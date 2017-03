Giàng cho một đêm ngoại tình

Truyền thuyết đêm ngoại tình Theo truyền thuyết của người Ma Coong, trên núi Pi Co có con khỉ già khôn ngoan hơn người. Nó có cái trống thần, cứ đến mùa rẫy thu hoạch, đợi cho con người gặt hái xong nó lại lấy trống ra đập. Càng đập mạnh, bắp của người càng chảy nhiều vào nhà khỉ vì vậy con người đói triền miên. Không chịu được, người Ma Coong đã khấn cầu Giàng. Chủ đất sai năm thanh niên lực lưỡng lên núi chờ cho con khỉ ăn uống no say lăn ra ngủ rồi đánh cắp chiếc trống đem về đánh cho lúa ngô trở về nhà. Khỉ già mấy lần toan tính xuống cướp lại trống nhưng không được. Nó lên trên núi cao nhìn xuống rồi chết khô, hóa thành tảng đá lớn nhìn xuống bản như chờ con người sơ hở để cướp lại cái trống thần. Chủ đất Ma Coong có được cái trống đã khấn cúng Giàng xin được mùa no, sống đủ, xin được cuộc sống an bình, sung túc. Giàng đã cho người Ma Coong toại nguyện, mỗi năm có được lễ hội đập trống vào ngày 16 tháng Giêng. Giàng còn thương người Ma Coong cần cù quanh năm không tính đến chuyện yêu đương nên ban cho một đêm được phép ngoại tình, một đêm sống trong hoang sơ nguyên thủy.