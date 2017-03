Hiến pháp Mỹ - đụng là kiện - Bài 1: Đụng tí là vi hiến

Ngành thuốc lá thắng kiện Trong tự do ngôn luận (Tu chính án thứ nhất của hiến pháp) có quyền nói không với bất cứ điều gì. Đó là lập luận của tòa án đưa đến thắng lợi của ngành thuốc lá Mỹ vào đầu tháng 11 năm nay. Số là chính phủ yêu cầu các nhà sản xuất thuốc lá thiết kế các vỏ bao thuốc lá trên đó có in các hình ảnh về ung thư phổi, ung thư miệng, một em bé trong lồng ấp và một tử thi trên bàn khám nghiệm. Lý do: Để người hút thuốc ớn lạnh trước thông điệp thuốc lá có thể “gây bệnh tật, giết chết bạn và những người bạn yêu thương”. Ngành thuốc lá đã đệ đơn kiện lên tòa. Thẩm phán Richard Leon kết luận rằng chính phủ đang đi quá xa và ban hành một án lệnh sơ thẩm. Theo thẩm phán, chính phủ đang buộc các nhà sản xuất thuốc lá “nói” cái điều mà họ phản đối. Thẩm phán giải thích đó là một nguyên tắc hiến định và phán quyết trên đã ngăn chặn việc cơ quan chính quyền buộc các công ty thuốc lá in những hình ảnh ớn lạnh trên vỏ bao thuốc lá.