Hoa hậu giải phẫu thẩm mỹ trong trang phục áo tắm





Tiêu chuẩn: Phải qua giải phẫu thẩm mỹ



Hoa hậu Reka Urban (giữa)





Quảng bá công nghiệp giải phẫu thẩm mỹ

Jocelyn Widenstein trước và sau giải phẫu thẩm mỹ. Ảnh: ST

Người Hungary ca tụng sắc đẹp tự nhiên trời ban cho người phụ nữ nên kiêng kỵ chuyện giải phẫu thẩm mỹ. Vậy mà vào tháng 10-2009, tại thủ đô Budapest đã diễn ra cuộc thi Miss Plastic Hungary, cuộc thi dành cho những người đẹp nhờ giải phẫu thẩm mỹ đầu tiên ở khu vực châu Âu.Cuộc thi Miss Plastic Hugary diễn ra rất sôi nổi, hào hứng trong sự quan tâm theo dõi của dư luận trong và ngoài nước.Đêm chung kết của cuộc thi Miss Plastic Hugary diễn ra ngày 9-10-2009. Vượt lên giành chiến thắng trong số 18 thí sinh vào chung kết là ba người đẹp. Hoa hậu Reka Urban, 22 tuổi, được thưởng một căn hộ ở Budapest. Á hậu thứ nhất Edina Kulcsar được thưởng một xe hơi. Á hậu thứ hai Alexandra Horvath nhận nữ trang trị giá 10.000 USD.Cuộc thi hoa hậu thẩm mỹ khác với các cuộc thi hoa hậu truyền thống ở chỗ thí sinh nhất thiết phải trải qua một cuộc giải phẫu thẩm mỹ dùng tới dao kéo. Người chịu giải phẫu phải được gây mê hoặc gây tê tại chỗ. Ban tổ chức không chấp nhận thí sinh chỉ sửa sắc đẹp bằng cách chích Botox để xóa nếp nhăn hay chỉ xâm mày, xâm mi, xâm môi. Phần lớn thí sinh Miss Plastic Hungary đã qua các giải phẫu sửa mũi, sửa mắt, nâng ngực, căng da mặt. Ban tổ chức yêu cầu thí sinh xuất trình giấy chứng nhận giải phẫu thẩm mỹ để chứng thực.Trong cuộc thi, ban giám khảo xem xét nơi được giải phẫu thẩm mỹ trên người thí sinh để đánh giá tính thẩm mỹ của cuộc phẫu thuật và tài nghệ của bác sĩ giải phẫu. Cuộc thi không chỉ trao phần thưởng cho người đẹp đoạt giải, mà còn khen thưởng các bác sĩ thẩm mỹ giỏi, có tay nghề cao. Chẳng hạn, khi khám đến Alexandra Horvath, giám khảo khen bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ Tamas Rozsos khéo tay vì đã thực hiện cuộc giải phẫu nâng ngực cho người đẹp mà không để lại sẹo.Đáng lẽ Alexandra Horvath được trao vương miện hoa hậu thay vì chỉ được giải á hậu hai nếu cô không gặp tai nạn trong lúc thi. Tai nạn của Alexandra được mô tả là do trọng lượng bộ ngực nặng làm cơ thể cô mất cân bằng nên bị té, chân đau phải ngồi xe lăn, bỏ qua một vài bài thi.Các tiêu chuẩn khác khá thoáng, như tuổi của thí sinh quy định từ 18 cho tới 30, người nước ngoài nhưng cư trú tại Hungary cũng được ứng thí.Trong số thí sinh của Miss Plastic Hungary, có hai người từng bị loại khỏi các cuộc thi hoa hậu truyền thống vì đã qua giải phẫu thẩm mỹ. Một trong hai người đó là Reka Urban, người đoạt giải hoa hậu. Reka Urban cho rằng xã hội Hungary có thành kiến với những người giải phẫu thẩm mỹ. Cô gái nào sửa sắc đẹp là y như rằng bị liệt vào hạng gái bán dâm, gái “bao”, hay là người có vấn đề về đạo đức.Các thí sinh của cuộc thi mong muốn qua cuộc thi, xã hội Hungary sẽ giảm bớt định kiến đối với người muốn hoàn thiện nhan sắc của mình bằng giải phẫu thẩm mỹ. Trong khi đó, ban tổ chức gồm các nhà giải phẫu thẩm mỹ. Họ muốn nhờ các người đẹp giới thiệu giùm họ thành tựu mới mẻ của kỹ thuật giải phẫu thẩm mỹ. Họ muốn quảng bá tiêu chí giải phẫu thẩm mỹ hiện thời là “khôi phục lại sự hài hòa, loại bỏ sự mất cân đối” trên khuôn mặt và thể hình của phụ nữ, đem đến cho phụ nữ sắc đẹp “tự nhiên”.Các nhà giải phẫu thẩm mỹ muốn xóa đi hình ảnh xấu xí của các bộ ngực to quá khổ, cặp môi sưng phù, chiếc mũi cao nghệu, “tác phẩm” giải phẫu thẩm mỹ thời kỳ còn ấu trĩ. Mục đích của ban tổ chức là quảng bá, phát triển ngành công nghiệp giải phẩu thẩm mỹ của Hungary để thu hút thêm nhiều khách hàng trong và ngoài nước.Hungary nhận ra rằng tiềm năng du lịch kết hợp giải phẫu thẩm mỹ là rất lớn và Hungary có những điều kiện thuận lợi để khai thác tiềm năng này. Hiện thời, họ nhắm tới đối tượng khách đến từ các nước Tây Âu, nơi giá giải phẫu cao ngất ngưởng.Trong khi đưa tin về cuộc thi Miss Plastic Hungary, một số báo nước ngoài không quên nhắc lại những tai họa do giải phẫu thẩm mỹ gây ra cho một số người, đặc biệt là các nhân vật nổi tiếng. Bên cạnh hình ảnh những người đẹp có gương mặt và thân hình tuyệt mỹ nhờ dao kéo chỉnh sửa là những gương mặt biến dạng kỳ dị và xấu xí của Michael Jackson, Jocelyn Widenstein, Pete Burns... sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.