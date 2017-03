Gian truân đời lặn biển - Bài 3: San hô đen - Tiền và máu

San hô đen thuộc họ Antipathidae, được biết đến từ hàng ngàn năm trước như là nguồn nguyên liệu để chế tác những đồ mỹ nghệ và dược liệu quý dành cho các bậc vua chúa, tu sĩ và quý tộc, được mệnh danh là san hô của vua (king’s coral).

Theo y học cổ truyền, san hô đen vị ngọt, tính bình, có công dụng giải nhiệt, tiêu độc, làm sáng mắt, an thần và chống co giật. Còn theo kinh nghiệm dân gian, người ta thường đốt những nhánh san hô đen rồi hít lấy khói để chữa viêm mũi và mài lấy bột chữa bệnh trĩ. Trên thực tế, cho đến nay chưa có công trình nghiên cứu hiện đại nào chứng minh tác dụng cụ thể của san hô đen. Thế nhưng do khởi nguồn từ những niềm tin về vai trò, khả năng sử dụng của san hô đen cũng như sự khan hiếm tự nhiên đã làm cho giá trị của những vật phẩm chế tác từ san hô đen Antipathidae trở lên vô cùng đắt giá.

Vùng biển Việt Nam có khoảng 1.122 km2 rạn san hô. Nếu hệ sinh thái này bị mất, biển nước ta có nguy cơ không còn tôm cá nữa. Đó là thông điệp mà các nhà môi trường và bảo tồn thiên nhiên nước ta đã khuyến cáo.

Viện Hải dương học Việt Nam cũng cảnh báo: Chưa bao giờ nguồn san hô nước ta lại đứng trước thách thức sống còn như hiện nay. Mỗi năm mất hơn 50 tấn san hô, chưa kể mất san hô đen ở Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ninh, Hải Phòng và một số vùng biển khác. Cứ theo đà này, 20 năm nữa san hô sẽ không còn trong vùng biển Việt Nam.