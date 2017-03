Ghen mất khôn - Bài 3: Bác sĩ kể chuyện ghen và “cắt”

Mới đây, BV Nhân dân 115 (TP.HCM) tiếp nhận bệnh nhân NTP (40 tuổi, TP.HCM) trong tình trạng “của quý” bị cắt gần đứt lìa, chỉ còn dính tí da. Sau khi phẫu thuật, “của quý” của ông mới có thể… cục cựa nhưng chuyện ấy thì… “than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu”!

Nỗi oan tình cũ

Ông P. kể: “Vợ chồng cưới nhau hơn 10 năm. Tôi phụ trách giám sát công trình, nhà cửa cho một đơn vị xây dựng, còn vợ ở nhà may quần áo gia công. Trước khi gặp vợ, tôi có một mối tình và cũng đã thật thà kể cho vợ nghe”.

Theo ông P., Trái đất đúng là tròn, xui rủi thế nào ông lại gặp lại cố nhân. Đơn vị xây dựng của ông hợp đồng thi công căn nhà bốn tầng cho người tình cũ, còn ông chịu trách nhiệm giám sát. “Xa cách khá lâu, giờ gặp lại cả hai mừng vui nhưng vẫn giữ khoảng cách. Tôi và người cũ thường gặp để trao đổi những vấn đề phát sinh trong quá trình xây nhà. Tuy nhiên, vợ tôi khi biết chuyện đã tỏ thái độ ghen tuông quá mức” - ông P. nói.

Ông P. kể tiếp: “Trước đây khi có việc quan trọng vợ mới gọi điện thoại, sau này gọi liên tục. Có hôm cô ta chạy xe đến chỗ xây nhà, nói sẵn đi công chuyện ghé qua nhưng thực chất là để dò xem tôi đang làm gì. Vài lần gặp tôi đang bàn chuyện với người cũ, cô ta khó chịu ra mặt, nói bóng nói gió. Về đến nhà cô ta gặng hỏi đủ điều, trả lời không xuôi là cô ta đâm nghi kỵ, rồi càm ràm. Hễ có ai gọi điện thoại, tôi nghe máy là cô ta cứ sán đến gần để ngóng xem tôi nói chuyện gì...”.

Do chán cảnh ghen tuông của vợ nên ông P. thường rủ bạn ra quán nhậu. Về đến nhà, sẵn có rượu bia trong người nên mỗi lần vợ cằn nhằn, truy hỏi thì ông nổi cáu. Một hôm nhậu say, về nhà ông P. phớt lờ mọi câu hỏi và những lời ghen tuông của vợ. Ông kêu khát, vợ lẳng lặng đưa ly nước. “Vài phút sau tôi mê man và ngủ say. Cảm nhận bị đau nhói ở phần dưới, tôi bừng tỉnh thì thấy vợ tay cầm kéo dính đầy máu, còn “thằng nhỏ” thì lủng lẳng... Tôi la đau, cô ta hoảng hốt gọi xe chở đến bệnh viện” - ông P. nhớ lại.

Một ca nối “của quý” tại BV Chợ Rẫy. Ảnh: CTV

Trong khi đó, bà M. (vợ ông P.) thừa nhận phụ nữ ai cũng có máu ghen nhưng ghen như bà quả là tai hại. “Nghe mọi người xì xào người tình cũ của chồng đẹp và giàu khiến tôi nổi điên. Khi thấy mặt “tình địch”, lại biết anh luôn gặp gỡ vì công việc khiến bụng dạ tôi lúc nào cũng như lửa đốt” - bà M. tỏ lòng.

Bà M. cho biết mỗi lần tưởng tượng chồng đang vui vẻ, cười nói với người tình cũ là bà bỏ hết công việc, ngồi thừ ra. Chưa hết, những khi tưởng tượng cảnh hai người đang… trong phòng riêng là bà bủn rủn tay chân, mặt nóng bừng. “Sợ chồng nối lại tình xưa, bỏ bê nên tôi đã làm một chuyện tày trời. Gia đình, bạn bè biết chuyện ai cũng chê cười. Giờ gặp ai tôi cũng ngại. Nghĩ lại thì đã quá muộn” - bà M. nói.

BS Nguyễn Đình Phú, Phó Giám đốc BV Nhân dân 115, nói mỗi năm bệnh viện nối và chỉnh “của quý” cho gần chục ông. Và khi lý giải nguyên nhân vì sao “của quý” bị cắt, ông nào cũng nói do vợ ghen.

Trút hận vào… “của quý”

Trong khi đó, PGS-TS Trần Ngọc Sinh, Trưởng khoa Ngoại - Tiết niệu BV Chợ Rẫy (TP.HCM), cho biết bình quân mỗi năm bệnh viện tiếp nhận và điều trị 15-20 ca bị cắt… “của quý”, đa số bị vợ hoặc tình nhân ra tay vì ghen. “Có ca điều trị được, cũng có ca chúng tôi bó tay vì “cái ấy” bị chó tha, luộc chín, kiến vàng gặm, vợ mang theo…” - TS Sinh nói.

TS Sinh kể: “Có hai vợ chồng ở Cần Thơ lên TP.HCM chơi rồi thuê khách sạn nghỉ. Tối chờ chồng ngủ say, bà vợ dùng dao cắt phéng “của quý” rồi bỏ vào… bình thủy. Nghe chồng la, bà vợ cuống cuồng gọi xe chở đến bệnh viện, tay xách theo bình thủy. Khi lấy “cái ấy” ra mọi người tá hỏa vì đã… chín. Nghe bác sĩ giải thích không thể nối lại “của quý” cho chồng, bà vợ ôm mặt khóc thảm”. Theo TS Sinh, bà vợ nghe mang máng “của quý” sau khi cắt cho vào bình thủy sẽ nối được nên mới ra tay để cảnh cáo thói trăng hoa của chồng. Ngờ đâu bình thủy có nước sôi nên “cái ấy” bị luộc chín.

