờ, nếu bí thế thì phải sử dụng lại những phương pháp này, chị em cũng phải cải tiến nó theo hướng ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến vào.

Năm 2003, tại huyện Cái Nước (nay được chia thành hai huyện Phú Tân và Cái Nước), chị NTT đã thực hiện một vụ đánh ghen để tiếng cho đời. Phát hiện chồng mình có bồ nhí, chị T. lập một kế hoạch đánh ghen hoành tráng, với quyết tâm thắng ngay trận đầu. Và khi bắt được quả tang, chị đã tưới vào người của tình địch một thùng nước sơn đã chuẩn bị sẵn. Anh Dũng, một người dân ở Cái Nước từng chứng kiến sự vụ này kể: “Cô gái bị sơn đỏ như cây đèn cầy. Phải tốn bốn lít xăng mới tẩy rửa hết. Chiêu này độc ở chỗ tạo tiếng vang xa, gây xấu hổ cho nạn nhân rất lớn”.

Biện pháp này được cải tiến vào năm 2007, tại phường 6, TP Cà Mau. Anh Vẹn ở phường này kể lại: “Hôm đó, tôi đi mua thức ăn về, lúc chiều tà. Thấy người ta bu rất đông ở khu nhà trọ gần bến xe cảng Cà Mau nên tấp vào xem chuyện gì. Ôi trời! Một cô gái trần truồng, bị sơn toàn thân bằng nước sơn màu xanh. Trông cô như một pho tượng. Khi người ta báo công an thì nhóm đánh ghen chuồn mất. Cô gái kia được vài chị em lấy mền (chăn) quấn lại và đem đi tẩy rửa. Vì xấu hổ, cô gái nạn nhân đó đã không chịu tố cáo nhóm người nhục mạ mình, lẳng lặng biến mất”. Tuy nhiên, những vụ đánh ghen kiểu này rất hiếm, có lẽ chị em Cà Mau chê nó quá nhẹ nhàng, chưa thích đáng với “tội giật chồng”. Điều này được chứng minh bằng những vụ án đau lòng liên quan đến ghen tuông.

Cần bình tĩnh và xử sự khôn khéo khi phát hiện vợ hay chồng có biểu hiện “say nắng” người khác. Ảnh: INTERNET

Vào khoảng 1 giờ khuya 21-4-2006, cô giáo Phạm Thị L. (sinh 1982, quê Hà Tĩnh, vào tạm trú dạy học tại thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, Cà Mau) đang ngủ bị kẻ nào đó vén rèm cửa sổ tạt acid. Cô đã bị mù hai mắt, bỏng nửa người phía trên, thương tật vĩnh viễn 75%. Người dân địa phương biết cô bị đánh ghen, tuy nhiên cơ quan công an đã không tìm được bằng chứng để bắt hung thủ vì thủ đoạn quá tinh vi, không để lại một dấu vết nào. Trước đó, tháng 11-2005, một vụ đánh ghen cũng bằng acid đã làm tàn tạ dung nhan một cô gái ở phường 7, TP Cà Mau. Hung thủ vụ này đã bị pháp luật trừng trị sau đó. Tháng 1-2008, một cán bộ cấp tỉnh tại tỉnh này cũng bị vướng acid suýt mù mắt vì người tình ghen tuông thái quá. Nhưng kinh hoàng nhất có lẽ là những vụ đánh ghen theo kiểu “xử lý vấn đề từ gốc” mà chúng tôi sắp kể sau đây.

Đến “xử lý vấn đề từ gốc”

Có lẽ chưa có một địa phương nào chỉ trong hai năm (2006-2007) mà có đến bốn… của quý và một cái tai bị cắt, luộc, ngâm rượu do ghen tuông như Cà Mau. Khởi đầu là vụ của anh Lê Văn M., xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, xảy ra vào ngày 26-1-2006.

Hôm đó vào buổi chiều, anh M. đi đám cúng cơm về, say khướt. Vợ anh là chị Ngô Kim C. đón chồng từ tay một người bạn kè về. Chị đưa anh vào giường, sập mùng màn, lo giấc ngủ cho anh rồi tiễn bạn anh về. Khi chỉ còn lại hai vợ chồng, chị đã ra tay, dùng dao cán vàng cắt của quý của anh M. Nhát cắt làm của quý anh M. suýt đứt lìa, chỉ còn dính lại tí da. Anh đau quá, cố gượng ra vòi nước ở nhà sau tự rửa vết thương nên được người hàng xóm phía bên kia sông phát hiện, tri hô và đưa anh vào cấp cứu. Còn chị C. thì lúc này đã đến trụ sở công an trình báo sự việc. Chị khai thiệt rằng từ nhiều tháng trước đó chị nghi ngờ chồng có bồ nhí. Do bận bịu với cái tiệm tạp hóa và ba đứa con nhỏ suốt ngày, không thể truy tìm tình địch được nên chị đã chọn biện pháp “giải quyết vấn đề từ gốc”.

