Giang hồ khét tiếng Thành Nam làm an ninh phường

Những hành động vi phạm pháp luật của Hùng đã phải trả giá bằng những năm tháng cải tạo trong tù. Thế rồi, bằng tình thương của vợ, sự cảm hóa của các cán bộ công an, Hùng đã thức tỉnh trở thành một người có ích.



Quãng đời dậy sóng



Công an cũng như nhân dân phường Cửa Bắc (TP. Nam Định) rất nể phục nghị lực xóa nhòa những “vết nám” của quá khứ tội lỗi, để trở thành một người giúp rất đắc lực cho việc giữ gìn trật tự trên địa bàn thành phố. Sinh năm 1955 trong một gia đình nghèo, sau khi học hết lớp 6, Hùng vào bộ đội. Xuất ngũ trở về, không công ăn việc làm, Hùng đi chở xe ngựa thuê rồi chơi với các đối tượng thanh niên du đãng, chuyên càn quấy, tụ tập đánh nhau, biến thành một kẻ quậy phá khét tiếng.

Một thời gian dài thu nhận đàn em, nhóm của Hùng có gần 30 người, lấy khu vực bờ hồ ở trung tâm TP. Nam Định làm “bản doanh”, đặt tên nhóm là “Gió lộng”. Khoảng năm 1971 đến 1973 thành phố có quá nhiều đối tượng trộm cắp, cướp giật thì sự ra đời của “Gió lộng” dám đương đầu với các băng nhóm trộm cướp, thậm chí đánh cả công an khiến cho mỗi khi nhắc đến băng nhóm này mọi người đều khiếp sợ.Năm 1973, nhóm của Hùng gây rối, đánh nhau, ảnh hưởng đến trật tự an ninh TP. Nam Định, Hùng bị công an bắt, đưa vào trại cải tạo 3 năm. Năm 1976, Hùng ra trại, vẫn như con ngựa bất kham, tiếp tục tụ tập bạn bè, đánh nhau, nhiều khi sang cả Phủ Lý, Thái Bình... để ra tay, gây ra nhiều vụ tai tiếng. Bản thân Hùng bị thương đầy người và một vết thương lớn dọc khuôn mặt để lại nhiều đau đớn nhất.Năm 1978, Hùng lại bị bắt và xử tù 4 năm. Ngần ấy ngày tháng chưa đủ làm đại ca giang hồ này tu tỉnh, ngược lại, càng tôi luyện độ lì lợm, bản lĩnh giang hồ và âm ỉ dòng máu nghĩa hiệp.Khi ra tù trở về, tâm trạng của Hùng hoàn toàn trống rỗng, cảm thấy chán nản, tiêu cực, bất cần, thích quậy phá. Hùng đi xăm trổ đầy mình và cái biệt danh Hùng “xăm” có từ đó. Là gã trai chán chường, thích quậy phá nhưng Hùng lại mê tít một cô gái tật nguyền chỉ vì cô có khuôn mặt thánh thiện, xinh xắn.Đó là vào một ngày, Hùng thoáng nhìn thấy cô gái chân tập tễnh đi xe trên phố. Khuôn mặt của cô đã khiến Hùng mê mải đi theo để biết nhà và tên cô gái là Trần Thúy Hà. Thế là từ đó, tối nào Hùng cũng đến “trồng cây si”, mặc cho gia đình và chị Hà vô cùng sợ hãi. Mỗi lần Hùng “xăm” đến, Hà đều chạy trốn, có lần không kịp chạy, chị đành chui đại xuống gầm giường “lánh nạn”.Thế nhưng, ngày ngày Hùng vẫn lầm lũi đến, tìm kiếm cơ hội giúp chị những việc lặt vặt. Thời gian đó, cũng có nhiều người đến “trồng cây si” trước cổng nhà Hà, nhưng có sự xuất hiện của Hùng “xăm” thì họ “bạt” hết. Chỉ còn một mình Hùng lầm lì, nhẫn nại chờ đợi Hà rung động. Rồi anh tìm được cơ hội tỏ tình, dù lời nói khá vụng về: “Sức khoẻ em yếu lắm, anh sẽ chăm sóc, bảo vệ em đến suốt cuộc đời. Nếu em đồng ý lấy anh, dù phải làm bất cứ việc gì để nuôi em, anh cũng cam lòng, không bao giờ quậy phá nữa”. Phải mất một năm trời thuyết phục,Hà mới tin tưởng, nhận lời yêu. Năm 1984 đám cưới của Hùng “xăm” và cô gái khuyết tật đã diễn ra.Tưởng cưới vợ xong Hùng sẽ tu chí, nào ngờ đám đàn em cứ gọi là đi, vợ khuyên mấy cũng không tỉnh. Giữa lúc tổ ấm mong manh có nguy cơ tan vỡ thì đồng chí Vũ Văn Chấn -Trưởng công an phường và đồng chí Đỗ Văn Chí - cảnh sát khu vực đến động viên, giúp đỡ, khuyên nhủ Hùng hãy thức tỉnh, nghĩ cho vợ và tương lai của mình.