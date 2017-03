Hành trình xanh lại dòng kênh - Bài 2: Tháng 4 này nước sẽ xanh trong…

Chặng đường đầu đầy gian nan Từ năm 1985, lãnh đạo TP.HCM đã lên chương trình khơi thông tuyến kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè. Đến năm 1988, Thành ủy ban hành Nghị quyết về chương trình cải tạo, chỉnh trang kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè. Nhưng do thiếu kinh phí nên TP chỉ làm thí điểm một đoạn chừng 50 m ở cầu Nguyễn Văn Trỗi rồi… dừng. Đến thời ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước hiện nay, làm Chủ tịch UBND TP, chương trình tái khởi động trở lại với quyết tâm cao độ. Nhưng rồi chương trình cũng phải tạm ngưng do không tìm ra nguồn kinh phí. Bấy giờ, TP.HCM lên phương án cho thuê nhà, bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước nhưng tình hình cũng không mấy khả quan vì thời điểm đó tiền cho thuê, bán nhà không được bao nhiêu. Đã vậy, do thiếu chặt chẽ về thủ tục “xin phép trung ương” nên khi triển khai (việc bán nhà), nhiều cán bộ, lãnh đạo TP.HCM đã bị kỷ luật. Thậm chí lúc đó có người còn cho rằng TP.HCM tham nhũng tập thể. Ban giám đốc Sở Nhà đất cùng dàn cán bộ chủ chốt gần 50 người của Sở bị thanh tra, điều tra và cho thôi việc. Nhiều lãnh đạo của TP.HCM cũng bị kỷ luật. Tình hình này đã làm nhiều cán bộ chùn tay, tiến độ thực hiện chương trình bị ách một thời gian. Rồi Nghị định 61 về bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước ra đời. Giải pháp tài chính được tháo gỡ. TP xây dựng kế hoạch bán nhà để lấy tiền xây nhà tái định cư cho người dân ven và trên kênh bị giải tỏa. “Thời đó người dân bị giải tỏa được quyền lựa chọn một trong số sáu, bảy địa điểm tái định cư như khu tái định cư Bàu Cát (Tân Bình), khu ao rau muống (quận 3), ở Phú Nhuận hoặc ở Hiệp Bình Chánh (Thủ Đức)… Vì thế, khi TP vận động, bà con ủng hộ cái rầm, việc giải tỏa được thực hiện nhanh chóng” - ông Nguyễn Minh Dũng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng TP, nguyên Phó ban Thường trực điều hành “Chương trình Nhiêu Lộc-Thị Nghè”, kể.