Một nạn nhân của nạn ghen tuông thái quá còn thê thảm hơn anh M. là anh Bùi Thanh H., ở phường 5, TP Cà Mau. Ngày 29-7-2007, anh đã bị vợ mình dùng dao Thái Lan cắt phăng của quý vì ghen tuông. Vợ anh - chị Võ Thị V., hình như đã từng đọc báo về những vụ cắt của quý, có kinh nghiệm nên sau khi cắt, chị đã liệng phần của quý đứt lìa xuống mương thoát nước. Những người hàng xóm đã cố gắng mò tìm cái phần quý giá đó của anh H. nhưng không thấy. Các bác sĩ cũng đành bó tay, anh H. đành chấp nhận cuộc sống chỉ còn “nửa cuộc đời”.

“Biện pháp mạnh” có thể làm hả dạ ai đó trong chốc lát nhưng sau đó mọi sự đều hỏng bét. Ảnh: TB

Còn anh Trần Thành T. ở phường 8, TP Cà Mau thì bị vợ luộc của quý bằng nước sôi. Hôm đó, một ngày cuối năm 2006, anh T. đi làm về nằm võng xem tivi, chờ cơm. Bất ngờ, từ phía sau lưng, vợ anh đã xối nguyên một nồi nước sôi vào đúng cái chỗ hiểm hóc nhất của anh. Anh nhảy dựng, vừa chửi vừa chạy ra nhà sau nhảy nguyên người vào cái thau giặt đồ đầy nước để “cứu hỏa”. Anh kể: “Mắc cỡ quá, tui đâu có dám đi bệnh viện. Ba ngày sau, “thằng lính” nó bị lở loét, đỏ au, tui phải đi hàng hai. Tụi bạn phát hiện, tụi nó ép đi bệnh viện. Bác sĩ nói trễ hai ngày nữa thì khó cứu “báu vật” cá nhân của tui rồi”. Anh rút ra kinh nghiệm trong vụ tai nạn đó rằng: “Khi vợ nghi ngờ mà không cằn nhằn, chửi mắng, không tìm tình địch cạo đầu trét sơn thì người chồng hãy coi chừng, đừng có chủ quan”!

Hai vụ còn lại xảy ra ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Một anh chồng bị vợ cắt phăng của quý, liệng xuống Sông Đốc, vô phương tìm kiếm. Một người vợ bị chồng xẻo một cái tai đem… ngâm rượu vì cho rằng vợ mình đã ngoại tình.

Theo bà Mai Sói, một người chuyên đánh ghen thuê tại TP Cà Mau, đa phần chị em tìm đến bà đều đặt vấn đề dùng biện pháp mạnh như rạch mặt, tạt acid, đổ keo dán sắt. Do có nhiều kinh nghiệm trong “nghề”, bà Mai phân tích cho chị em thấy và lái chị em sang một hình thức khác, nhẹ nhàng, khả năng “xộ khám” thấp. Bà Mai kể: “Phần lớn khi ghen, phụ nữ bất chấp. Nhưng nếu có một lời khuyên hợp tình, thấu đáo thì chị em cũng rất dễ lắng nghe. Tháng 3 rồi có một chị ở phường 6, TP Cà Mau tìm đến tôi nhờ… rạch mặt tình địch. Khi tôi ví dụ cho chị thấy những trường hợp vừa ở tù vì ghen tuông, chị đồng ý chuyển hướng sang… xởn đầu, xé áo”. Năn nỉ mãi, chúng tôi mới được bà Mai giới thiệu người phụ nữ nói trên. Đó là chị T. ở phường 6, vợ của một công chức. Chị T. kể khi phát hiện chồng mình có bồ, chị được nhiều chị em trong xóm xúi giục phải “xử ngay cái gốc vấn đề”, tức là… cắt của quý. Lý luận của một số chị em trong xóm chị là “không xài thì bỏ, không cho ai”. Chị T. tâm sự thật rằng: “Ban đầu tôi định cắt “nó”, vì “nó” là nguyên nhân chính. Tôi nghĩ không có “nó” thì không có con mén nào cần ông chồng tôi nữa, mẹ con tôi sẽ không mất chồng, mất cha. Nhưng nghĩ lại, sợ cắt rồi ổng bỏ tôi luôn. Nên thôi!”.

TRẦN VŨ