Để giúp Hùng có cơ hội phát huy khả năng, đầu năm 1987, công an TP. Nam Định cho Hùng ra bảo vệ dân phố khu lao động Hoàng Văn Thụ - một điểm nóng nhất về an ninh trật tự. Anh cũng phụ trách thêm bến xe phụ do cánh lái xe tự lập mỗi ngày cả chục vụ trộm cắp, cướp giật xảy ra. Hùng suy nghĩ rất nhiều, nếu nhận thì có lỗi với đám anh em cũ, nhưng rồi anh vẫn nhận lời như một cách trả ơn những người đã nhiệt tâm dìu dắt mình về đường sáng.Hùng tâm sự: “Trước đây, tôi đánh nhau nhưng thường bênh vực kẻ yếu, giờ góp sức làm bình yên cuộc sống này. Mỗi ngày, ít nhất chúng tôi bắt được hai vụ, thu vũ khí, trao trả đồ mất cho khách hàng. Buổi tối tôi lại về địa bàn khu lao động phức tạp, có nhiều người cờ bạc, đánh nhau, nghiện hút. Có lần đi tuần, bị đối tượng đe dọa trả thù. Rồi có kẻ còn đút lót để tôi bỏ qua cho hành động xấu của chúng, nhưng tôi kiên quyết không tha.”Có lần, nhóm trộm cắp của nhóm Thường “kiếm” trắng trợn nhảy lên nóc xe lấy trộm cả lồng ba ba, rắn ếch xuống thản nhiên vác đi. Sau khi bị tóm, Thường “kiếm” đã tìm gặp anh Hùng đàm phán: “Anh cứ để chúng em làm, có gì anh em mình chia đôi!”.Thấy anh cương quyết không nghe, Thường “kiếm” quay ra dọa: “Thằng Hùng “xăm”, rồi mày sẽ biết mặt bố!”. Thường đi cầu cứu một đại ca khác để trả thù Hùng, khi nhóm kia kéo đến vây xung quanh anh Hùng thì kẻ cầm đầu nhận ra người chúng định đánh là... “đại ca” cũ của mình. Cả bọn bảo nhau tháo lui.Trong công việc, vì “đắc tội” với cánh trộm cắp giang hồ mà có thời gian Hùng không dám chở vợ con ra phố chơi, chỉ sợ bị trả thù vào vợ con. Nhiều ngày tháng đi sớm về khuya, dẹp yên nạn côn đồ cùng với sự kiểm tra, định hướng của các cán bộ công an, khu vực bến xe dần đi vào quy củ. Những vụ trấn cướp, móc túi cũng giảm dần.Hơn chục năm qua, không biết bao nhiêu lần anh cùng các chiến sĩ công an lăn lộn với địa bàn đi bắt tội phạm hình sự, ma tuý, thậm chí còn tham gia bắt cả những đối tượng truy nã. Do đã có một thời tung tẩy trên giang hồ nên Hùng biết rất rõ các đối tượng hình sự cộm cán ở TP. Nam Định mỗi khi chúng gây án nếu được giao nhiệm vụ là Hùng sẵn sàng nhập cuộc.Năm 2008, anh Hùng được cử sang làm nhiệm vụ tại Công an phường Cửa Bắc, một cửa ngõ vào thành phố, cũng là một điểm nóng về an ninh trật tự với nhiều tụ điểm ma túy phức tạp. Hàng ngày, anh đi nhắc nhở bà con giữ gìn an ninh trật tự, là tai mắt cho cơ quan chức năng, sẵn sàng bài trừ tệ nạn.Với những thành tích đã đạt được, anh Hùng đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh Nam Định, Giám đốc Công an tỉnh, CATP Nam Định. Ước mơ của anh Hùng là có thêm người từng lầm lỡ thức tỉnh, để cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn. Từ đó anh cũng giúp đỡ nhiều người hoàn lương. “Anh Đinh Quốc Việt đàn em của tôi cũng được giúp đỡ, nhờ cấp trên tạo điều kiện, cùng công tác trong lực lượng an ninh phường”, anh Hùng vui vẻ nói.