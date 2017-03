“Giặc” buôn người tung hoành...

LTS: Những năm gần đây, các huyện miền núi phía tây Nghệ An xảy ra hàng loạt vụ lừa bán phụ nữ và trẻ em sang Trung Quốc để làm vợ hoặc làm gái ở các ổ mại dâm. Hiện có hàng trăm phụ nữ, trẻ em bị lừa bán như vậy nhưng chưa được giải cứu.

PV báo Pháp Luật TP.HCM có mặt tại các huyện miền núi để ghi nhận thực trạng đau lòng này.

“Các đối tượng buôn người thường lợi dụng bà con miền núi khó khăn, trình độ hạn chế để lừa phỉnh “tuyển đi thành phố làm việc”. Đồng thời, lợi dụng tâm lý thiếu nữ, thanh nữ muốn đi làm, có lương cao để lừa phỉnh đưa đi rồi bán ra nước ngoài. Có trường hợp người bị lừa bán ra nước ngoài rồi sau đó lại về quê tiếp tục lừa người khác, thậm chí lừa cháu mình đưa đi bán” - Thiếu tá Kha Văn Hợi, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Tương Dương (Nghệ An), cho biết.

Từ nạn nhân thành kẻ tội đồ

Lương Thị Nhân (34 tuổi) vốn là kế toán Trường Tiểu học xã Yên Hòa (huyện miền núi Tương Dương). Tháng 10-2010, TAND huyện Tương Dương mở phiên tòa hình sự xử sơ thẩm, tuyên phạt Nhân ba năm tù về tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Khi đang chờ thi hành án thì Nhân bỏ trốn sang Trung Quốc. Nhân lại liều lĩnh hơn khi đang bị truy nã lại móc nối với một số đối tượng để lừa đưa em Lương Thị V. (con cậu của Nhân, ở xã Lưu Kiền, huyện Kỳ Sơn) xuống TP Vinh (Nghệ An) với chiêu bài “làm việc, lương cao”. Sau đó Nhân bán cháu V. sang Trung Quốc, đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa giải cứu đưa về được.

Sau một thời gian ở nước ngoài, ngày 9-2-2012, Nhân về quê để lừa đưa một cô gái khác bán sang Trung Quốc. Khi Nhân đang ở một khách sạn bên quốc lộ 1A (thuộc huyện Diễn Châu, Nghệ An) thì bị Công an huyện Tương Dương ập vào bắt giữ.

Một trường hợp khác, sau khi ly hôn chồng, Lữ Thị Quan (trú xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) bị cháu lừa bán sang Trung Quốc vào năm 2009. Đến ngày 16-2, Quan bỗng dưng trở về quê, trên người đeo đầy trang sức, ăn mặc sành điệu. Quan luôn tỏ ra mình là người nhiều tiền, mời các cô gái ở quê lên thị trấn hát karaoke và uống cà phê. Quan cũng tỉ tê: “Các em ở nhà thiếu việc làm vất vả, đi với chị sẽ đổi đời, tiền tàu xe chị bao cho hết”. Nghe lời ngon ngọt, Lữ Thị Hiền (24 tuổi), Vi Thị Phú (22 tuổi) và Lữ Thị Hà (29 tuổi) bèn đồng ý xin đi “xuất ngoại” cùng Quan. Khi biết “cá đã cắn câu”, Quan gấp rút đưa Hiền, Phú, Hà ra phía Bắc để bán sang Trung Quốc.

Ảnh trái: Em Hoàng Thị H. (15 tuổi, huyện Con Cuông, Nghệ An) vừa thoát khỏi chốn ô nhục trở về trong vòng tay bà nội. Ảnh phải: Các bị can Kha Thị Nhất, Kha Văn Nghiệp, Moong Phò Chai, Lương Văn Vắt, Lương Văn Việt tại cơ quan Công an huyện Tương Dương (Nghệ An). Ảnh trong bài: ĐẮC LAM

Tối 22-2, Quan đang đưa Hiền, Phú, Hà đi trên xe khách chạy ra Móng Cái thì bị Công an huyện Quỳ Châu bắt giữ, giải cứu ba nạn nhân trở về quê nhà.

