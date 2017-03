Hoa tết thót tim với... thời tiết

Hà Nội: Đào, quất tăng giá Theo anh Trần Tuấn Việt, chủ nhân khoảng 400 gốc đào thế, năm nay thị trường cho thuê đào chơi tết ở Hà Nội sôi động hơn năm ngoái, với khoảng 20% lượng khách hàng tìm đến với các vườn đào ở quận Tây Hồ đặt thuê. Giá thuê đào thế khoảng 4 triệu đồng/cây bình thường, còn những cây đào gốc to, hoa đẹp giá khoảng vài chục triệu đồng. Mặc dù thời tiết của Hà Nội năm nay không khắc nghiệt như năm ngoái nhưng do nhiệt độ vẫn thấp hơn nhiệt độ lý tưởng để đào có thể sinh nụ và nở hoa đúng dịp nên chủ các vườn đào đã phải dùng nhiều biệt pháp khác nhau như tuốt lá sớm, tưới gốc, thậm chí căng nylon kín và thắp điện để sưởi ấm cho đào. Quất cảnh năm nay chất lượng cũng giảm, quả không mọng, lá không xanh như mọi năm song giá cả vẫn biến động. Những cây quất đẹp, đường kính tán hơn 1 m có giá khoảng từ 1 đến 3 triệu đồng, còn lại giá trung bình mỗi cây khoảng vài trăm ngàn đồng. Nhìn chung, giá đào, quất tết năm nay tại Hà Nội đã nhích lên khoảng 15%-30% so với năm ngoái. V.THỊNH Để mai nở đúng ngày Thời điểm này, các vườn mai gần như đều đã tuốt lá xong. Khoảng ngày 23 tháng Chạp, nếu thấy hoa cái bung vỏ lụa là chắc chắn hoa sẽ nở đúng tết. Nếu hoa cái bung vỏ lụa trước thời điểm trên thì mai sẽ nở trước tết nên cần phải hòa 10-20 g phân urê/10 lít nước để tưới, đồng thời cần tưới bằng nước lạnh và dùng lưới bạt che nắng để hãm mai. Còn nếu đến khoảng 23 tháng Chạp mà hoa cái chưa bung vỏ lụa là mai nở muộn. Lúc này cần ngưng tưới, đem phơi ngoài nắng, sau vài ngày thì tưới thật đẫm trở lại bằng nước ấm (45oC-50oC), đồng thời phun phân bón lá để kích thích mai nở đúng dịp tết. Nghệ nhân THANH TÂM, giáo viên Trường Dạy nghề bonsai Thanh Tâm (quận 12, TP.HCM) K.HUY ghi