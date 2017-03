Hối lộ tình dục kiếm vai diễn

Thừa nhận tin nóng



MINH NGA

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM tháng 11-2009)



Sinh năm 1972 tại Yokohama, trong thập niên 90, cô từng là “bình hoa đẹp” phủ sóng truyền hình lẫn điện ảnh Nhật và Hong Kong, Đài Loan.Đầu tháng 6-2009, tờ Tuần Báo Nhật Bản (Japanese Weekly) đã trích lời một nhân viên thuộc đài truyền hình mà Takako Tokiwa thường cộng tác. Trong đó có đoạn: “Sau khi tốt nghiệp trung học, Tokiwa đã tham gia phỏng vấn xin việc tại công ty quản lý. Khi đó, cô ấy rất nhiệt tình tham gia các bữa tiệc cocktail và sẵn sàng phục vụ các nhân vật có tên tuổi sau những bữa tiệc vui. Rất nhiều người trong làng giải trí biết rằng cô ấy tự nguyện ngủ với các vị quan chức với mong muốn có được các vai diễn và sự nổi tiếng”.Thông tin này khiến làng nghệ thuật Nhật xôn xao. Trước đó vài ngày, nữ diễn viên 37 tuổi xinh đẹp đã từng thông báo về dự tính kết hôn cùng nam tài tử Keishi Nagatsuka trong năm 2009. Chuyện lên xe hoa của cô sẽ rất hoành tráng.Tuy nhiên, xem ra chuyện hôn nhân của Takako Tokiwa đang bị phá bĩnh bằng tin nóng. Tokiwa dính vào scandal về việc từng bán rẻ thân xác của mình để đổi lấy những vai diễn.Rất bình tĩnh, Takako Tokiwa chấp nhận một cuộc phỏng vấn. Trong cuộc trò chuyện mang tính chất riêng tư này, nữ diễn viên truyền hình nổi tiếng của Nhật đã thừa nhận: Cô từng có quan hệ tình cảm không trong sáng với nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng trong làng giải trí Nhật để tìm kiếm danh vọng và thành công trong sự nghiệp. Nhưng đó là chuyện cũ, sau đó thì cô đã phấn đấu bằng chính khả năng của mình.“Khi còn trẻ, tôi đã từng rất háo hức tham dự các buổi tiệc. Tại đó, tôi được yêu cầu phục vụ những nhân vật có tầm ảnh hưởng. Nhiều người trong số đó cũng hiểu rằng các cô gái trẻ luôn chấp nhận chiều chuộng họ để kiếm vài vai diễn và danh vọng. Khi đó, tôi mới hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học. Tôi biết mình được nhận vào công ty bởi vẻ đẹp ngoại hình và tôi chấp nhận đặt bút ký vào hợp đồng với công ty quản lý”.Với khán giả màn ảnh nhỏ của Nhật Bản, Hồng Kông và cả Đài Loan, Takako Tokiwa là gương mặt được nhiều người yêu thích. Cô đã đóng khoảng 30 phim truyền hình và đã giành sáu giải thưởng dành cho nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất Nhật Bản.Takako Tokiwa được lưu ý từ loạt phim truyền hình Devil’s kiss vào năm 1993. Sau đó, Takako đóng một số phim tình cảm như Hãy nói anh yêu em và Cuộc đời hạnh phúc. Cô đã được mời sang Hồng Kông đóng phim A Fighter's Blues (Điệu nhảy của người lính) cùng ca sĩ kiêm diễn viên Lưu Đức Hoa. Ngay sau đó, bộ phim trở thành bản tình ca đẹp nhất của mùa Giáng sinh năm 2000. Năm 2005, với vai diễn chính trong bộ phim Akai Tsuki, cô được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng hàn lâm Nhật Bản.Hiện tại, Tokiwa vẫn tiếp tục đóng bộ phim Hikidashi no Naka no Love Letter (Lá thư tình trong ngăn kéo). Trong phim, Tokiwa thủ vai một phát thanh viên radio có người cha đã mất. Các nhà sản xuất cho rằng cho dù thế nào đi chăng nữa, tài năng của Takako Tokiwa cũng không thể phủ nhận. Diễn xuất của cô sẽ giúp bộ phim gặt hái được thành công rực rỡ. Hikidashi no Naka no Love Letter sẽ trình chiếu tại Nhật vào tháng 10-2009.Về chuyện kết hôn, những người bạn của Takako Tokiwa cho biết sẽ không có chuyện hủy hôn. Tokiwa vẫn sẽ lên xe hoa cùng nam diễn viên Keishi Nagatsuka trong năm nay.Chuyện hối lộ tình dục kiểu Takako Tokiwa ở Việt Nam bây giờ cũng không phải là chuyện hiếm. Người ta không chỉ hối lộ tình dục để kiếm vai diễn, mà còn dùng nó để đổi lấy địa vị, sự thăng tiến nghề nghiệp, thậm chí để mua sự nổi tiếng... Tình trạng này thường rơi vào lớp người thừa tham vọng nhưng thiếu tài năng.