Tiếng kêu cứu bên bìa rừng

Tương tự, Lô Thị Bun (40 tuổi, quê xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông) từng bị lừa bán sang làm vợ ở Trung Quốc. Vừa qua, khi về thăm quê, “tiện thể” Bun thiết lập luôn đường dây đưa phụ nữ, trẻ em bán sang Trung Quốc. Bun “đặt hàng” với Lương Thị Xuân (xã Bình Chuẩn) rằng “nếu lừa được các cô gái trẻ đẹp đưa đi ra vùng biên, Bun mua mỗi người hàng chục triệu đồng”.

Xuân điện cho Lữ Văn Oanh và Ven Văn Long (cùng trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) nói “lại có người đặt mua, tìm hàng đi”. Oanh và Long lừa cháu Cụt Thị Nga (14 tuổi, xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn) để đưa đi bán. Khi bắt cóc được cháu Nga, Xuân cùng Oanh và Long ra giá bán với Bun số tiền 30 triệu đồng. Do không đủ tiền nên Bun lại liên lạc bảo Lương Thị Thuyên (quê xã Yên Hòa, Tương Dương) từ Trung Quốc về “nhận hàng”.

Ngày 28-4, Thuyên về đến Tương Dương kỳ kèo trả giá với Xuân chỉ đồng ý mua giá 23 triệu đồng, bởi “hàng còn bé, đưa nó ra nước ngoài còn phải nuôi hai đến ba năm nữa mới bán làm vợ được”. Đồng thời, Thuyên yêu cầu “đưa hàng” ra giao tại vùng biên Lạng Sơn mới trả đủ số tiền. Từ cuộc trả giá trên, cháu Nga mới biết mình đã bị bắt đưa đi bán. Cháu gào khóc lớn và kêu cứu bên bìa rừng.

“Rất may tiếng kêu cứu lớn của cháu Nga khiến dân bản nghe được và báo ngay lên công an huyện. Chúng tôi liền triển khai lực lượng, ngược núi kịp thời giải thoát được cháu Nga khi các đối tượng đang ép chuyển cháu sang xe ô tô khác để đưa ra biên giới. Các đối tượng Thuyên, Xuân, Oanh, Long cũng bị bắt giữ ngay tại trận và đang mở rộng điều tra đường dây buôn bán phụ nữ, trẻ em này. Riêng đối tượng Bun đã kịp trốn ra nước ngoài” - Thiếu tá Kha Văn Hợi cho biết.

Cuộc giải cứu trên đường ra biên giới

Trước đó, cuối một buổi chiều tháng 4-2011, đợi khi bà con đi làm rẫy về, Kha Phò Nghiệp (tự Tuấn, 36 tuổi, ở xã Bảo Nam, Kỳ Sơn, Nghệ An) đến gặp bố mẹ cháu Mong Thị Lịu (15 tuổi, ở huyện Kỳ Sơn) và nói: “Ta có anh em ở TP Vinh và Hà Nội đang cần tuyển công nhân, việc làm nhàn hạ và lương cao lắm. Con Lịu lớn rồi cho nó đi làm công nhân đi, khỏe hơn làm rẫy nhiều. Nếu gia đình cần tiền thì cho ứng lương trước khi đi”. Nghiệp cũng tỉ tê với Lịu “đi làm ở thành phố sướng lắm, được phát điện thoại di động để gọi về nhà và cho bạn bè”.

Nghe vậy, Lịu mừng rỡ và gật đầu đồng ý đi ngay. Bố mẹ Lịu cùng vui mừng ra mặt, đồng ý cho Lịu đi làm công nhân và mua rượu về cảm ơn anh Nghiệp đã… giúp đỡ gia đình trong lúc thiếu gạo ăn. Nghiệp còn căn dặn gia đình “phải giữ bí mật, nếu nói ra người ta xin đi đông thì Lịu không có việc làm, không có tiền để gửi về nhà đâu”.

Cùng lúc đó, Moong Phò Chai, Lương Văn Việt và Lương Văn Vắt (cùng trú xã Bảo Nam) đi đến các bản làng ở huyện Kỳ Sơn để “tuyển phụ nữ và trẻ em đi làm công nhân”. Các tay buôn người này đều nhắm vào các em gái mới lớn ở miền núi để rủ rê, lừa gạt.