Một trường hợp khác, bà vợ ở Long An sau khi cắt đã quăng “của quý” của chồng xuống ao gần nhà rồi gọi xe chở đến bệnh viện giữa đêm hôm. Nghe bác sĩ bảo phải có “cái ấy” thì mới nối lại được, bà vợ tức tốc về Long An huy động hàng xóm tát ao nhưng… tìm không ra.

Sáng hôm sau, mọi người tiếp tục lùng tìm “của quý” thì thấy nó nằm giữa chạc ba cây bình bát gần ao, bị kiến vàng gặm nham nhở. Cầm “cái ấy” đã thâm tím, đầy vết tích, bác sĩ lắc đầu. “Lúc giận dữ, bà vợ quăng “của quý” xuống ao, dè đâu “cái ấy” vướng trên cây nhưng không biết. Bà vợ vừa xấu hổ, vừa hối hận vì cơn ghen nông cạn của mình” - TS Sinh kể, làm người nghe cười đến chảy nước mắt.

Nhiều bà vợ ghen tuông đến nỗi cắt “của quý” của chồng rồi mang theo làm… kỷ vật khiến bác sĩ bó tay. Cũng có bà sắp đặt bài bản, hẳn hoi trước khi ra tay… cắt. “Một bà vốn là Việt kiều, về Việt Nam thăm chồng. Khi biết chồng có bồ nhí, mặc dù máu “Hoạn Thư” sôi lên nhưng bà cố giữ bình tĩnh, vẫn chiều chuộng và lo cơm nước, quần áo tươm tất cho chồng. Ông chồng hí hửng, tưởng vợ không biết chuyện “phòng nhì” nên vẫn ăn ngon ngủ yên. Đến giờ G, sau khi ông chồng ngáy khò vì được phục vụ ăn uống no say, bà vợ dùng dao cắt phén “của quý” sát gốc. Người thân kể lại trong lúc gọi xe đưa ông chồng vào bệnh viện, có người thấy bà vợ gói “cái ấy” vào khăn tay, bỏ vào túi xách rồi gọi xe ra sân bay”.

Theo TS Trần Ngọc Sinh, do không có “của quý” nên bác sĩ chẳng thể nối lại cho ông chồng. Bệnh viện phải tạo một cái “của không quý” giả để ông có thể tiểu đứng, nếu không sẽ phải… tiểu ngồi.

Thêm trường hợp khác, một ông là giám đốc doanh nghiệp ở tỉnh lên TP.HCM thăm vợ bé. Ghen tức vì bị chồng hờ bỏ bê lâu ngày, vợ bé quyết ra tay. Trong khách sạn, đợi chồng hờ ngủ say, vợ bé cầm dao xén ngọt “của quý” đến tận gốc, rồi lẳng lặng ra ngoài, không quên mang theo “cái ấy” làm… kỷ vật. “Khổ cho ông giám đốc, mặc dù được nhân viên khách sạn mang tới bệnh viện nhưng bác sĩ bó tay. Tôi không hiểu ông ta sẽ trả lời với vợ lớn như thế nào khi “cái ấy” không còn!” - TS Sinh cười.

Cũng có trường hợp trước khi trị chồng thói trăng hoa, nay hết cô này mai đến cô nọ, một bà ở TP.HCM lên kế hoạch hẳn hòi. Biết bị cắt “của quý” sẽ rất đau, máu ra nhiều nên bà ta chuẩn bị sẵn thuốc tê, bông băng, thùng đá… “Sau khi cắt “cái ấy” của chồng, bà ta nhanh tay tiêm thuốc tê, băng bó vết thương, bỏ “cái ấy” vào thùng đá rồi tức tốc gọi xe đến bệnh viện. Mặc dù ghen nhưng bà ta vẫn thương chồng, sợ chồng đau, sợ chồng thành… thái giám nên chuẩn bị rất bài bản, kỹ càng” - TS Sinh kể.

Bị “cắt”, phải làm sao? Các bà vợ, tình nhân khi cắt “của quý” của chồng, của người tình thường không ý thức được hậu quả. Họ nghĩ đơn giản rằng “cắt” chỉ nhằm cảnh cáo vì sau đó các bác sĩ sẽ nối lại được. Trong trường hợp “của quý” được mang đến trong vòng 6 tiếng đồng hồ và bảo quản đúng kỹ thuật thì mới hy vọng phục hồi nhưng mất cảm giác hoàn toàn. Còn “của quý” mang đến chậm, bị hoại tử thì bác sĩ bó tay. “Của quý” sau khi bị cắt nếu được nhanh chóng ngâm trong bịch nước dịch truyền rồi bỏ vào thùng đá thì có thể được phục hồi sau khi nối lại. Nếu “ướp” trực tiếp với đá thì “của quý” sẽ bị bỏng lạnh, khó nối lại. Trường hợp không có nước truyền dịch thì đựng “của quý” trong bọc rồi mang thẳng tới bệnh viện trong vòng 6 tiếng. PGS-TS Trần Ngọc Sinh, Trưởng khoa Ngoại-Tiết niệu

BV Chợ Rẫy (TP.HCM)

TRẦN NGỌC