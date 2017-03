“Hai lúa” bắt cướp như phim

“Tống nhiều tên cướp vào tù cho bà con yên tâm!” Tính đến nay, Phong “Hai lúa” đã bắt trên 10 tên trộm cướp với nhiều lần “cảm tử” để tiếng. Năm 2010, anh được Công an tỉnh Bạc Liêu tặng giấy khen về hành động dũng cảm bắt cướp. Trước đó là giấy khen của Công an huyện Giá Rai. Phong “Hai lúa” không nhớ rõ đã có bao nhiêu giấy khen. Anh nói: “Hình như là năm hay sáu gì đó. Do di dời hết nhà trọ này đến nhà trọ khác, nên tôi gửi nhà mẹ tôi. Với tôi, quan trọng là tống được thật nhiều những tên trộm cướp vào tù cho bà con an tâm hơn”.