Chỉ trong vòng hơn một ngày, Nghiệp, Việt, Vắt, Chai đã “tuyển” được Mong Thị Lịu, Lương Thị Lan (17 tuổi), Cụt Thị Em (15 tuổi) đưa đi bán. Chiều 3-4, Nghiệp điện cho Kha Thị Nhất (tự Hoa, 41 tuổi, trú xã Yên Hòa, Tương Dương) hỏi: “Có lấy hàng nữ không? Có ba đứa gái xinh lắm”. Nhất bảo mua và Nghiệp ra giá: “Mỗi đứa bán 25 triệu đồng có mua không?”. Nhất trả giá xuống còn 20 triệu đồng nhưng Nghiệp trả lời phát một “25 triệu đồng một đứa, nếu không mua thì bán cho người khác”. Cuối cùng Nhất đồng ý mua.

Chiều tối cùng ngày, các đối tượng chở Lịu, Lan, Em xuống bán cho Nhất. Nhất thuê nhà nghỉ gần Nhà máy thủy điện Bản Vẽ để cất giấu ba em, chờ xe đến chở sang Trung Quốc.

Dĩ nhiên đường dây buôn người của Nhất đã bị theo dõi từ lâu và đến rạng sáng 4-4, Công an huyện Tương Dương đã bắt giữ Nhất, Nghiệp, Việt, Vắt, Chai và giải cứu được ba nạn nhân về nhà an toàn.

Khi bị bắt, Nghiệp và Nhất còn khai vào tháng 2-2012, Nghiệp lừa đưa hai người nữ ở xã Bảo Thắng (huyện Kỳ Sơn) đi bán cho Nhất. Và Nhất đã bán hai nạn nhân này cho đối tượng tên Linh (Móng Cái, Quảng Ninh), sau đó Linh lại bán sang Trung Quốc.

Cha tự giải cứu con gái trong đêm Mới đây, em Cầm Thị Thủy (14 tuổi, trú bản Hồng Thắng, xã Đôn Phục, Con Cuông) đi làm rẫy về vừa ăn tối xong thì có người bạn Hoàng Thị Hà đến rủ đi chơi. Khi ra đường, Hà đưa Thủy đến nhà Hoàng Thị Dục (ở bản kế bên). Ông Cầm Đại Sơn, cha em Thủy, kể: “Chúng tôi đợi đến 20 giờ đêm không thấy con về nên sợ Thủy đã bị lừa đưa đi bán sang Trung Quốc. Tôi nhờ người cháu họ chở ra thị trấn nhưng xe lại hết xăng, phải đẩy bộ sang xã bên để mua xăng. Đến hơn 2 giờ sáng chúng tôi mới ra tới Bến xe thị trấn Con Cuông và ngồi phục bên đường chờ đợi. Vợ chồng ông Cầm Đại Sơn. Đúng như dự đoán, sau đó chục phút thì có chuyến xe khách đi TP Vinh. Tôi phát hiện Nguyễn Trọng Biên đi xe máy chở Hoàng Thị Dục ép bắt cháu Thủy ngồi giữa để đưa lên xe khách đưa đi. Tôi lao vào giành giật con và kêu cứu. Được sự giúp đỡ của người dân, tôi kịp thời cứu được con mình. Hú hồn, nếu không con bé đã bị bán sang Trung Quốc như chị nó”. Trước đó, tháng 2-2012, chị ruột của Thủy là Cầm Thị Thu (16 tuổi) từng bị lừa bán sang Trung Quốc. Đến nay, đau lòng thay, tin tức về em vẫn “bặt vô âm tín”.

Kỳ tới : Đào thoát khỏi chốn ô nhục

Ba cô gái vừa bước qua tuổi 16 bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ, bị hành hạ dã man. Sau một năm, cả ba chịu hết xiết nên tìm cách bỏ trốn về quê nhà. Trong ánh mắt kinh hoàng, họ kể lại những ngày bị làm nhục và hành trình đào thoát khỏi xứ người…