Học sinh miền núi sau bão

Trước bão đã bỏ học nhiều



Bên sông Kroong







Trẻ em đi đãi vàng





Sau bão bỏ học còn nhiều hơn



Cầu treo Par Ay bị cuốn trôi





Ông Hồ Chí Thời, Chủ tịch UBND huyện A Lưới:

Chúng tôi đang lập dự án 193 di dời nhân dân ra khỏi vùng sạt lở, xây mới đường liên thôn, cầu cống để học sinh có thể đến trường. Tìm vàng sa khoáng chỉ là một phong trào sau bão, giúp bà con cải thiện đời sống một chút. UBND huyện đã vận động các em trở lại trường lớp và cấp phát lương thực để các em yên tâm đi học.



LÊ HOÀNG SƠN

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM tháng 11-2009)



Xã chỉ có Trường tiểu học Hồng Thủy, giải quyết được số học sinh đang trong độ tuổi vỡ lòng. Cô Lê Thị Diệu Hòa, cán bộ Ttrường tiểu học Hồng Thủy cho biết: “Trường chúng tôi có tám phòng học kiên cố và sáu phòng bán kiên cố đủ chỗ học cho 371 học sinh. Tuy nhiên, trường đang phải “gánh” thêm số học sinh cấp hai do địa phương chưa có trường trung học cơ sở”. Cô Hòa cho biết số học sinh cấp hai này đang học tại cơ sở của Trường Hồng Thủy nhưng lại do Trường trung học cơ sở Hồng Vân (xã Hồng Vân) quản lý. Chính vì sự học nhiêu khê đến vậy nên nhiều học sinh chỉ học hết cấp một rồi bỏ học.Các em một buổi đi học, một buổi theo chân cha mẹ lên nương rẫy để phụ giúp gia đình. Hoàn cảnh khó khăn nên nhiều em đành bỏ dở việc học. Xã Hồng Thủy có bảy thôn thì hầu như thôn nào cũng gặp khó khăn. Thôn 7 nằm ở vị trí khá tách biệt, đường đi lại khó khăn cho nên số học sinh bỏ học rất đông. Những ngày mưa to, các em không đến trường được. Gia đình chị Kăn Nga có ba người. Cảnh sống vất vả, chị đành để cho con gái đầu 15 tuổi bỏ học đi làm mướn. Con trai chị là Hồ Ngọc Duy được tới trường học lớp 1 nhờ tiền công chị lớn gửi về.Đa số các hộ dân ở thôn 6, thôn 7 đều đông nhân khẩu, thu nhập thấp nên không có tiền đóng học phí cho con. Em Lê Thị Rá phải đi gần 20 km, đến trọ học ở trường trung học cơ sở Hồng Vân với số tiền 140.000 đồng/tháng. “Chắc em bỏ học thôi, nhà em nghèo, cha mẹ không đủ tiền nuôi em” - Rá nói trong nỗi buồn hiu hắt.Đồng cảnh ngộ là gia đình cụ Hương ở thôn 7. Khi chúng tôi đến, cả nhà đang dùng bữa trưa với sắn độn cơm. Ông kể giọng buồn buồn: “Tôi nay đã 89 rồi. Tuổi già sức yếu nên tôi không làm rẫy được, các cháu tôi đều phải bỏ học”.Bản Par Ay nằm vắt vẻo trên các ngọn đồi giữa trập trùng rừng già, là nơi phần lớn các em trong độ tuổi đến trường bị thất học. Bản nằm tách biệt, cách trung tâm xã gần 6 km đường rừng.Những ngày này, sông Kroong ở thượng nguồn sông Đakrông thu hút hàng chục trẻ em đi mót vàng sa khoáng. Các em bỏ học, tranh thủ lặn ngụp để kiếm vài chục ngàn đồng giúp gia đình, bất chấp bờ sông sạt lở và nước vẫn còn chảy xiết. Em Hồ Văn Mễ, tám tuổi ở thôn 5 nói: “Nhà em hết gạo rồi. Mẹ bảo em gắng đi đãi vàng kiếm thêm tiền”.Làm quần quật suốt ngày, nhiều em chỉ kiếm được khoảng 20.000 đồng/ngày, nhiều em còn không có đồng nào. Dù vậy, các em vẫn cố gắng dậy sớm để “mót” vàng. Công việc nặng nhọc, nhiều em phải cố hết sức mình. Bão lũ đã vùi dập nương rẫy của đồng bào, nhà cửa tốc mái, một tay khắc phục hậu quả, một tay kiếm tiền mưu sinh thì lấy đâu ra thời gian học hành. Các em đành gác lại ước mơ đi học để đi theo ước mơ mót vàng sa khoáng.Ông Hồ Bá Bình, Chủ tịch UBND xã Hồng Thủy, cho biết: “Sau bão, chúng tôi đã ra sức phân phát gạo cho các hộ dân nhằm ổn định miếng ăn cho con em họ đến trường. Nhưng tâm lý đi đãi vàng cải thiện cuộc sống đã làm nhiều em xa rời lớp học”.Bão số 9 làm tan hoang sản nghiệp của nhiều gia đình. Thiệt hại nặng nhất là thôn 1 và thôn 2. Hai thôn bị chia cắt lâu nhất là thôn 6 và thôn 7. Các em hai thôn này muốn đến trường phải vượt sông Kroong. Mặc dù đường đi đã được tạm thời thông tuyến nhưng hầu như các tuyến đường đều bị bùn đất vùi dập. Cầu treo Par Ay nối thôn 6, thôn 7 với trung tâm xã đã bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Việc đi lại khó khăn làm các em không thể đến trường lớp. “Đường khó đi quá, lội bùn đến trường thì bẩn hết áo quần làm răng học được” - em A Siêng cho biết.Trước bão, đường đi học của nhiều trẻ em ở xã Hồng Thủy vốn gian nan. Sau bão, gian nan càng thêm chồng chất, chật vật chồng lên chật vật. Trẻ em nơi đây đang cần lắm sự giúp đỡ của đồng bào để tránh nguy cơ thất học.